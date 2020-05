Leder

VG mener: Hard brexit vil ramme norsk økonomi

FORHANDLER: Statsminstrene Erna Solberg og Boris Johnson møttes i London på NATO-jubileet i desember i fjor. Nå forhandler Norge og Storbritannia via videoskjerm om en ny handelsavtale mellom de to land. Foto: Nina E. Rangøy

Norge har begynt forhandlingene med Storbritannia om en frihandelsavtale. Det er bra, for antakelig har vi bare tiden og veien.

Snart er øyriket ute av EU for godt. Da forsvinner også vår handelsavtale med britene. Den reguleres i dag gjennom EØS-avtalen, og opphører idet brexit trer i kraft.

Mye tyder på at britenes brudd med EU blir alt annet enn smidig. Det som ikke skulle skje, ser nemlig ut til å skje likevel. Sannsynligheten for at Storbritannia forlater EU uten en avtale øker for hver dag som går. Skal man tro rapportene fra Brussel, styrer britene bevisst mot en såkalt hard brexit.

Det er liten, eller ingen progresjon i forhandlingene. EU har signalisert vilje til å forlenge overgangsperioden før endelig uttreden finner sted, slik at Storbritannia skal ha mulighet til å sluttføre alle forhandlinger. All realisme tilsier at det vil være nødvendig. Men statsminister Boris Johnson avviser blankt å be om dette, og han har også betakket seg for å få tilbudet. Dermed er det teppefall om syv måneder.

Ut fra Bank of Englands vurdering av Storbritannias økonomiske utsikter, en coronakorrigert prognose som sentralbanken la frem rett før helgen, er det nesten ikke til å forstå at statsministeren vil seg selv og sitt land så vondt. Både Johnsons eget finansdepartement og flere analysebyråer mener at brexit uten avtale vil ha store negative følger for britisk økonomi. En hard brexit på toppen av coronakrisen, som ifølge sentralbanken vil medføre et fall i Storbritannias BNP på 14 prosent allerede i år, fremstår som ren selvskading.

Den norske regjeringen oppgir at målet er en omfattende frihandelsavtale hvor dagens vilkår for handel er videreført i så stor utstrekning som mulig, og som sikrer norsk næringsliv så gode betingelser som mulig. Frihandelsavtalen blir forhandlet sammen med Norges EØS/EFTA-partnere Island og Liechtenstein.

Viktigheten av en god avtale sier seg selv. Verdien av norsk vareeksport til britene utgjorde i fjor 181 milliarder kroner. Av dette representerer olje og gass ca. 150 milliarder kr., om lag 82 prosent av den totale vareeksporten, mens sjømateksporten var på 6,4 milliarder. Tjenesteeksporten til Storbritannia var i 2018 på rundt 38 milliarder kr. Norge importerte i 2019 varer og tjenester fra Storbritannia for ca. 85 milliarder kr.

Vi ønsker vårt broderfolk i vest alt godt, også i forhandlingene med Brussel. Det gjør vi med et aldri så lite snev av egeninteresse. Storbritannia er Norges viktigste handelspartner etter EU. Britisk resesjon vil være alvorlig også for norsk økonomi.

Publisert: 09.05.20 kl. 15:04

