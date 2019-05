FORBILDER: Ella Marie Hætta Isaksen, Lise Klaveness og Mohamed Salah er på Nordviks liste.

Debatt

«25 under 25»: Ti på topp #MineFeminister

Da jeg leste TIME sin liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden, ble jeg glad. I år er nemlig nesten halvparten av alle disse kvinner - for første gang noensinne.

Nå nettopp







AGNES NORDVIK (16), Juniorrådgiver i URO (Plan International Norge sin ungdomsgruppe)

Siden kåringen ble lansert i 2014 har antall kvinner på lista doblet seg, skriver Huffington post. Det viser at vi har kommet et stykke lengre med likestillinga! Jeg begynte med en gang å tenke på mine helter som jobber for likestilling. Du har sikkert dine? Her er mine ti:

les også «25 under 25»: – Vi klimastreiker fordi vi må!

Agnes Nordvik.

Stjernekamp-vinner Ella Marie Hætta Isaksen er en rå artist og en sterk kvinne i likestillingskampen. Halvparten av alle samiske kvinner har opplevd vold og Ella har fortalt om sine opplevelser. Hun har stått i stormer med hets og brenner for at det samiske samfunnet skal bli mer mangfoldig. For en rå dame! Muzafar er 21 år og leder møter om likestilling hver dag i hjembyen sin Kampala i Uganda. Han er med på Plan International sitt prosjekt “Safer Cities for Girls” og jobber aktivt for å skape et trygt og inkluderende miljø for jenter. Nadia Murad fikk i 2018 Nobels fredspris for sin kamp mot seksualisert vold som våpen i krig og væpnede konflikter. Hennes historie, stemme og engasjement, er så viktig og hun gjør en enormt stor innsats i kampen for en likestilt verden.

les også «25 under 25»: – Jeg tør nesten ikke ta på meg russedressen

4. Fotballspilleren Mohamed Salah sto også på TIME sin liste. Han brukte muligheten til å snakke om likestilling og sa blant annet “Vi må forandre måten vi behandler kvinner på i vår kultur”. Jeg heier på Vålerenga, men enda mer på Salah og digger at han tar del i kampen for en mer likestilt verden!

5. Min største helt er kanskje Rose Sakala som er 24 år. Som tenåring rømte hun hjemmefra og bodde på gata i Malawis hovedstad for å unngå å bli giftet bort. Nå har hun hjulpet flere hundre unge jenter og har et sterkt engasjement i kampen mot barneekteskap og for likestilling. Heia, Rose!

6. Lise Klaveness var en rå fotballspiller, ble Norges første kvinnelige ekspertkommentator i fotball og er i dag en av toppene i fotball-Norge. Hun har mottatt mye hets fordi hun er kvinne, men Lise står i stormene. Jeg blir glad hver gang hun fyrer seg opp!

les også «25 under 25» om sosiale medier: – En ukultur, og et sårt punkt for mange

7. Alexandra Ocasio-Cortez er den yngste kongresskvinnen i USA noensinne. Hun snakker om korrupsjon, klimaendringer og helsehjelp for alle, leder vei og er en stor inspirasjon for en hel generasjon kvinner!

8. Ulrikke Falck og Sofie Frøysa har sammen skrevet boka “Jenteloven” og inspirer jenter og gutter over hele landet til å bli feminister, til å si ifra når noe ikke er greit og til å tro på seg selv!

9. Chimanda Ngozi Adichie har skrevet boka “We should all be feminists”. Chimanda er fra Nigeria, tar et oppgjør med kjønnsnormer og har en viktig stemme som inspirer kvinner over hele verden!

10. Michelle Obama, som også sto på TIME sin liste over de 100 mest innflytelsesrike personene i verden, får jenter til å ta plass for å påvirke samfunnet rundt dem.

Dette var de ti første jeg kom på etter å ha lest TIME sin liste. Det er mange flere jeg digger! Nå vil jeg gjerne lese din ti på topp-liste. Del med emneknagg #MineFeminister, så kan vi sammen heie frem alle sterke feminister!

Publisert: 24.05.19 kl. 14:10