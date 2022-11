YTRE PÅVERKNAD: – Folk i Noreg skal vere trygge på at styresmaktene arbeider målretta for å hindre uønskt påverknad av val i Noreg og for å sikre det norske demokratiet, skriv Sigbjørn Gjelsvik.

Vala i Noreg skal vere trygge

FFI-rapporten med scenarioer knytt til påverknad av val har blitt diskutert og debattert i ulike kanalar. Det er eg glad for. Men det er ingen grunn til å spreie unødvendig uvisse om gjennomføringa av val i Norge, slik VG forsøker på leiarplass.

SIGBJØRN GJELSVIK, kommunal- og distriktsminister (Sp)

Det er høg tillit i folket til gjennomføringa av val i Noreg. For oss som styresmakter er det særs viktig å bygge opp rundt denne tilliten. Ein sentral del av dette er å bygge tillit mellom ulike grupper i samfunnet som kan ha svært ulikt bilete av verkelegheita og svært ulik ståstad i politiske saker.

Eit kvart politisk standpunkt kan sjølvsagt vere utsette for misbruk av utanforståande, men vi er opptekne av at folk skal ha tillit til at styresmaktene ikkje mistenkeleggjer fullt legitime politiske ståstader og ulike parti og organisasjonar sine forsøk på å få gjennomslag for sitt syn.

Høg tillit og eit levande politiske ordskifte, der folk med ulike meiningar og ståstader torer å målbere sitt syn, er ein sentral verdi i vårt demokrati og ein føresetnad for eit levande folkestyre både lokalt og nasjonalt.

Det gjer oss som samfunn betre rusta mot forsøk på uønskt påverknad frå utanlandske aktørar og ekstreme og antidemokratiske krefter.

Det er dette som har vore vår tilnærming når vi i utgangspunktet ikkje la FFI-rapporten ut på departementet sine nettsider. Både VG og andre har forsøkt å gi inntrykk av at departementet med dette ikkje forstår kva eit scenario er, at vi ikkje tek forsøk på påverknad av val på alvor, og endå til at vi ikkje skulle vere for fri og uavhengig forsking.

Alt dette er sjølvsagt grunnlause påstandar.

Vi har heile tida vore tydeleg på at forskarane kunne publisere rapporten. Dette vart også formidla skriftleg til FFI allereie i september. Departementet har gitt innsyn og oversendt rapporten til medier som har bedt om det, og rapporten ligg no offentlig tilgjengeleg hos FFI og er lenka til via departementets sider.

Det er ikkje er avdekka direkte påverknad av stortingsvalet i Noreg frå utanlandske aktørar, slik også FFI konkluderer med i sin første rapport til departementet.

Men vi må heile tida vere budd på at utanlandske aktørar vil forsøke å påverke val og andre demokratiske prosessar i Noreg. Eit kvart politisk parti, kandidat, organisasjon, gruppering kan verte utsett for forsøk på spionasje eller uønskt påverknad.

Det same kan bedriftsleiarar, gründerar, forskarar, ja ein kvar i det norske samfunnet.

Temaet påverknad i samband med val er derfor særs viktig og noko departementet kontinuerleg arbeider med. Departementet har eit tett samarbeid med fleire departement, politi og andre sektorar for å førebyggje og motverke forsøk på påverknad av valet frå utanlandske aktørar.

Departementet gjer grundige risikovurderingar, og utarbeider beredskaps- og kontinuitetsplanar i forkant av kvart val. Informasjonstiltak ut mot veljarane er eit av fleire tiltak for å bidra til å auke kunnskapen om desinformasjon, falske nyheiter og kjeldekritikk i befolkninga.

Det vert også utarbeidd informasjon og rådgjeving til partia, kandidatar, media og valstyresmaktene. Vi har òg dialogmøte med media for å syne at valsystemet er gjennomsiktig og for å gje informasjon om kvar dei kan finne fakta om gjennomføringa av valet.

Kommunar og fylkeskommunar får informasjon og rettleiing om korleis dei fysisk kan sikre gjennomføringa av valet. Vi har og fleire øvingar før vala, der vi øver på ulike hendingar for å vere budde om det skulle skje noko i samband med valet.

Folk i Noreg skal vere trygge på at styresmaktene arbeider målretta for å hindre uønskt påverknad av val i Noreg og for å sikre det norske demokratiet.