Vi trenger klimaresultater

Det haster med å få resultater for klima- og miljø i Oslo. Byrådet har lite å vise til foruten medieutspill, kronikker, fest og feiring. Oslo trenger at vi handler nå og faktisk leverer resultater fordi klimakrisen er her allerede.

Vegard Rødseth Tokheim, bystyrekandidat for Oslo Høyre

I for lang tid har vi ventet på resultater i klima- og miljøpolitikken i Oslo. Man skulle tro at i et byråd med to partier som er selvutnevnte miljøpartier skulle man se at byrådet leverer på vegne av natur, miljø og klima. Likevel, så uteblir resultatene. Nå har MDG også kuttet ned fullt levedyktige trær i Olav Vs gate.

Høyre satt seg allerede på årsmøtet i vinter et ambisiøst mål om å kutte klimagassutslipp med 95 % innen 2030. Vi er naturligvis glad hver gang byrådspartiene kopierer Oslo Høyres vedtatte politikk, men vi synes det er synd at vi ikke kunne begynt å gjennomføre utslippskutt før det er valgkamp. Miljøet har ikke tid til å vente på byrådet betonggrå somling.

Oslo ligger i dag 100 000 tonn CO 2 unna klimamålet for neste år, og i den grad vi nærmer oss reduksjon i klimagassutslipp så er det ikke på grunn av byrådets gjennomføringskraft, men fordi staten har ført en elbilpolitikk som monner i kampen mot utslipp og støttet karbonfangst ved Klemetsrud energigjenvinningsanlegg og elferger.

Høyre har også foreslått å gjøre Oslo kommune plastfri mot støtte fra byrådspartiene. Man skulle forvente at Miljøpartiet de Grønne hadde et ønske om at også Oslo skal bidra i den internasjonale kampen mot plast i havet, men den gang ei. For MDG er byrådsmakt viktigere enn å delta i den internasjonale kampen mot plast i havene.

Byrådet har også støttet en stilling for å få flere cruisepassasjerer til Oslo. Det lyder hult når MDG i valgkampen kommer med utspill mot næringen når de aktivt har støttet tiltak for å få flere cruiseskip inn i Oslofjorden. Til neste år ser det ut til at det vil komme rekordmange cruiseskip og passasjerer til Oslo Havn. Det anslås at hele 275 000 passasjerer vil komme til neste år mot bare 185 000 i 2018. Utslippene fra årets ankomster av cruiseskip tilsvarer en økt luftforurensing tilsvarende 351 000 biler. Dette takket være en aktiv cruiseskippolitikk fra byrådet. Nå vil byrådet også bygge ut nye og større cruiseterminaler på Filipstad der Høyre heller mener at en badestrand og småbåtmarina heller hører hjemme. Der Høyre vil ha elektriske småbåter, vil MDG legge til rette for cruiseskip som spyr ut lokalforurening.

Byrådet har også vært ansvarlig for å dumpe skitten snø fra veibanen innen markagrensen og nær byens drikkevannskilde Maridalsvannet da miljø- og samferdselsbyråden sviktet i håndtering av snølagring. Dette har ført til permanente arr i naturen ved Tryvann hvor det som en gang var en levende skog har blitt død og grå.

Høyre har foreslått en lang rekke tiltak som vil gjøre Oslo sentrum mer levende og tilgjengelig for byens miljøvennlig gående. Vi har satset på en sammenhengende gågate fra Kvaderaturen opp gjennom hele Grünerløkka til Sannergata. Det har tatt byrådet nesten fire år å komme opp med en ny liten gågatestubbe i Øvre slottsgate. Det er rett og slett for dårlig at vi ikke har en bedre plan for gående som tross alt er den mest miljøvennlige transporten av dem alle.

Høyre har en plan for å bygge ut 5 000 nye ladestasjoner for el-biler, mens byrådet i løpet av fjoråret kun utplasserte to nye ladestasjoner til tross for at el-bilsalget går over alle forventninger. Det grønne skiftet i transportsektoren krever at vi satser på å gjøre infrastruktur tilgjengelig når nå vi skal legge om til miljøvennlige transportfremkomstmidler.

I tillegg ønsker Høyre å premiere gode kollektivbrukere, noe som er fult ut mulig å gjøre med moderne teknologi. Vi har også planer for å bygge et t-banenett som er tilpasset den veksten som Oslo skal ha fremover.

Hele 72 miljøforslag har Høyre fremmet i bystyret de siste fire årene, men i all hovedsak har byrådspartiene stemt dem ned. Da er det ikke miljø og klima eller Oslos natur som ligger byrådet nærmest, men sin egen selvforherligelse. Hovedstaden fortjener bedre enn at vi politikere ikke kan lære av hverandre.

Vi burde også lære av verden rundt oss. Oslo kommune har en enorm byggningsmasse og burde koble oss på spennende prosjekter som Harvard Green Buildings Initiative eller hva med å la oss inspirere av «Bella Mossa» i Bologna, et samarbeid mellom lokalt næringsliv og kommunen, hvor man kan få goder som gelatto eller gratis kinobilletter når man har reist lenge nok miljøvennlig. I Bologna har de reist 3,7 millioner kilometer miljøvennlig – ca. 100 ganger rundt jorden. Lignende inspirasjon kan man også finne hos mange andre europeiske byer som leverer utslippskutt.

Vi trenger et miljøparti som tar vare på naturen i Oslo og som gi resultater i klimapolitikken. Da trenger vi et skifte fra dagens grå byråd til et blågrønt byråd som har en politikk som fungerer og spiller på lag med innbyggerne. Min ambisjon er at Oslo skal bli en inspirasjonskilde for andre byer i hele verden. Dit har vi et stykke igjen å gå, men med byrådets politikk så beveger vi oss nesten ikke.

