Hjelp, vi må på ferie til Norge

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Roar Hagen

Men den gode nyheten er at du kan ta med deg svigermor.

Om noen var i tvil. Det blir altså Norgesferie i år. Sydentur og sommerhus i Toscana er byttet ut med Lofoten og rorbu i 7 grader og øsende regn. Men det er lov å feriere med besteforeldre. Det er nesten så man kan høre den digitale applausen.

For ordens skyld. For noen av oss er ikke norgesferie noen straff, snarere tvert imot. Jeg foretrekker faktisk å tilbringe mesteparten av sommeren på hytta. Der er det ofte både regn og vind og ikke sjelden 7 grader om sommeren. Om vinteren også, for den del.

Men de fine sommerkveldene vi får veier opp for det meste. Selv om vi ofte må trekke innendørs da også for å ikke bli oppspist av mygg og knott.

Og det finnes helt sikkert mange veldig hyggelige svigermødre.

Men jeg har full forståelse for at noen sverger til sydligere strøk hver sommer. Selv om reiselysten er varierende, er det lov å være litt skuffet.

Men den store bekymringen handler først og fremst om næringslivet. Reiseliv er en viktig næring i hele landet med 175 000 ansatte, og noe av det vi liksom skal leve av etter oljen. Men det er også en bransje med mange små aktører og marginene er heller ikke særlig store.

les også Balladen om Abid og Knut

Selv om nordmenn legger igjen mest penger i Norge, er det likevel en stor andel som går tapt. I 2018 bidro utenlandske turister med 11 millioner overnattinger, og står bak om lag en tredel av alle inntektene. I tillegg har utenlandske turister bidratt til en stor del av veksten i reiselivsnæringen de siste årene, ifølge Innovasjon Norge.

At kronekursen har vært lav, har økt Norges attraktivitet som ferieland, uten at vi oppleves som billig av den grunn. Kanskje litt mindre avskrekkende. Og det er en mager trøst for alle som ufrivillig må feriere i Norge. Med den rekordsvake krona er det nå rådyrt å bruke penger i utlandet.

Spørsmålet er i hvilken grad vi nordmenn kan fylle hullene etter utenlandske turister. Bare i Lofoten er det beregnet et omsetningstap på 650 millioner kroner. En utfordring er at vi har helt ulike ferievaner. Der hoveddelen av turistene bor på hotell og andre steder de betaler for, så bor nordmenn ofte på egen hytte, hos venner og familie eller i den stadig mer populære bobilen. Vi betaler lite for overnatting i Norge, og det er kanskje heller ikke så rart.

Det ligger litt i vår natur å være forsiktig med pengebruken i eget land. Da er det hyttetur med medbragt vin i sekken som gjelder. I utlandet derimot, bruker vi penger som fulle ... nordmenn. Og vi trenger ikke dra lengre enn til danskebåten for å kjenne på mentalitetsendringen.

Nå er det heller ikke slik at en turist er en turist. Det er stor variasjon i hvor mye penger de ulike nasjonalitetene legger igjen. Den største gruppa av turister er tyskere. De legger i snitt igjen 1335 kroner i døgnet, som er i nedre sjikt. Amerikanere og kinesere legger igjen nær dobbelt så mye hvert døgn. Men til gjengjeld blir tyskerne her lenge og er også samlet sett den gruppen som legger igjen mest penger. De oppsøker også mange små steder langs norskekysten, ikke bare de mest spektakulære reisemålene.

Turister er også ulike i sine preferanser. Noen er bare opptatt av naturopplevelser, og bruker naturlig nok lite penger. Det er begrenset hvor mye du kan bruke når du bor i et telt i fjellheimen. Men de fleste kommer både for natur og kultur, noe vi skal være glad for. Det er i kulturopplevelsene pengene ligger.

Så hva da med nordmenn? Kommer vi til å leke turister i eget land? Kanskje vil vi bo på flotte og innimellom noe slitne hoteller, spise god mat og legge igjen penger på museer og lokale attraksjoner. Sannsynligvis er det mange ting som står på lista over ting man må se eller gjøre i Norge som de fleste nordmenn aldri har gjort. Potensialet er tilsynelatende stort.

Men det kan også være at vi stort sett blir hjemme. Holder oss på hytta, pusser opp kjøkkenet, steller i hagen, baker boller, besøker familie og sparer de store pengene til neste års drømmeferie. Eller vi går i fjellet. I år er det spådd rekordmye folk i fjellheimen. I krisetider kvier vi oss for å bruke mye penger. Og det sitter vel så mye i hodet som i lommeboka.

Publisert: 18.05.20 kl. 09:49

