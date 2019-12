SVARER ROPSTAD: – Sosial ulikhet reduseres best med universelle ordninger, kombinert med en ekstra innsats for å få med de som trenger det mest, skriver Mina Gerhardsen. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Alvorlig problem, men feilslått løsning fra Ropstad

Skal vi sikre at alle unger får være med på aktivitet, trengs det andre svar enn gode oppfordringer og løsninger som hever terskelen for de som trenger støtte.

MINA GERHARDSEN, generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen

I gårsdagens innlegg i VG utfordrer barne- og familieminister Ropstad foreldre som bidrar til pengegalopp i idretten slik at mange barn faller utenfor på grunn av familiens økonomi. Problemstillingen er reell, men Ropstad bommer på løsningen.

Utjevning av mulighetene våre til friske og lange liv må skje på mange arenaer. Innsats mot frafall i skolen og et inkluderende arbeidsliv, men også fritidsarenaen har betydning. Å stoppe pengegaloppen i barns fritidsaktiviteter er viktig for å forebygge utenforskap. Her har Ropstad rett. Men han bommer fullstendig når han viser til regjeringens nye fritidskort der en refusjonsordning er løsningen.

En ordning der foreldre først må legge ut pengene, for så å søke om å få dem refundert vil rett og slett ikke fungere. Det er tungvint, stigmatiserende og alt for risikabelt til at de som har dårlig råd og mest bruk for denne støtten vil kunne bruke den. 1 000 kroner i året er dessuten ikke i nærheten av å dekke kostnadene.

For at en ordning med fritidskort skal fungere, må den dekke de faktiske kostnadene og den kan ikke ha kompliserte søknadsprosedyrer som virker stigmatiserende. Kortet må dessuten kunne dekke andre aktiviteter enn de organiserte.

At barn ikke kan delta på arenaer sammen med andre barn fordi familieøkonomi forhindrer deltakelse er svært alvorlig. Utenforskap og manglende tilhørighet er skadelig. Det er også godt dokumentert at sosiale ulikheter i ungdomsårene manifesterer seg som sosiale ulikheter i helse gjennom livsløpet.

Vi hilser en ordning med fritidskort velkommen, dersom den innrettes bedre. Samtidig er det viktig å ta på alvor at inkluderingstiltak aldri kan erstatte innsats for å forebygge at barnefamilier havner i fattigdom.

Sosial ulikhet reduseres best med universelle ordninger, kombinert med en ekstra innsats for å få med de som trenger det mest.

