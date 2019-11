STORE STATLIGE VERDIER: Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen med ny eierskapsmelding. Foto: Frode Hansen

Leder

Fornuftig, statlig eierskap

Regjeringen beholder eierandelene i Telenor og selger seg ned i Entra, fordi det lønner seg.

Den borgerlige regjeringen sitter på sjuende året, og fremdeles holder de seg med et massivt eierskap i selskaper de egentlig mener at staten ikke bør eie. Staten eier i alt 73 selskaper, det utgjør en tredjedel av verdiene på Oslo børs og tilsvarer en tidel av Oljefondet.

Og det er når man begynner å legge dette sammen, man kan fristes til å erte regjeringen. For det går an å spørre hva en borgerlig regjering skal med eierandeler for eksempel i et selskap som leier ut næringslokaler. Det finnes utmerkede private aktører på markedet.

– For noen av selskapene har ikke staten lenger begrunnelse for å eie dem, som Entra og Mesta, sa næringsminister Torbjørn Røe Isaksen da han la frem den nye Stortingsmeldingen om det statlige eierskapet fredag.

Han kunne ikke varsle mer høyrepolitikk på området heller. Tvert om, den største nyheten i meldingen er at regjeringen ikke lenger står klar til å selge seg ned i Telenor. Staten ser altså for seg å fortsatt eie over halvparten i aksjene i selskapet fremover.

Det kan være klokt. Det er bra regjeringen ikke lar seg styre av ideologi her. De lar pragmatiske hensyn veie tyngst i vurderingen av om staten skal eie dette.

Og så lenge de driver etter våre fornuftige prinsipper for statlig eierskap, som det er tverrpolitisk enighet om, kan staten eie. Om det derimot vil lønne seg å selge, bør vi vurdere det, men først når det er klokt. Og det har myndighetene for eksempel gjort med Entra, der staten solgte seg ned i år. Vi mener også det var riktig av staten å selge seg ut av SAS. Norge trengte ikke lenger eie deler av et flyselskap.

Regjeringen har derimot tidligere forkastet sine egne planer om å selge seg ned i Kongsberg Gruppen. Også det virker fornuftig, det finnes vektige argumenter for å beholde eierskapet akkurat i det selskapet.

Men når regjeringen forsøkte å selge Mesta i 2015, ble salget droppet fordi budene var for lave.

Og når aksjekursen er dårlig, tidspunktet feil og selskapene ellers er godt forvaltet og drives etter markedsprinsipper, er det ingen grunn til å forhaste seg. Poenget må være at vi får mest mulig igjen av fellesskapets verdier, enten løsningen blir statlig eller private eierskap.

Publisert: 27.11.19 kl. 11:13

