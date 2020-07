SORT OG HVITT: De siste dagene har mange kvinner delt sort / hvitt-bilder av seg selv, med emneknaggen #challengeaccepted. Ikke alle har kjent til bakgrunnen for kampanjen de kastet seg med på. Foto: Privat

#challengeaccepted: – Meningsløse selfies i sort / hvitt

Challenge accepted. Utfordring mottatt. Kvinner støtter kvinner. Eller? Feeden fylles av meningsløse selfies i sort/ hvitt. Meldingene ligger nedover i innboksen. Jeg leste den første i går, de andre står ulest – jeg vet de sier det samme.

LINN ROSENBORG, pedagog og samfunnsdebattant

«Her kommer en utfordring til deg. Jeg var nøye med å velge hvem jeg tror vil møte utfordringen, men fremfor alt vet jeg hvem som deler denne typen tenkning, blant kvinner er det flere kritikere; I stedet skal vi ta vare på hverandre. Vi er vakre slik vi er. Legg ut et bilde i svart-hvitt alene, skriv “utfordring godtatt” eller #challengeaccepted og nevn navnet mitt. Velg 10 kvinner som skal gjøre det samme, privat. Jeg valgte deg fordi du er vakker, sterk og utrolig. La oss på hverandre.»

Er du en av dem som har mottatt, og godtatt utfordringen? Vel, la meg fortelle deg hvor og med hva den startet. I Tyrkia vises ansiktet til drepte kvinner på nyhetene – i sort hvitt. Pinar Gültekin var en av disse kvinnene. Hun ble meldt savnet 16. juli, og ble funnet brutalt myrdet fem dager senere. Hun ble 27 år.

Tyrkia er et av de landene i verden med størst andel kvinnedrap (femicides). Siden 2019 er det registrert nesten 500 kvinnedrap, og mørketallene er etter all sannsynlighet høye. Hver uke myrdes et utall uskyldige kvinner. Ingen vet hvor mange kvinner som aldri blir funnet, hvor mange kvinnedrap som ikke blir etterforsket og dermed ikke er en del av statistikken. Det tyrkiske rettssystemet gjør ingenting for å stoppe drapene – snarere tvert imot. Styresmaktene prøver nå å avvikle internasjonale konvensjoner og lover som er ment å beskytte kvinner mot vold i nære relasjoner.

Denne utfordringen ble startet for å øke bevisstheten og samtidig vise solidaritet for de som har blitt, og blir brutalt frarøvet retten til å leve. Kvinner som blir voldtatt og mishandlet til døde. Den ble ikke opprettet for at feeden igjen skal fylles med selfies, hjerte-emojier og meningsløse hashtagger.

Jeg forstår at det kan være fort gjort å kaste seg på nye sosiale medier-trender, ta en selfie, redigere til sort hvitt og trykke publiser. Det er enkelt å hashtagge med womensupportingwomen, men alvorlig talt. Hvilken støtte finner andre kvinner denne feeden?

Hvordan i alle dager kan en så viktig kampanje bli kapret av noe så hult som …”blant kvinner er det flere kritikere; I stedet skal vi ta vare på hverandre. Vi er vakre slik vi er.”

Kvinner i Tyrkia og feminister ber om verdens støtte og solidaritet. De ber om oppmerksomhet, og om økt kunnskap om hva som skjer på tvers av grensene. Om internasjonalt søsterskap. Som i oppblussingen av kvinnekampen i Latin-Amerika etter at 16 år gamle Lucia Pérez ble så brutalt voldtatt at hun døde av skadene i 2016. Sjekk hashtaggen #niunamenos (ikke en mindre).

Det er det utfordringen og #womensupportingwomen handler om. Ikke hvor tøff du er som tør å poste en selfie.

Jeg oppfordrer kjendiser og influensere som allerede har lagt ut et bilde, og som bruker hashtaggen til å poste enda en feilfri selfie i svart-hvitt til å tenke seg om en gang til. Har du satt deg inn i saken? Hva med å gjøre deg fortjent til kjendisstatus og influenser-rollen ved å påvirke positivt og vekke oppmerksomhet om en viktig sak?

Jeg har tatt meg friheten til å lage et nytt forslag til tekst du kan bruke. Værsågod og bare hyggelig.

«Her kommer en utfordring til deg. Denne utfordringen ble startet for å øke bevisstheten og samtidig vise solidaritet for de som har blitt, og blir brutalt frarøvet retten til å leve. Kvinner som blir voldtatt og mishandlet til døde. I Tyrkia vises ansiktet til drepte kvinner på nyhetene – i sort hvitt.

Pinar Gültekin var en av disse kvinnene. Hun ble meldt savnet 16. juli, og ble funnet brutalt myrdet fem dager senere. Hun ble 27 år. Tyrkia er et av de landene i verden med størst andel kvinnedrap (femicides). Siden 2019 er det registrert nesten 500 kvinnedrap, og mørketallene er etter all sannsynlighet høye. Legg ut et bilde i svart-hvitt alene, skriv “utfordring godtatt” eller #challengeaccepted og nevn navnet mitt. Kopier inn teksten over Velg 10 kvinner som skal gjøre det samme, privat. Jeg valgte deg fordi du er en samfunnsengasjert, oppdatert, interseksjonell og empatisk feminist».

