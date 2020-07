Leder

Farlig coronakrig

ALVORSPRAT: Storbritannias statsminister Boris Johnson mener Russlands president Vladimir Putin står bak hackingen av britiske institusjoner. Foto: ALEKSEY NIKOLSKYI / Sputnik

Den britiske sikkerhetstjenesten anklager Russland for å stå bak datahackingen av institusjoner som utvikler og tester vaksiner mot covid-19. At russiske hackere har forsøkt å stjele forskningsmateriale fra Imperial College og universitetet i Oxford, bekreftes av amerikanske og kanadiske myndigheter.

Moskva avviser de kraftige påstandene. Men sporene peker i én retning, ifølge etterretningsinformasjon som ble offentliggjort torsdag. Omfanget av de vedvarende angrepene mot forskningsinstitusjonene og den farmasøytiske industrien i Storbritannia, USA og Canada er av et slikt omfang, at NCSC – britenes National Cyber Security Centre – hevder det med overveiende grad av sikkerhet kan slås fast at Kreml står bak.

Den oppsiktsvekkende reservasjonsløse påstanden om russernes ansvar, som ble gjentatt offentlig av Storbritannias utenriksminister Dominic Raab i går, er trolig en forsmak på hva som vil komme neste uke når landets etterretnings- og sikkerhetskomité skal legge frem sin sluttrapport om angivelig russisk innblanding i britiske valg. I et regjeringsdokument publisert denne uke identifiseres en russisk hacker-gruppe, APT29, bedre kjent som The Dukes eller Cozy Bear. Dette skal være de samme som sto bak angrepene mot Det demokratiske partiet i USA i 2016 og mot Arbeiderpartiet i Norge året etter.

Britiske myndigheters ordbruk overfor Kreml signaliserer at begeret nå er breddfullt. Det er lite sofistikert britisk diplomati å spore i anklagene konkret rettet mot Russlands president Vladimir Putin. Bakteppet er summen av flere forhold britene mener Kreml står bak: Anvendelsen av kjemiske våpen på britisk jord i 2018 da en russisk avhopper, Sergej Skripal og hans datter ble forgiftet; hackingen av britiske energiselskaper på valgdagen i 2017; datainnbrudd og lekkasje av interne regjeringsnotater før parlamentsvalget i 2019. Og nå dette: et nedrig forsøk på å stjele medisinsk forskning mens en hel verden slåss mot en pågående pandemi.

Parallelt med britiske, amerikanske og canadiske myndigheters overraskende bredside mot Kreml, kom en like overraskende nyhet, interessant nok, fra Russland om at russerne er i ferd med å produsere 200 millioner doser av en eksperimentell coronavaksine. Hvis den virker og viser seg å være et resultat av forskning som er blitt stjålet fra vesten, og den russiske stat deretter motsetter seg å dele denne informasjonen, kan de frykteligste scenarioer oppstå.

Verden er i en ekstrem sårbar situasjon akkurat nå, og det skal liten gnist til for å tenne store branner. At noen kan benytte denne sårbarheten til egen strategisk fordel, er moralsk forkastelig, men bør egentlig ikke overraske. Splitt og hersk er tidens tone.

Samtidig viser nettopp en grenseløs pandemi behovet for overnasjonalt samarbeid og sterke institusjoner. Regimer som utfordrer fellesskapet for å styrke sin egen stilling må få klar beskjed om at det ikke kan tolereres.

Publisert: 18.07.20 kl. 06:40

