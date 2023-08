FORBUD NÅ: – Det er på overtid at det fra nasjonalt hold vedtas at alle skoler skal være mobilfrie, skriver KrFs Kjell Ingolf Ropstad.

Mobilen ut av skolen er en «no-brainer»

Forskningen er klar: Mobiltelefoner ødelegger for oppmerksomhet, læring, relasjoner og aktivitet.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

KJELL INGOLF ROPSTAD, stortingsrepresentant (KrF)

Mobiltelefoner har revolusjonert hverdagen vår på godt og vondt. Den har et utall av bruksområder, men er også en kilde til distraksjon og avhengighet. Selv vi voksne har problemer med å konsentrere oss om en tankerekke når vi stadig avbrytes av e-poster, tekstmeldinger og varslinger.

Dette til tross for at vi som er over 25 år har en fullt utviklet fremre del av hjernen – den som hjelper oss til å holde fokus og motstå fristelser. For et barn er det enda vanskeligere.

Derfor må vi hjelpe dem. KrF mener det er på høy tid å innføre et nasjonalt mobilforbud i skolen.

Teknologioptimismen har for mange de siste årene vært stor. Tenk hva endringene kan gjøre for oss! For fleksibiliteten vår. Autokorrekturen som gjør at dysleksien ikke synes. Matteapper som plutselig kan gjøre mattetimene som tidligere var et ork for barnet som sliter med ganging og deling morsomme.

KRF-TOPP: Kjell Ingolf Ropstad

Også jeg har vært positiv til mulighetene dette gir. Men jeg har måttet spise i meg ordene mine. For dessverre viser forskningen at digitale verktøy langt fra bare har vært positivt for læring. Tvert imot.

Norske barn har en gjennomsnittlig skjermtid på rundt fem timer. Det er på tide at vi setter grenser for barna våre.

TikTok og Snapchat hører ikke hjemme i klasserommet. Likevel får sosiale medier mange steder ta altfor stor plass i skoletimene – til både lærere, foreldre og mange barns store frustrasjon.

At sosiale medier er åpenbare tidstyver, er en ting. Men de stjeler også konsentrasjon og fokus fra læring, og vi vet at mobbing og utfrysing i stor grad foregår på nett.

Det er mobbing det er vanskelig for læreren å oppdage, og absolutt ikke noe vi burde legge til rette for.

Dette er grunnen til at mange skoler har innført såkalte mobilhoteller. Det synes jeg er helt strålende!

Resultatene av mobilfrie skoler er klare, ifølge en fersk studie: Karakterene går opp, og mobbingen går ned.

Særlig jentene opplever bedre karakterer og mindre mobbing når mobilbruken i skoletiden opphører. Det stemmer overens med forskningen som viser at sammenhengen mellom unges bruk av sosiale medier og dårligere psykisk helse er særlig sterk for jenter.

De samme resultatene har vært oppnådd på skoler i ulike land fra Spania og England til USA. I Danmark har forskere også funnet økt fysisk aktivitet som følge av mobilforbud i skolen.

Vi kan ikke sitte med denne kunnskapen og ikke ta grep. KrF vil derfor ha et nasjonalt mobilforbud i skoletiden, og jeg er både overrasket og skuffet over at store partier som Høyre og Arbeiderpartiet ikke tar forskningen på alvor.

Det er ikke vanskelig. Israel har gjort det. Nederland har vedtatt det. Nå vil KrF at Norge skal gjøre det samme.

Også en FN-rapport oppfordret i sommer alle land til å forby mobiltelefoner i skoletiden.

Dette er altså noe så sjeldent som et gratis tilbud som er lett og ubyråkratisk å innføre, som resulterer i mindre mobbing og utenforskap, mer læring og mer fysisk aktivitet.

Jeg registrerer at motstandere kaller det både overformyndersk og gammeldags. Det mener jeg er helt misforstått. Å fjerne mobilene fra skoletiden er fremtidsrettet og et viktig grep for å unngå at barna våre blir offer for teknologigigantene og sosiale media plattformenes kommersielle planer.

Det er hverken overformyndersk eller gammeldags å beskytte barna våre fra de vi vet er skadelig for dem.

Noen har oppfattet det som at jeg mener det ikke skal være lov å ha mobilen med seg på skolen. Det stemmer ikke.

Les også VG MENER: Ja til mobilfrie klasserom Å være eller ikke være på mobilen er ikke spørsmålet. Heller ikke hva en mobilfri skole skal kalles.

Det er klart det skal være mulig å ringe hjem etter skolen og si at du blir med venninnen din for å spille fotball på løkka og ikke rekker middag. Men vi snur på dagens situasjon og sier at regelen er at den mobilen bør ligge i et mobilhotell eller lignende i timene og i friminuttene.

For det er sånn at hvis vi vil at barna skal være til stede, lære godt, få seg venner og være fysisk aktive, er svaret enkelt: vi må holde smarttelefoner og sosiale medier unna skoletiden.

Det er på overtid at det fra nasjonalt hold vedtas at alle skoler skal være mobilfrie.

For det er sånn at hvis vi vil at barna skal være til stede, lære godt, få seg venner og være fysisk aktive, er svaret enkelt: vi må holde smarttelefoner og sosiale medier unna skoletiden.

Det er på overtid at det fra nasjonalt hold vedtas at alle skoler skal være mobilfrie.