Foto: Roar Hagen

Kommentar

Klarer du én, Trine, så må du klare to

Å velge bare én av utfordrerne er å kaste en håndgranat inn i Venstre. Derfor kan både Abid Raja og Sveinung Rotevatn havne i regjering.

Tone Sofie Aglen Kommentator

Nå nettopp

Når partiene nå sitter og legger regjeringskabal, er det utvilsomt Venstre-leder Trine Skei Grande som har den tyngste jobben. Ikke bare er det mange som vil bli skuffet. Sånn er det alltid når nye statsråder kommer og andre må gå. I et parti som har 360 lederkandidater kan man jo bare tenke seg til hvor mange forslag det finnes til mulige statsråder og statssekretærer.

Venstre-lederens største problem er likevel at det hun gjør kan være en håndgranat inn i den allerede rødglødende lederdebatten. Det blir galt nesten uansett hva hun gjør.

Det mest fristende i en normalsituasjon vil være å utnevne en statsråd som står på nøytral grunn. Som selv ikke er lederkandidat eller en del av noen tydelig fløy. En slik person kunne vært partiets nestleder Terje Breivik. Han er godt likt og respektert av alle. Problemet er at dette neppe vil bli oppfattet som noen tydelig fornyelse. Siden Venstre kom i regjering har det vært et vandrende seminar om at partiets statsråder og ledertrio er for anonyme og har sittet for lenge. Terje Breivik vil neppe endre på det. Om ikke Grande slipper til nye krefter, vil kritikken komme i det sekund de nye statsrådene kommer ut fra slottet.

Det mest åpenbare vil være å ta inn en av partiets to kronprinser, Sveinung Rotevatn eller Abid Raja. Men problemet med å ta inn bare én, er at det regnes som å gi den ene et betydelig forsprang i kappløpet mot lederposisjonen.

AKTUELLE: I Venstre ønsker mange enten stortingsrepresentant Abid Raja eller statssekretær Sveinung Rotevatn som ny partileder. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Mange er redd for hva Abid Raja vil gjøre dersom han ikke blir statsråd denne gang. Han har tidligere uttrykt et stort ønske om å bli statsråd, og mange frykter at han vil lage mye støy for partiledelsen dersom han blir forbigått. På den annen side er man bekymret for om han blir en løs kanon innad i regjering. Ikke minst i samarbeidspartiene frykter de at han ikke vil være tilstrekkelig lojal. Andre mener at det å komme i regjering vil virke disiplinerende. At han kan bli en god og populær statsråd, er det ingen som tviler på. Han er svært godt likt ute på grasrota.

KLEMTE TIL: Det var tilsynelatende god stemning mellom Abid Raja og Venstre-leder Trine Skei Grande under landsstyremøte i mars 2018. Foto: Frode Hansen, VG

Om man i samarbeidspartiene er bekymret for hva Raja kan finne på, er de desto mer begeistret for Sveinung Rotevatn. Han har en høy stjerne i deler av Venstre, ikke minst blant de unge. Han oppleves som langt mer lojal og strategisk, og utfordrer ikke Trine Skei Grande åpent som Raja gjør. Men hvis han blir forbigått som statsråd til fordel for Raja, kan det være å vekke en sovende bjørn. Bjørnen er ikke nødvendigvis Rotevatn selv, men mange i partiet som jobber aktivt for å få ham fram og som mener han bør bli partileder nå. Det har lenge vært Unge Venstres syn.

Derfor mener flere at den smidigste måten å løse dette på, er å utnevne både Rotevatn og Raja i regjering. Da må Trine Skei Grande ofre en sittende statsråd. Iselin Nybø kritiseres for å være anonym, men er lojal, hardtarbeidende og representerer Rogaland. Ola Elvestuen regnes som faglig dyktig og er svært nær Trine Skei Grande. Hans ulempe er at han kommer fra Oslo, og det er nesten ikke mulig i Venstre å ta inn en til fra det sentrale østlandsområdet. Da klikker det for distrikts-Venstre. Derfor kan pilen peke på Ola Elvestuen selv om det smerter partilederen. Oslo-argumentet gjør at Guri Melby, som mange mener kan gjøre en god jobb som statsråd, nok heller ikke har store muligheter til opprykk nå.

Om det gir ro i Venstre kan man aldri ta for gitt, men om dette blir fasiten gir det i alle fall bredde og fornyelse. For som det sies i internt i partiet: Der Sveinung Rotevatn er kongen av Twitter og Dagsnytt atten, er Abid Raja kongen av gata.

Publisert: 22.01.20 kl. 17:34

