KRITISK: – Norsk media er nok ikke like polariserende som for eksempel amerikansk media er, og vinklingen av virkeligheten er heller ikke like åpenbart politisk motivert. Men det er også det som gjør dette skummelt, skriver Josef Adam Younes. Foto: Privat

Kritisk til Hanau–dekningen: «Bare muslimer er terrorister»

Ved lunsjtider torsdag hadde norske medier en påfallende skjev dekning av terrorangrepet i Tyskland. Dette var dagen etter terrorangrepet i den tyske byen Hanau, hvor en tysk, hvit mann skjøt og drepte 9 mennesker med tyrkisk og kurdisk bakgrunn.

JOSEF ADAM YOUNES, Jusstudent

På VG sine nettsider måtte man bla ned på forsida for å finne frem til en liten sak med overskriften “Mor til mistenkt terrorist funnet død”. Klikket man seg inn på saken kunne man lese at “skytedramaet etterforskes som terror”. VG selv var likevel tilbakeholdne med å kalle det et terrorangrep til tross for at man på det tidspunktet visste at skytteren var en hvit mann med en høyreekstrem og rasistisk motivasjon for å drepe muslimer, og at alle ofrene hadde tyrkisk og kurdisk bakgrunn.

På NRK sine nettsider måtte man også bla langt ned for å finne frem til en liten artikkel som omtalte saken. Her var - på det tidspunktet - ordet “terror” ikke brukt én eneste gang i artikkelen. I stedet kunne man lese om en “mistenkt” med “høyreekstreme motiver”.

På Dagbladet sine nettsider omtalte de angrepet som et “skytedrama” hvor ni ble drept av en “antatt gjerningsperson” Tobias Rathjen (43 år). I artikkelen ble han omtalt som “massedrapsmann”, men ordet “terror” var ikke nevnt.

På Aftenposten sine nettsider var saken ingen steder å finne på forsiden. Jeg registrerte at det kom en sak senere på dagen ved 16-tiden som brukte benevnelsen “terrormistenkt”. TV2 nevnte at hendelsen etterforskes av tysk terrorpoliti, men brukte likevel overskriften “Tobias (43) mistenkes for skytemassakre i Tyskland”.

Vi har dessverre over tid fått nok eksempler på terrorangrep med både hvite terrorister motivert av høyreekstrem, fremmedfiendtlig, islamofobisk ideologi, og med terrorister motivert av ekstrem islamisme, til at man kan se et klart bilde av hvordan norsk media dekker terror:

Hadde terroristen vært muslim, hadde saken fått større oppmerksomhet i samtlige aviser. Angrepet hadde blitt omtalt som akkurat det det var: Et terrorangrep. Gjerningspersonen hadde ikke blitt omtalt ved navn, men ved etnisitet og religion, og man hadde kalt han en terrorist eller mistenkt terrorist.

Som eksempel til sammenligning kan vi huske knivstikkingen i Møllergata i Oslo for litt over et år siden. Gjerningspersonen ble omtalt som en 20 år gammel russisk statsborger med muslimsk bakgrunn. Angrepet ble koblet opp mot global radikal Islam og linjer skulle trekkes til Al Qaida og IS. Nærmest samtlige overskrifter brukte begrepet “terror”, dog i varianter som “etterforskes som terror” og “det mistenkte terrorangrepet”. Poenget er likevel at i norsk media sin dekning av saken var artiklene gjennomsyret av begrepet “terror” og gjerningspersonen ble identifisert ved etnisitet og religiøs bakgrunn – ikke ved navn.

Dette viser hvordan norsk media (og mye av vestlig media for øvrig) behandler konseptet “terror” som en utelukkende muslimsk/islamistisk aktivitet. Når gjerningspersonen er hvit, omtales han ved navn eller som en “skytter”, men ikke som terrorist. Handlingen beskrives som masseskyting, og ikke som terrorangrep. Disse begrepene er visstnok reservert for hendelser der gjerningspersonene har en muslimsk bakgrunn.

Dette bidrar til å forsterke narrativet om “islamsk terror” som den store trusselen i vesten. Det bidrar til å forsterke et bilde av terror farget i islamske farger. Og dette bidrar i neste rekke til å rettferdiggjøre diskriminerende holdninger og politikk rettet mot det som dermed uunngåelig blir oppfattet som “risikogrupper”, nemlig muslimer. Det bidrar også til å fyre opp under fremmedhatet og islamofobien til høyreekstreme miljøer.

Norsk media er nok ikke like polariserende som for eksempel amerikansk media er, og vinklingen av virkeligheten er heller ikke like åpenbart politisk motivert. Men det er også det som gjør dette skummelt. I norsk media er vinklingen så subtil at den er vanskelig å fange opp. Man bare dekker ikke visse saker like godt som andre, og hvis man gjør det så farger man sakene i forskjellige språk for å differensiere dem i lesernes hoder.

Også en subtil vinkling av virkeligheten for å få den til passe inn i forhåndsbestemte narrativer om verden vi lever i, er propaganda.

