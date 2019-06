STILLER SPØRSMÅL: Tar barn alvorlig skade av Fjordland og Toro kakemiks en gang i blant? Spør Gry Anita Langsæther.

Skal arbeidsgiver betale for kvinners stress på hjemmebane?

Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn, også når man trekker fra svangerskapsrelatert sykdom. Slik har det vært i flere år og forskere sliter med å finne ut hvorfor.

GRY ANITA LANGSÆTHER, Jurist og rådgiver innen arbeidsrett i Sticos

I kronikken «Jeg har skulket jobben. Og det må vi snakke litt om.» i VG den 25. juni viser redaktør og målgruppesjef Madeleine Strand i magasinet Kamille til en undersøkelse fra YouGov der én av tre kvinner sier at de har blitt hjemme fra jobb på grunn av en følelse av stress eller utmattelse. Strand mener stress kan forklare mye av kvinners sykefravær, og hun ber seg frabedt om å stresse ned og slutte å være flink pike.

Norge er et av verdens mest likestilt samfunn. Mannsrollen har endret seg betraktelig fra 50- tallet, og i dag tar menn et stort ansvar på hjemmebane.

Norske arbeidsgivere har vide plikter for å tilrettelegge for småbarnsforeldre, og min erfaring av at mange arbeidsgivere er villig til å strekke seg langt for at arbeidstakere skal kunne kombinere familieliv og jobb. I tillegg har vi verdens mest rause sykelønnsordning, hvor vi er sikret full lønn fra første dag ved sykdom.

For mange bedrifter der ute, særlig de små og mellomstore med små driftsmarginer, utgjør sykefravær en stor utgiftspost. Mitt spørsmål er derfor om det er nærliggende at arbeidsgivere skal betale for kvinners stress på hjemmebane, eller om ikke vi kvinner må gå i oss selv?

Jeg mener bestemt at vi kvinner må jobbe med oss selv.

Her er noen spørsmål det er verdt å reflektere over før du skulker jobben fordi det topper seg på hjemmebane:

1. Er jeg syk? En stressende og vanskelig livssituasjon gir i utgangspunktet ikke rett til sykepenger

2. Har jeg snakket med arbeidsgiveren min om tilretteleggingsmuligheter?

3. Har jeg tatt opp stress og arbeidsfordeling hjemme?

4. Og ikke minst, tar barn alvorlig skade av Fjordland og Toro kakemiks en gang i blant?



Publisert: 27.06.19 kl. 09:42