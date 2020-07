MINNES: Blomster, lys og flagg ved minneplaketten ved Utvika camping. Plaketten har det kjente sitatet fra Helle Gannestad, medlem av AUF Møre og Romsdal: «Hvis en mann kan vise så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan vise sammen». Utøya i bakgrunnen. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Debatt

Amaya (11) skriver om 22. juli: Vi skal aldri glemme

Jeg har bestemt meg for at jeg skal bruke dagen i dag til å snakke med vennene mine om det som skjedde for 9 år siden. Fordi vi skal aldri glemme.

AMAYA QURESHI (11), skoleelev og styremedlem i AUF Søndre Nordstrand

Jeg var bare to og et halvt år gammel da det skjedde. Jeg husker ikke noe fra den dagen, men pappa har fortalt meg at han stadig måtte ta meg bort fra TVen da bildene fra regjeringskvartalet og etter hvert Utøya rullet over TV-skjermen.

Året etter, da rettssaken begynte, var jeg fylt tre år. Hjemme gikk det mye i nyheter som vanlig. I postkassen fikk vi papiravisen hver dag. Det var vanlig for meg å sitte sammen med pappa da han leste avisen, og spørre han om de ulike bildene i avisen.

Jeg husker at jeg en eller annen gang i løpet av 22.juli-rettssaken klarte å koble bildet av terroristen til det forferdelige som skjedde den 22. Juli 2011. I en alder av tre og et halvt år stilte jeg mange spørsmål, og lenge forsøkte pappa å avspore meg.

Det gikk ikke lenger. Vi stoppet ved Utøya, på vei til hytta, for første gang i 2012. Siden har vi gjort det hvert eneste år. Fordi, selv om det er spesielt for oss alle, så betyr det mye for meg. I fjor fikk jeg endelig deltatt på sommerleir på Utøya, selv om jeg visste at jeg ikke ville finne noen på min egen alder.

Det hatet som gjorde at 77 mennesker ble drept har vi ikke klart å ta et ordentlig oppgjør med. Terrorangrepet på Al-Noor moskeen dagen før Eid i fjor er det klareste eksempelet, men ikke det eneste. Hatet lever blant oss.

For en liten stund siden lånte jeg mobilen til mamma, for å se på noen gamle bilder på hennes Facebook-side. Mens jeg prøvde å finne bildene, kom jeg plutselig over en post som pappa hadde lagt ut. En ukjent person hadde sendt pappa en hatefull melding, hvor også adressen vår sto.

Hatet er farlig, og vi må ta det på alvor. Det er mange barn på min egen alder som fortsatt ikke har noe forhold til hverken 22. juli eller hatet.

Vi må sørge for at flere blir gjort kjent med hva hat kan føre til. På den måten kan vi kanskje forhindre at hatet sprer seg, eller at vi i verste fall får et nytt terrorangrep.

Jeg har de siste årene deltatt på minnemarkeringen i regjeringskvartalet. På grunn av covid-19 blir det annerledes i år. Derfor har jeg bestemt meg for at jeg skal bruke dagen til å snakke med vennene mine om det som skjedde for 9 år siden og hatet. Fordi vi skal aldri glemme.

Publisert: 22.07.20 kl. 10:53

