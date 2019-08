FREMTIDSRETTET: – Alfred Bjørlo ønsker å plassere seg selv i kategorien framtidsrettet, mens vi i Sp bedriver en «romantisering av fortida». Det er synd, skriver Sps Marit Arnstad.

Debatt

#distriktsdebatten: – Framtidsmulighetene må gjelde alle

Jeg vil gi Venstre-ordfører Alfred Bjørlo honnør for at han fortsetter ordskiftet om distriktspolitikken anno 2019. Men Bjørlo tar feil når han påstår at Sp romantiserer fortida.

MARIT ARNSTAD, parlamentarisk leder i Senterpartiet

Igjen har Alfred Bjørlo mye rett når han beskriver regjeringens manglende distriktspolitikk. Denne gangen syns jeg han er best når han beskriver at den «desentraliserte staten [er] i ferd med å kollapse – som følgje av politisk passivitet og latskap, eit sjølvgåande embetsverk og manglande politisk evne på regjeringsnivå til å samordne mellom sektorar». Ingen Sp-politiker kunne beskrevet situasjonen mer treffende enn dette.

Likevel ønsker Bjørlo åpenbart å plassere seg selv i kategorien framtidsrettet, mens vi i Sp bedriver en «romantisering av fortida». Det er synd. Vi må komme ett skritt videre, og begynne å snakke om distriktspolitikkens harde realiteter.

La oss ta som eksempel ett av de raske samfunnsskiftene som Bjørlo selv peker på: Digitalisering. Den vil utvilsomt endre det norske samfunnet, distriktene inkludert. Men hvis de mulighetene som digitalisering gir skal kunne utnyttes av alle, må infrastrukturen være der for alle. Det er den ikke i dag. For alle oss som er opptatt av framtidas løsninger framstår dette som svært urimelig. Senterpartiet mener at investeringer i bredbånd til alle er en investering i framtidas distriktspolitikk. Det gir mulighet for å bo, leve og drive næring i hele landet. Et digitalisert samfunn er avhengig av at absolutt alle har en god infrastruktur. Hvis ikke vil det digitale klasseskillet mellom by og bygd øke.

I spredtbygde områder hvor er det dyrt å bygge ut bredbånd, må staten ta ansvar og bidra til at infrastrukturen blir bygd ut. Derfor har Senterpartiet fremmet forslag om at staten må bruke en halv milliard kroner i året på utbygging der det ikke er kommersielt lønnsomt. Slik vil Sp sikre alle husstander høyhastighetsbredbånd. Dette har blitt nedstemt av regjeringspartiene, inkludert Bjørlos Venstre. Dette er distriktspolitikk i praksis, og det er om slike saker slaget vil stå.

Bjørlo er positiv til kommunesammenslåing. I disse dager legger regjeringen planer for å tvinge kommunene inn i nye runder med sammenslåinger. Igjen er strukturendring svar på alle spørsmål. Å tvinge kommunene inn i nye sammenslåingsprosesser tar oppmerksomhet, ressurser og krefter vekk fra arbeid med utvikling og fornying i lokalsamfunn. Mange kommuner vil ikke ha dette. Om Bjørlo selv gjennomfører en kommunesammenslåing, så bør han likevel ha respekt for dem som ikke ser noen gevinst ved å tvinges til nye sammenslåinger.

Næringslivet i distriktene går godt. Det er mye oppdrift. Men næringslivet er også avhengig av gode offentlige tjenester og en god infrastruktur. I distriktene er offentlig og privat virksomhet gjensidig avhengig av hverandre. Jeg får mange tilbakemeldinger fra næringslivsfolk utover i landet som er skuffet over at regjeringen ikke ser dette, enten det gjelder nye avgifter, økt moms på reiseliv eller postforsendelser som ikke lenger er mulige å gjennomføre.

I spørsmål om statsforvaltningens «silotenkning» som stenger for muligheten til utvikling av gode statlige fagmiljø over hele landet, så er vi helt enige. Staten burde være en god medspiller for næringsliv og lokalmiljø i Distrikts-Norge. Slik er det ikke. Den eneste veien for å bryte dette, er å våge å tenke annerledes. Hver statlig sektor kan ikke få sitte på sin egen tue og bestemme utviklingen alene. Alle direktorater og departementer har en politisk sjef: Regjeringen.

Problemet er at partiene i regjeringen, Høyre, Frp, Venstre og KrF, bevisst og aktivt bruker statlige etater til å gjennomføre en sentralisering de ikke selv vil ta politisk ansvar for. Det har vi sett i høyskolereformen, hvor regjeringen abdiserte og overlot til sektoren selv å tegne kartet for sammenslåing og deretter å bestemme om studiesteder skulle legges ned.

Med slik tenkning blir det avvikling framfor utvikling.

Publisert: 02.08.19 kl. 08:15