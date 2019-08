Det er ikke et enkelt tiltak som alene kan bekjempe den økende polariseringen i vårt samfunn, men noe jeg vet for sikkert er at retorikk betyr noe, og at vår øverste politisk ledelse må gå foran som gode eksempler, skriver Nasir Ahmed i dette innlegget. Foto: Ap

Debatt

Moské-skytingen i Bærum: – Vi må ta en alvorsprat om det tankegodset

Mine muslimske foreldre har vært med på å bygge velferdssamfunnet i Norge, mine norsk-muslimske barn skal vokse opp i dette samfunnet og ha en framtid i Norge. La oss derfor, for en gangs skyld, ta en alvorsprat om det narrative tankegodset som får noen av våre landsmenn til å se norske-muslimer som en pest og en byrde i samfunnet, og at de har onde hensikter med et mål om å ta over hele riket.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

NASIR AHMED, Bystyrerepresentant Oslo Ap

1/10 av den norske befolkningen mener at vold og trakassering mot muslimer kan forvares. Dette sier noe om en hverdag hvor enkelte norske borgere med muslimsk bakgrunn, blir møtt med skepsis og hvor deres intensjoner blir satt i tvil.

Vårt lille land er tidligere blitt utsatt for et terrorangrep i 2011 som tok 77 uskyldige liv, og ikke for lenge siden minnet vi de drepte. I 2014 var norske moskeer et terrormål på selve eid-dagen og nå, den 10.august blir en norsk mann hindret i det han er i ferd med å utføre et nytt terrorangrep, det også mot muslimer.

Storsamfunnet har stilt opp og vist støtte og solidaritet etter disse hendelsene noe som viser godheten i vårt mangfoldige samfunn. Men med det økende hatet blir stadig mange unge norske-muslimer minnet på om at de er et problem, og at de ikke er velkomne her i deres eget hjemland, Norge. Er det sånn vi skal ha det?

les også Det norske samfunnet trenger nå at vi alle står opp mot hatet

Statsminister Erna Solberg er sikkert oppriktig opptatt av å bekjempe den økende hatkriminaliteten mot minoritetsgrupper her i landet, men det hjelper da så lite når hennes egen regjering gir støtte til stemmer som HRS (Human Rights Service) som sprer fordommer og hat mot muslimer.

Tidligere justisminister fra hennes egen regjering og Frp topp, Per Willy Amundsen uttalte tidligere i år om å frata innvandrerfamilier barnetrygden ved barn nummer tre, dette for å sørge for en «bærekraftig» befolkningssammensetning.

Slike uttalelser bidrar til et mer polarisert samfunn, hvor fordommer og hat får et sterkere fotfeste. Handlingsplan mot muslimhat har lenge blitt etterspurt av mange. Både Arbeiderpartiet og SV har formelt gått inn for en slik plan, men regjeringen har til nå ikke lyktes med å levere på dette. Vi har i det siste sett flere eksempler på at ord og retorikk kan resultere i grusomme handlinger som kan ta mange menneskeliv.

les også Utvider siktelsen mot Philip Manshaus etter moské-skytingen

Mislykket terrorhandling i Bærum føltes ganske nært for norske-muslimer. Selv om terroristen var alene om handlingen har mange tatt til tastaturet og skrevet nedverdigende kommentarer i sosiale medier, som får enhver til å uroe seg for hva som eventuelt kan bli det neste? Disse ensomme ulvene lever blant oss, de omgår med oss i vår vennekrets og i våre nabolag.

Dette legger et betydelig ansvar overfor oss som medborgere om å ta til motmæle mot hverdagsrasismen og fordommer som utarter seg i ulike former. Språk og arbeid er nøkkelen til god integrering, mange med innvandrerbakgrunn står utenfor arbeidslivet på grunn av manglende språkferdigheter og lite arbeidserfaring. Dette må tas på alvor. Det må føres en integreringspolitikk som skaper muligheter til å komme seg ut i arbeid, gjennom kompetanseheving og tilrettelagt arbeidstrening.

Det er ikke et enkelt tiltak som alene kan bekjempe den økende polariseringen i vårt samfunn, men noe jeg vet for sikkert er at retorikk betyr noe, og at vår øverste politisk ledelse må gå foran som gode eksempler.

Til slutt, når en person går inn i et bedehus med en hensikt om å bruke dødelig vold mot hjelpeløse, sivile og uskyldige mennesker for å spre frykt, så må denne personen omtales som en terrorist og ikke eksklusivt som den siktede.

Publisert: 12.08.19 kl. 11:56