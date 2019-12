Da syriske flyktninger kom syklende over grensen fra Russland i ukontrollerbart for noen år siden, var skepsisen til innvandring stor. Når situasjonen er under kontroll er nordmenn jevnt over positive til innvandrere. Foto: Mattis Sandblad

VG Mener: Bærekraftig innvandring

Selv om man lett kan få et annet inntrykk om man skanner kommentarfelt og enkelte nettaviser, blir nordmenns holdning til innvandrere og innvandring gradvis mer positiv.

Det bekrefter årets undersøkelse av sakskomplekset fra Statistisk sentralbyrå. Hele 72 prosent er ganske eller helt enig at innvandrere beriker det kulturelle livet i Norge. Bare 15 prosent er helt eller delvis uenig. Over 60 prosent er uenig at innvandrere er en kilde til utrygghet i samfunnet. Tallene for dem som har de mest uttalt negative holdninger til innvandrere og innvandring generelt, er kun ensifrede.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner sier til NTB at han mener tallene viser at folk ser at integreringspolitikken virker. Vi tror han kan ha rett i det. Innvandrere fra ikke-vestlige land bosetter seg stadig jevnere utover landet. Mens de tidligere trakk mot de store byene er de såkalte bygdebyene blitt stadig mer populære. Det kan tyde på at bosetningspolitikken for flyktninger og asylsøkere i Norge er vellykket. Og at folk har et kvalifisert syn på hvordan innvandring påvirker samfunnet.

Det er samtidig verdt å merke seg at holdningen til innvandring bedrer seg i perioder hvor tilstrømningen blir mindre. Skepsisen var større for tre år siden, etter den store flyktningkatastrofen i 2015. Årets undersøkelse viser også et klart flertall for å beholde dagens regelverk for opphold, eller eventuelt gjøre den strengere. Bare 14 prosent vil gjøre det lettere å få opphold.

Dette er også en tillitserklæring til den ansvarlige aksen mellom Høyre og Arbeiderpartiet som bærer dagens innvandrings- og integreringspolitikk. Når folk føler at innvandringen er under kontroll og at det føres en ansvarlig og effektiv integreringspolitikk, gir det seg utslag i gradvis mer positiv holdning til innvandringen i seg selv, og til effektene denne har på samfunnet. Det er derfor viktig med en fortsatt bærekraftig innvandringspolitikk som har forståelse ute blant folk flest og som gjør at vi kan møte våre nye landsmenn med den gjestfriheten og imøtekommenheten de fortjener.

