Rakner det for Giske – igjen?

Av Tone Sofie Aglen Kommentator

Foto: Rune Stoltz Bertinussen

TRONDHEIM (VG): Sist han skulle få sitt første styreverv i Trøndelag Ap, kollapset det på målstreken etter en dans på Bar Vulkan. Nå kan det være hans egen fortid i Trøndelag som innhenter ham.

Så kan det skje igjen. I fjor vinter lå Trond Giske an til å få sitt første tillitsverv i Trøndelag Ap etter at han måtte gå av som nestleder. Etter oppmerksomheten rundt den berømte dansevideoen fra Bar Vulkan, valgte Giske selv å trekke sitt kandidatur til det nye fylkesstyret. Han kunne teoretisk sett ha vunnet en kampvotering, men det ble for mye støy. Ingen i fylkeslaget ønsket det da. De fleste erkjente at det var i tidligste laget med et comeback.

Etter den gang har Giske brukt tiden godt. Han har reist rundt og besøkt lokallag i hele landet. Særlig har han brukt tiden i sitt eget valgdistrikt Trøndelag. Inntrykket er at han har stor støtte hos sine egne. Det har likevel ikke vært helt uten motstemmer, som man lett kan få inntrykk av.

Krefter i valgkomiteen har til det siste jobbet med å finne en mer samlende lederkandidat. En kan si mye om Trond Giske, men samlende er han ikke. Derfor var det overraskende at han ble innstilt av en enstemmig valgkomité. Et stort flertall ja, men ikke av alle. Det var en bredt sammensatt komité som absolutt ikke bare består av det man kan kalle støttespillere. Det er solid og var et kraftfullt signal om at Giske hadde tillit. Men kanskje gjorde et krav om enstemmighet til at valgkomiteen virket mer samlet enn den reelt sett var?

At det ville bli bråk, må de har vært forberedt på. Reaksjonene ville bli sterke. Gamle historier ville komme opp igjen. Mange har interesse av å stanse Giskes ferd mot makt. Men det gjør ikke særlig inntrykk med opprop fra Ap-politikere i andre deler av landet. Tvert imot kan det heller virke mot sin hensikt. I Trøndelag liker de ikke å bli fortalt av andre hva de skal gjøre og ikke gjøre.

Det som derimot er drepende, er når unge kvinner fra Trøndelag forteller sine historier. Tidligere leder i Trondheim AUF, Ellen Reitan, skriver i Trønderdebatt om en usunn festkultur i Trondheim Ap. Hun går så langt som til å advare mot å sende unge jenter til møter i Trøndelag Ap. Det er sterke ord. Hun setter Giske i sentrum av den kulturen. Det var en historie som gjorde sterkt inntrykk på mange.

Til Adresseavisen forteller lokalpolitiker Sandra Skillingsås om en seksualisert sjargong og en ubehagelig nachspiel-episode på Giskes rom i 2014, da hun var 23 år. De har begge vært en del av den nære kretsen rundt Giske i Trondheim Ap. Giskes svar er at det også i Trøndelag har vært for lite bevissthet om festkultur, som han også har vært en del av, som de har gjort mye for å rydde opp i dette de siste årene.

Dette er helt nye historier som ikke har blitt fortalt offentlig før. Resultatet er at Trøndelag AUF i ettermiddag trekker sin støtte til Giske som fylkesleder. De ber om skriftlig votering, og oppfordrer alle i AUF til å stemme på andre kandidater. Nå sitter valgkomiteen i krisemøte. Spørsmålet alle stiller seg er: Rakner det for Giske nå?

I så fall må det være grunn til å stille spørsmål ved valgkomiteens arbeid. Det er nettopp slike historier som involverer alkohol og unge kvinner som var årsaken til at Giske måtte gå som nestleder. Selv om det har vært en kontinuerlig debatt om varsler har vært en del av en maktkamp, er det en utbredt oppfattelse i partiet at det finnes mange historier der ute som ikke har blitt fortalt. Giske har også selv beklaget at han ikke har vært bevisst nok sin oppførsel i slike situasjoner. Nå kan det se ut som historier fortalt fra Trøndelags egne kvinner blir lyttet mer til på hjemmebane.

Dette må ha vært en del av diskusjonen i valgkomiteen og i de ulike lokallagene som har foreslått ham som leder. De må også ha skjønt at når Giske igjen søker makt, vil fortiden igjen bli gransket med lupe. Nye historier og varsler kan dukke opp. Torsdag kveld bekreftet partisekretær Kjersti Stenseng til NRK at det var kommet inn et nytt varsel. Giskes fortid og metoo må ha vært en del av vurderingen de har gjort. At han er den beste politikeren de har, er det få som er uenig i, men han er også en mann med en fortid. Det måtte valgkomiteen ha vært klar over på mandag da de enstemmig innstilte ham. Nå gløder telefonlinjene i Trøndelag. Enten er trønderne grenseløst naive, eller så velger de Trond Giske som sin fylkesleder - med åpne øyne.

