Stengte arkiver i sommer!

Én institusjon ser ut til å ta dette med covid-19 enda mer alvorlig enn andre: Arkivverket!

Siden midten av mars har landet vært stengt ned. Covid-19 epidemien har krevd sitt. Nå er samfunnet i ferd med å åpnes. Vi kan ta en tur på byen, hoppe i bassenget og stikke en tur innom gymmen. Selvfølgelig følges smittevernrådene. Det skulle da bare mangle!

Men en institusjon ser ut til å ta dette med covid-19 mer alvorlig enn andre, Arkivverket! Etter å ha vært stengt siden 15. mars, meldes det nå at man ikke åpner dørene for publikum før i midten av august. Arkivverket er landets sentrale arkivinstitusjon, som forvalter dokumentasjon skapt av staten gjennom århundrer. Dette er dokumentasjon som kunnskapsarbeidere av alle slag bruker for å skape nye innsikt i historien til det norske samfunnet.

I kjølvannet av nedstengningen ligger forsinkede stipendiater og forskningsprosjekter, avbrutte søknader og uferdige masteroppgaver. Dette koster samfunnet store penger!

Jo da, Arkivverket har en løsning. Man tilbyr brukerne det som kalles digitalisering på bestilling. Publikum skal kunne bestille digitale kopier av arkivmaterialet man trenger. Prioritet er gitt til forskere, forfattere og studenter som arbeider med prosjekter underlagt stramme tidsfrister og trange økonomiske rammer. Vel og bra!

Men Arkivverkets løsning er ressurskrevende og lite treffsikker. Å digitalisere den typen arkiver kunnskapsarbeiderne trenger er vanskelig. Grunnen er enkel: For å skrive ferdig en historiefaglig avhandling, en biografi eller en bok om et historisk emne må forskeren og forfatteren lete gjennom en lang rekke med arkiver, gå gjennom esker på esker med arkivstoff, for å finne fram til akkurat de dokumentene som kaster lys over et emne.

Arkivene som Arkivverket forvalter er ikke utstyrt med så detaljerte innholdslister, eller kataloger, at man raskt ser om det er noe av relevans der. Vi kan fort oppleve at Arkivverket bruker ressurser på å digitalisere arkiver som ikke kan brukes. Å lete i arkiver er å søke etter nåla i høystakken, et langsommelig arbeid. Å bestille arkiver for digitalisering uten at brukeren selv først har sett gjennom arkivene blir som å lete etter vann med ønskekvist!

Vi forstår ikke hvorfor Arkivverkets lesesaler må holdes stengt fram til midten av august. Vi kan heller ikke se at en løsning med digitalisering på bestilling er god nok for forskere og forfattere som bruker Arkivverket. Det ville være en enkel sak å tilby publikum et begrenset åpningstilbud, og å iverksette effektive smitteverntiltak i Arkivverkets publikumsarealer. Lesesalene er romslige, det er fullt mulig å holde sosial distanse der, mellom ansatte og publikum og mellom publikum selv. De ansatte skal jo være på jobb likevel, hvordan skal det ellers digitaliseres?

Det er forståelig at Arkivverket må ha ta covid-19 på alvor, men Arkivverket går for langt. Det er fristende å spørre om den ekstra lange nedstengingen i år er del av et større bilde, hvor Arkivverket litt etter litt blir mindre tilgjengelig for publikum, også profesjonelle aktører? Vi lurer, spesielt i en tid da kildekritikk og kunnskap om fortiden er viktigere enn noen gang.

Elisabeth Teige, førstelektor, Høgskolen i Volda

Åsmund Svendsen, førsteamanuensis i historie, Høgskolen i Volda

Eirinn Larsen, professor i historie, Universitetet i Oslo

Knut Dørum, professor i historie, Universitetet i Agder

Carl Emil Vogt, forsker, Universitetet i Tromsø og HL-senteret

Roald Berg, professor i historie, Universitetet i Stavanger

Jan Frode Hatlen, førsteamanuensis i historie, NTNU

Ragnhild Hutchison, Daglig leder, Tidvis AS

Kjersti Brathagen, universitetslektor, Universitetet i Sørøst-Norge

Hilde Gunn Slottemo, professor i historie, Nord Universitet

Publisert: 22.06.20 kl. 18:40

