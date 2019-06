BOLIGMARKEDET: – Førstegangskjøpere sitter i robåter og forsøker å ta igjen en cabincruiser. Det går ikke, skriver forfatteren. Foto: Hallgeir Vågenes

Debatt

Vi trenger flere boliger i Oslo – ikke færre

Trygve Slagsvold Vedum sier nei til nye boliger i Oslo. Men vi trenger flere, ikke færre boliger i hovedstaden.

SIRI GÅSEMYHR STAALESEN, stortingsrepresentant (Ap)

En familie bestående av en sykepleier, en lærer og deres to barn har et definert behov for minst 100 kvadratmeter bolig. I Oslo har en slik familie bare råd til 3,4 prosent av boligene som hittil er solgt i 2019, dette i følge Eiendom Norges Familieindeks. Sånn kan vi ikke ha det. Det er på tide å ta politisk ansvar i boligsektoren ikke bare la markedskreftene råde.

I mandagens VG kunne vi lese at Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier nei til nye boliger i Oslo. Å stoppe utbygging er ikke svaret, vi trenger flere ikke færre boliger i Oslo.

Problemet er at det ikke bygges nok boliger. Boligbygging er et politisk ansvar. Regjeringen må ta ansvar for å øke boligforsyningen. Arbeiderpartiet vil gi kommunene ulike virkemidler til å bygge flere boliger.

De siste fire årene har byrådet i Oslo satt seg i førersetet og pekt ut en retning for byen. Samtidig har vi en regjering som ikke ønsker å være aktiv aktør. Høyreregjeringen ønsker å la markedskreftene styre utviklingen av boligmarkedet vårt.

La meg peke på tre ting:

· Styrke husbanken og ha det offentlige som medeier

· Leie til eie

· Utvide rammen for startlån

Høyreregjeringen må våge å tenke nytt. De kunne vært med å styrket aktørene som kan gå inn og hjelpe de som trenger en ekstra dytt for å få kjøpt seg sin første bolig. Ved å styrke Husbanken heller enn å svekke den budsjettår for budsjettår slik regjeringen har gjort. Da kunne Husbanken styrka ordningen med startlån for flere førstegangskjøpere eller gjennomført noen prøveordninger der det offentlige kan gå inn som medeier i en bolig med inntil 15 prosent av kjøpesummen. Eller regjeringa kunne styrket kommuneøkonomien og dermed gitt kommunene større muskler til å realisere drømmen om egen bolig for flere.

Regjeringen kan gjøre mer for å støtte kommunene i å styre boligmarkedet og by-og stedsutviklingen lokalt. Da må regjeringen ta frem verktøykassa og aktivt bidra til en plan- og bygnigslov som åpner for å gi kommunene rett til å regulere disposisjonsform i boligprosjekter det vil si åpne opp for nye veier inn i boligmarkedet for eksempel ved å kunne gå fra leie til eie med hjelp fra kommunen du bor i.

Vi har ungdom som sliter med å komme inn på boligmarkedet selv om de har gode inntektsmuligheter i fremtiden. Så lenge boligprisene stiger, slik de har gjort i Oslo de siste årene, vil ungdom som leier bolig og samtidig prøver å spare til egen bolig komme lengre unna målet om å eie egen bolig for hvert eneste år boligprisene stiger i den takten de gjør nå.

Førstegangskjøpere sitter i robåter og forsøker å ta igjen en cabincruiser. Det går ikke. Når markedet ikke klarer å tilby disse unge folka som har gjort alt riktig, et lån. Da skal vi bruke politikk til å rette opp feilen. Det er nettopp denne gruppa unge førstegangskjøper vi ønsker å hjelpe når vi i hvert år foreslår å utvide ramma for Husbankens startlån. Høyre sitter stille i båten og nikker anerkjennende til foreldrebanken som løsningen for de som ikke klarer å spare opp egenkapitalkravene selv.

Slik øker forskjellene i Norge.

Publisert: 14.06.19 kl. 12:43