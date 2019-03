FORVIRRENDE: – En undersøkelse viser at hele 55 000 jenter mellom 18-22 synes det er vanskelig å vite hvilken mat og drikke som er sunne og hvilke som er usunne, skriver ernæringsrådgiver Thea Myklebust-Hansen.

En kostholdsforvirret generasjon

Sophie Elise i komplekskrangel på Debatten, underlivsoperasjoner som plussartikler og «verdens beste dietter» på forsiden av nettavisene. Dette har blitt hverdagskost for vår unge generasjon. Det er ikke rart at vi glemmer at det vanlige kan være mer enn bra nok. Dette gjelder for kostholdet så vel som kroppsidealet.

THEA MYKLEBUST-HANSEN, ernæringsrådgiver, Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no).

Generasjonen min, den såkalte millennialgenerasjonen, vil opp og frem og gjerne stikke seg litt ut. De har høye krav til både seg selv og til omgivelsene sine. De søker gjerne et liv som er like innholdsrikt, fargerikt og vakkert som den beste Instagram-feed, og de vil være der det skjer. Følge med på trender.

Vi drømmer stort med de inspirasjons-fylte hodene våre. Om både kropp, karriere, mote, opplevelser, miljø og en sunn livsstil.

Ikke noe galt i det, men noen ganger kan det gå litt rundt for oss. Som for alle andre generasjoner. Det er bare det at alt skjer så raskt med vår generasjon. Vi rekker liksom ikke å summe oss før neste inntrykk slår inn.

For vi får ikke bare nyheter i pushvarsel og messengerpling dagen lang, vi får også nye trenddietter, nye it-kosthold, detox, juice-cleanse og pulver slengt etter oss i like høy hastighet som crop tops, perlehårspenner og moonboots. Det gjør noe med oss når FOMOen (Fear Of Missing Out) til og med inntar kjøleskapet og tallerkenene våre.

En undersøkelse gjennomført av Norstat på vegne av Opplysningskontoret for Meieriprodukter (Melk.no) viser at hele 55 000 jenter mellom 18-22 synes det er vanskelig å vite hvilken mat og drikke som er sunne og hvilke som er usunne.

Det er lett å forstå at unge jenter blir forvirret. I sosiale medier blir vi bombardert med råd om å kutte ditt og kutte datt, og denne befolkningsgruppen står midt i skuddlinjen. Rådene kommer ofte helt uten dokumentasjon, eller krydret med alternative fakta. Dette kan ikke bare påvirke matgleden, men også helsen.

Et eksempel: I samme undersøkelse sier 30 prosent av jenter mellom 18-22 at de skal, eller vurderer, å droppe melken. I tillegg spiser vi mindre hvit fisk enn før. Kostholdsendringer som dette har bidratt til at en betydelig andel fertile kvinner i Norge ikke får i seg det viktige mineralet jod, og rundt halvparten av gravide har lavere jodinntak enn det som er anbefalt.

Jod finnes ikke i mange matvarer; melk, meieriprodukter og hvit saltvannsfisk er de største kildene i kostholdet vårt. Jod bidrar blant annet til barns normale utvikling. Det er derfor spesielt viktig at unge kvinner som planlegger å bli, eller er, gravide får i seg nok. Dette gjelder også kvinner som ammer.

Forskere har en god stund nå slått alarm, fordi studier fra Norge viser at selv mild jodmangel i svangerskapet kan påvirke barnets utvikling negativt, og gi språk- og læringsproblemer. Dette er bare nok et eksempel på at større matvaregrupper ikke bør kuttes ukritisk fra kostholdet.

Vi må få øynene opp for at det vanlige i de aller fleste tilfeller er mer enn bra nok når det kommer til et sunt kosthold. En sunn livsstil trenger ikke være vanskelig, komplisert, eller kreve dyre spesialprodukter. Vanlige matvarer som melk, brød, brokkoli og banan – er bra nok!

Kostholdsrådene fra helsemyndighetene er veldokumenterte og til å stole på. Et kosthold i tråd med disse rådene inneholder rikelig med grove kornprodukter, frukt og grønnsaker, samt magre meieriprodukter, magert kjøtt, fisk og lite salt og sukker. De aller fleste som spiser sunt og variert etter disse rådene, vil få i seg alle de næringsstoffene de trenger, uten behov for kosttilskudd.

Noen kan behøve tilskudd i spesielle perioder i livet, men i bunn og grunn slipper man å tenke på om det var grønt eller oransje pulver man skulle drysse oppi detox-smoothien, eller om det var kalsium eller kalium man måtte til legen for å sjekke om man fikk nok av.

Vi unge må komme oss ut av fordøyelsesparken vi har forvillet oss inn i.

Som den influencer-generasjonen vi er, har vi alle en iboende mulighet til å påvirke de rundt oss, for ikke å snakke om eget liv. La oss heller stå trygt i det veldokumenterte enn å hige etter neste quick-fix eller unødvendige tilskudd. Det vil gi mer rom for et sunt og godt liv enn å hvileløst scrolle seg gjennom trenddietter. Vanlig bør være trendy når vi snakker om kosthold.

