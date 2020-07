TJUVERADD? – Trygve Slagsvold Vedum må lete andre steder etter politiske forbilder. Johan Castberg, Gunnar Knudsen og Johan Sverdrup har ingenting med Senterpartiet å gjøre, skriver Venstres Erling Moe. Foto: Trond Solberg

Venstre-politiker hardt ut mot Sp-lederen: – Vedum smykker seg med lånte fjær!

Trygve Slagsvold Vedum forsøker å knabbe Venstres stolte historie, og forankre Senterpartiets nåværende politikk til den. Jeg skjønner ikke at han tør.

ERLING MOE, kommunalråd i Trondheim (V) og historiker

Johan Castberg står som en bauta i norsk historie. Han reformerte sosialpolitikken, kjempet for kontroll over naturressursene, men var samtidig for frihandel og sterkt internasjonalt samarbeid. Den politikken fører Venstre videre i dag.

Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum forsøker å knabbe Venstres stolte historie, og forankre Sps nåværende politikk til den. Jeg skjønner godt at han vil ha eierskap til partiet som gjennomførte parlamentarismen, stemmeretten, konsesjonslovene, unionsoppløsningen og mye mer. Men Senterpartiets røtter er bondekonservatismen, offentlig sparepolitikk, svermeri for ytre høyre i mellomkrigstiden og front mot arbeiderbevegelsen. Jeg skjønner ikke at han tør å gå inn i denne debatten.

Erling Moe. Foto: Cathrine Dillner Hagen

Tidligere har også Ola Borten Moe begitt seg inn på en slik historiefortolkning. Men Trygve Slagsvold Vedum tok kaka i Dagbladet lørdag. Der hevder han at Johan Castberg er forløperen til Senterpartiet, og innkasserer hele hans politikk som Senterparti-politikk. Han sier at «dette er en diskusjon vi har med Venstre, men jeg mener det er mest Senterpartiet».

Johan Castberg er en av de store reformatorene i norsk politikk. Som stortingsrepresentant og statsråd drev han fram helt avgjørende reformer i norsk politikk fra 1905-20. De viktigste er konsesjonslovene, som han la fram utkastet til som justisminister i 1909, og barnelovene.

Konsesjonslovene slo fast eierskapet til norske naturressurser, spesielt vannkraften som var avgjørende for industrialiseringen av Norge, og innførte hjemfallsretten innebar at de skulle tilbake til landet etter 80 år. Barnelovene likestilte blant annet barn født i og utenfor ekteskap. I tillegg arbeidet Castberg med lovgivning for å løse konflikter i arbeidslivet, sosiallovgivning med trygdeordninger ved sykdom, jordbrukspolitikk og mye annet. Han var en av landets viktigste politikere i flere tiår.

Johan Castberg tilhørte den radikale fløyen i Venstre, som sammen med Gunnar Knudsen tok styringen av partiet etter unionsoppløsningen. Men han hadde sitt eget parti de områdene han kom fra (Oppland/Hedmark), som samarbeidet med Venstre, Partiet het Arbeiderdemokratene, etter hvert Det radikale folkeparti. Dette var småkårsfolkets parti, småbrukere og landarbeidere.

Castberg og hans parti samarbeidet med Venstre, men hadde mye til felles med den voksende arbeiderbevegelsen.

Landmandsforbundet var et slags bondelag som samlet de større bøndene, spesielt på Østlandet og Trøndelag. Hovedmålet var korntoll, for å drive kornprisene oppover. Dette var i mot interessene til arbeiderne, som Venstre historisk sett var knyttet til, og småbrukerne som ikke solgte korn, men kjøpte mjøl. Småbrukarlaget ble organisasjonen til småbøndene, og Castberg sto på deres side.

HØVDINGER: Johan Sverdrup, Gunnar Knudsen og Johan Castberg. Foto: NTB Scanpix

For å få gjennomslag for korntoll samarbeidet Landmandsforbundet og de større bøndene med Høyre fram mot 1920. Da gikk Landmandsforbundet over til å bli eget parti, året etter skiftet det navn til Bondepartiet og ble de større bøndenes parti, i hovedsak opptatt av snevre næringsinteresser.

I en Facebook-tråd på Senterpartiets hundreårsdag 19. juni skrev jeg at Senterpartiet har en grumsete historie. Det holder jeg fast ved, selv om mange senterpartister ble fornærmet. Partiets profil fra 1920-40 er preget av en næringspolitikk for de større bøndene, arbeiderfiendtlig politikk, en offentlig sparepolitikk og Bondepartiets regjering (1931-33) sto for den mest aggressive nasjonalismen siden Norge ble selvstendig stat gjennom okkupasjonen av Øst-Grønland.

Bondepartiet førte en aggressiv politikk mot arbeiderbevegelsen. I regjeringsposisjon opprettet de et statspoliti som skulle slå ned arbeidskonflikter, svekket fagbevegelsen og støttet streikebryteri. Det var nedskjæringer på offentlige budsjetter, som rammet blant annet skole, kultur og sosiale ordninger. At Bondepartiet inngikk kriseforliket med Ap i 1935 skyldes ren næringspolitikk.

Poenget med historie er at den forteller hvorfor dagens samfunn er som det er. Vedum vil bruke Venstres historie til å gi inntrykk av at Senterpartiet er noe annet enn det er.

Men Venstre har aldri vært et nasjonalkonservativt parti, vært knyttet til en bestemt næring eller hatt en isolasjonistisk holdning. Johan Castberg var småkårsfolkets mann, opptatt av sosial rettferdighet og nasjonalt eierskap til naturressursene. Men han var også internasjonalt orientert, en drivkraft bak Norges rolle i Folkeforbundet, tilhenger av frihandel og en klar holdning mot høyre- og venstreekstremisme. Senterpartiet står for proteksjonisme gjennom sin motstand mot EØS-avtalen.

Johan Castberg har ingenting med Senterpartiet å gjøre. Det har heller ikke Gunnar Knudsen og Johan Sverdrup. De ideene de står for er derimot fortsatt Venstres politiske grunnlag.

Trygve Slagsvold Vedum må lete andre steder etter politiske forbilder.

