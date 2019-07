«25 UNDER 25»: Live Lerfald Bergum skriver om skjønnhetspress i «25 under 25», kronikkserien for unge. Foto: Privat

Debatt

«25 under 25»: Hvorfor fortsetter vi å melke skjønnhetskomplekset?

Du leser om det, hører om det, snakker om det, skriver om det, og alt resulterer i samme konklusjon: vi må drite i det. Vi må drite i de ekstra kiloene, vi må drite i bildene av supermodeller, vi må drite i å telle kalorier og vi må drite i å være så perfekte. Jeg kan ikke snakke for deg, men jeg er ikke kapabel til å bare «drite i» skjønnhetskomplekset.

LIVE LERFALD BERGUM (17), skoleelev

Jeg har gjennom hele oppveksten hatt enkelte komplekser for egen kropp. I dag er jeg 17 år, jeg har gode venner, jeg får gode resultater på skolen, jeg spiser meg mett til hvert måltid og jeg har fri tilgang til rent vann.

Likevel er jeg, som mange andre, fortsatt ikke tilfreds med min egen kropp, og det irriterer meg. Det irriterer meg at jeg kan bruke så mye energi på mine egne komplekser, når jeg vet hvordan mennesker på min egen alder i andre, mindre privilegerte deler av verden har det, og hva slags forhold de vokser opp i.

Jeg tror dessverre ikke at jeg er alene. Jeg vet med sikkerhet at gutter og jenter feller tårer i det de ser seg i speilet. Og jeg tror ikke det hjelper at redigerte bilder av kviser, som dukker opp på skjermen før du skal legge deg, bidrar til å godta ditt eget fett.

Jeg lurer på hvor mange ganger unge i dag trår opp på vekta for å så komme med et stort sukk. Jeg lurer på hvor mange ganger unge i dag har søkt opp «hvordan få tynnere mage» på Google. Jeg vet ikke hvor mange som har gjort dette, men jeg er ikke stolt av å være en av oss.

Men hva er det vi skal gjøre for å løse denne debatten om skjønnetskomplekset? Det skaper angst, depresjon, spiseforstyrrelser, det skaper skam og bekymringer.

Jeg tror ikke at å lese et innlegg hvor hovedbudskapet er å «drite i hva alle synes» er løsningen. Kan vi ikke bare godta at vi har skjønnhetskomplekser, godta at vi kun er mennesker som har mer ved oss enn pupper og rumper, kan vi ikke bare bruke det til noe positivt?

Noen ble skapt for å henge i vinduet for Gucci, noen for å drive butikk, noen for å være hjemmeværende - noen for å skape en forskjell. Jeg vet ikke hvilken boks jeg skal plassere meg i, men jeg vet at jeg ikke skal la mine skjønnhetskomplekser stå i veien for å oppnå mine mål.

For jeg er en ung kvinne, fylt med skam over at jeg har latt meg blinde av mine komplekser. Fordi jeg er et menneske som lever i en kompleks og usikker verden, akkurat som deg, og jeg planlegger å gå rakrygga med mine komplekser, og starte å se lengre enn min egen nese.

Jeg tror nemlig at når vi klarer å se og ta inn over oss alle de menneskene som faktisk lider i vår verden, vil det faktum at din rumpe er for stor bli en bitteliten bagatell.

Publisert: 14.07.19 kl. 08:55