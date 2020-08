Kommentar

Må Putin redde diktatoren?

Av Ole Kristian Strøm

Spesialsoldater bruker gummikuler og batonger mot demonstranter. President Aleksandr Lukasjenko er tydeligvis villig til å bruke alle midler for å beholde makten i Hviterussland.

Mandag morgen – etter valget som offisielt ga 80,08 prosent oppslutning til Lukasjenko – fikk han gratulasjoner fra både Kina-president Xi Jinping og ikke minst nabo Vladimir Putin. De to er blant Lukasjenkos få kompiser.

I Moskva sitter Putin og følger spent med på det som skjer. Hans store skrekk har alltid vært slike folkelige opprør, det som i de tidligere sovjetrepublikkene gjerne har blitt kalt fargede revolusjoner. Han har et ambivalent forhold til Lukasjenko, men er samtidig livredd for at Hviterussland skal få et styre som orienterer seg mot Vesten. Putin ønsker en tettere integrasjon mellom de to nabolandene.

Opposisjonens presidentkandidat, Svetlana Tikhanovskaja, har søkt tilflukt i nabolandet Litauen, som er både NATO- og EU-medlem. Den modige kvinnen stilte opp som kandidat da hennes mann, som skulle ha stilt, ble fengslet av Lukasjenkos regime. Tikhanovskaja hevder at hun er den rettmessige vinneren av valget, fordi det foregikk utbredt juks. Ifølge valgkommisjonen fikk hun mindre enn 10 prosent av stemmene.

Mens de autoritære lederne i Kina – som har investert mye i Hviterussland – og Russland har gratulert Lukasjenko, har vestlige regjeringer stått i kø for å fordømme måten presidentvalget ble gjennomført på.

Det gjør ikke så stort inntrykk på Lukasjenko, som har styrt Hviterussland med hard hånd siden 1994. Han var opprinnelig sjef for et stort kollektivbruk, altså et stort jordbruk. Han var lenge en populær president, til tross for sine autoritære trekk. Men nå er mange hviterussere lei av Lukasjenko. De ser den økonomiske utviklingen i andre land i det tidligere Sovjetunionen, og hvordan det er i Vesten, og vil ha det slik de også. Statistikken viser at hviterusserne har blant de laveste lønningene i hele Europa.

Det som nå skjer i Hviterussland, minner om vinteren 2014 i Ukraina. Putin var opptatt med Sotsji-OL og fulgte ikke med i timen da hans venn Viktor Janukovitsj ble styrtet i Kiev. Den gang svarte Putin med å annektere Krim. Hvor langt er han villig til å gå for å redde skinnet på Lukasjenko?

Det spennende er om politi og militære i Hviterussland forblir lojale mot Lukasjenko. Natt til tirsdag la opposisjonen ut en video som angivelig skulle vise en kar fra spesialstyrken OMON som tok av seg uniformen og sluttet seg til demonstrantene – under voldsomme jubelrop.

Ved å støtte Lukasjenko kommer Putin – og for den saks skyld Xi – også til å gi et signal til opposisjonen i sine egne land om at de ikke skal prøve seg. Riktignok har folk i Khabarovsk, i Russlands «fjerne Østen», protestert mot Kreml i ukevis, men Putin ser ingen grunn til å gripe inn, så lenge som det ikke smitter til mer sentrale områder i Russland – og protesten handler om en populær guvernør som ble arrestert og fjernet av Moskva.

Både russere og Lukasjenko hevder at vestlige krefter står bak det som skjer i Minsk og andre hviterussiske byer. De mener at det er det samme som skjedde på Majdan-plassen i Kiev i 2014. Påstanden er at demonstrantene er et høylytt mindretall som prøver å påvirke en stille majoritet.

Hvor stor oppslutningen om Lukasjenko reelt er, er vanskelig å si. I de store byene er det mange, særlig unge, som vil kvitte seg med presidenten, mens han har mye støtte på landsbygda, der jordbruksinteresserte Lukasjenko er en helt blant mange. Hviterussland er blant annet kjent for den store traktorfabrikken Belarus.

Aleksandr Lukasjenko har gjort det klart at det «ikke blir noen ny Majdan, uansett hvor mye noen ønsker det». I Ukraina ble det fryktelig blodig – etter langvarige og etter hvert voldelige protester. Foreløpig er det bare en demonstrant som er død i Minsk (angivelig et ulykkestilfelle), men uttalelsene fra Lukasjenko tyder på at han er villig til å gå langt for å beholde makten.

Opposisjonskandidaten Tikhanovskaja sier i en video at hun oppfordrer folk til ikke å motsette seg politiet – og at liv ikke må gå tapt. Det er tvilsomt om hun har gjort dette frivillig. Trolig har hviterussiske myndigheter presset henne – kanskje med sikkerheten til hennes familie i potten.

Jeg glemmer aldri mitt «møte» med Lukasjenko. Hviterusserne er svært kulturelle mennesker, og vi var begge til stede på en konsert i Minsk-operaen. Presidenten satt bare et par rader bak oss, men fotografen og jeg fikk klar beskjed om at vi ikke fikk lov å se i den retningen, aller minst at fotografen skulle få lov til å ta bilder av presidenten.

I vår/sommer har stadig flere hviterussere blitt flaue på vegne av sin president. Lukasjenko har fremstilt tiltakene mot coronaviruset i andre land som hysteriske og har selv anbefalt vodka og badstubad for å holde seg frisk. Som nesten det eneste landet i hele Europa fortsatte fotball-ligaen som om ingenting hadde hendt.

Hviterusserne er et velutdannet, hyggelig folkeslag som fortjener bedre.

