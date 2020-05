Kommentar

Boris vil nødig sparke «karriere-psykopaten» Cummings

Av Yngve Kvistad

Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA / EPA

Boris Johnson har ikke villet kvitte seg med Dominic Cummings, fordi han har bruk for en «karriere-psykopat» som tåler å bli skitten på hendene.

Oppdatert nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

For ordens skyld: den ublide karakteristikken er ikke vår. Det var Johnsons forgjenger i statsministerstolen, David Cameron, også han fra det konservative partiet, som diagnostiserte Cummings på dette vis. Det var ingen spøk den gang.

Å bli utsatt for Dominic Cummings er heller ingen spøk. Det kan en hel rekke sparkede statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere fra Boris Johnsons første regjeringsoppsett skrive under på.

Det var Cummings’ brexit-strategi som ga Boris nøkkelen til Nr. 10 Downing Street. Som spesialrådgiver og stabssjef for statsministeren har han hatt stor innflytelse på regjeringens politikk.

les også 250.000 krever hans avgang: Varsler uttalelse fra omstridt Johnson-rådgiver

Foto: ISABEL INFANTES / AFP

For stor mener mange Tory-parlamentarikere, som lenge har funnet det dypt problematisk at Boris Johnsons nærmeste medarbeider hverken er medlem av Det konservative partiet, eller synes å dele dets ideologiske ståsted.

Derfor skyter «alle» på Dominic Cummings, nå som han har blamert seg selv og den konservative regjeringen han tross alt representerer.

Ved å bryte myndighetenes smittevernregler og aktivt motsette seg karantenelovene han selv førte i penn, er det ikke bare opposisjonen og venstresidens medier som værer politisk blod.

Bemerkelsesverdig nok er det den såkalte Tory-pressen, høyresidens aviser, redaktører og kommentatorer, som leder an i jakten på Cummings. Og på Boris Johnson.

Statsministeren er drevet fra skanse til skanse etter avsløringene om at hans egen stabssjef og opphavsmann til det drakonisk strenge coronaregimet har gitt blaffen i regjeringens pålegg.

les også Værhane-Boris i hardt vær – men «lille-Winston» vinner

I den mørkeblå avisen The Daily Telegraph, hvor Boris Johnson en gang var stedfortredende politisk redaktør, skriver dagens politiske redaktør at statsministerens «avgjørelse om å støtte Dominic Cummings kan koste liv».

Ved å bryte karantenebestemmelsene da han og kona var coronasyk, har Cummings sendt et farlig signal til resten av det nedstengte Storbritannias befolkning om at dette med smittevern, distanse og å holde seg hjemme ikke er så nøye likevel.

Talende nok var slagordet «Bli hjemme!» skapt av Dominic Cummings.

I tillegg har den 45 mil lange kjøreturen fra London til stabssjefens foreldre i Durham i Nordøst-England satt to streker under den beskyldning som enhver Tory-regjering må forsvare seg mot: At den har to sett regler. Et som gjelder for folk flest, og et annet for eliten.

Dominic Cummings rammes dobbelt opp av denne sviende kritikken ettersom han har bygd hele sin politiske identitet på ideen om at han er den folkelige representanten i maktens høyborg. At han er den ene ukorrumperte som taler folkets sak mot en arrogant elite i Westminster. Lyder kjent, hva?

les også Bare kjeft å få for plaget Boris - som ikke vil gjenåpne

Det er ikke lenge siden han raste mot journalister «at de burde komme seg ut av London og snakke med mennesker som ikke er rike ‘remainers’». Altså rurale folk i England som stemte for brexit. Hvilket var brexitkampanjens kjernevelgere. En lokalbefolkning som ble tutet ørene fulle av Cummings & co om et politisk etablissement som hadde mistet kontakt med omverdenen og så ned på folk flest. Et hovedmantra var Westminster-arrogansen som påla andre å følge deres pålegg, mens eliten hadde egne regler til eget bruk.

Fallhøyde er gjerne noe man skaffer seg selv.

Bortsett fra noe støy fra den nyvalgte Labourlederen, Sir Keir Starmer, og sedvanlig gnål fra opposisjonens medier, ville ikke denne saken fått vedvarende oppmerksomhet dersom statsministeren hadde lagt seg flat. Eller Dominic Cummings hadde bedt om unnskyldning. Bittelitt ydmykelse der og da, og Cummings kunne fortsatt som før.

les også Den «nye» Boris varsler kamp mot sine egne

Men når «sorry» er det vanskeligste ordet i d’herrers vokabular, har det som kunne fått passere som en forseelse vokst til grov uforstand, og videre derfra til ren katastrofe. Unnvikende svar har utløst nye spørsmål.

Når statsministeren sier at Cummings har opptrådt «ansvarlig, lovlig og med integritet» og at han bare har fulgt sine «instinkter», blir det vanskelig å be folk flest etterleve regjeringens smittevernpåbud.

Britiske medier skriver i dag at det er påfallende hvor lite støtte Boris Johnson får fra sine egne. En håndfull av regjeringens mest sentrale medlemmer var umiddelbart ute med sympati-tweets til statsministerens rause beskyttelse av Dominic Cummings. Men hvor ble det av de andre ministrene? Statssekretærene? Rådgiverkorpset?

les også Hvor dårlig er Boris – egentlig?

«Det er vanligvis vanskelig å finne en parlamentariker som åpent våger å kritisere noen som statsministeren låner øre til; stabssjefen er ikke en mann partifeller ønsker å gjøre til fiende», skriver The Telegraphs kommentator. «Likevel, en etter en, har parlamentarikere gått på luften og på sosiale medier for å be Boris Johnson sparke mannen som leverte brexit for ham», legger hun til.

En av dem som tydeligst har gitt uttrykk for hvilken opposisjon som er i ferd med å bygges opp mot Boris innad i Tory-partiet, er tidligere brexitminister Steve Baker, som allerede søndag kveld uttalte at Cummings-saken «brenner gjennom Boris’ politiske kapital med en hastighet vi ikke har råd til midt i denne krisen».

Baker er også leder av den mektige 1922-komiteen, som i gitte anledninger har makt til å kaste Torypartiets leder og tvinge frem nyvalg.

At Boris Johnson i det lengste vegrer seg for å sparke Dominic Cummings, sier alt om hvor avhengig han har gjort seg av ham.

les også Coronasyk Boris kan utløse ny maktkamp i Downing Street

Men Baker er sikker i sin sak. Cummings «er ikke uerstattelig», sa han på britisk TV i går kveld. «Ingen er det. Jeg tror dette er ved veis ende.»

For Boris er dilemmaet dette: Hvis han kvitter seg med Dominic Cummings, frykter han å fremstå som en som ga etter for press fra mediene og motstandere i eget parti. Hvis han ikke gjør det, fremstår han som en som vegrer seg for å ta nødvendige grep.

Det beste han kan håpe på nå, er at Dominic Cummings selv tar ansvar for sine handlinger – og trekker seg.

Durhamgate er ikke Boris Johnsons Watergate. Men det kan bli hans Waterloo.

Publisert: 25.05.20 kl. 14:54 Oppdatert: 25.05.20 kl. 15:18

Les også

Fra andre aviser