SVARER VG: – Frp (her ved partileder Sylvi Listhaug) får kritikk fra både venstresiden, og nå da på lederplass i VG, fordi vi mottar helt lovlige bidrag fra en aksjonsgruppe som er registrert som en forening, skriver partiets generalsekretær.

Ingen bindinger eller gjenytelser

Mellom Frp og Aksjon for borgerlig valgseier – eller andre av våre bidragsytere – er det ingen bindinger. Ingen gjenytelser.

FINN EGIL HOLM, generalsekretær og stabssjef i Fremskrittspartiet

På lederplass i VG kritiseres Frp for å ta imot bidrag til partiet fra Aksjon for borgerlig valgseier. VG hevder at bidraget er i strid med lovens intensjon om åpenhet rundt bidrag til de politiske partiene. Ja ha.

I brev av mars 2021 slår departementet og Partilovnemnda fast at det er giveren, altså Aksjon for borgerlig valgseier, som skal anses som giver.

Vi får med andre ord kritikk fra både venstresiden, og nå da på lederplass i VG, fordi vi mottar helt lovlige bidrag fra en aksjonsgruppe som er registrert som en forening. De har nettside hvor de er åpne om hva de står for, hvem som styrer foreningen mv.

For å ivareta våre plikter har vi eksplisitt spurt om forhold som er omfattet av forbudet i partilovens §17a. De bekrefter til oss at donasjonen er innenfor gjeldende regelverk.

Når Fremskrittspartiet sender brev til Partilovnemnda høsten 2021 for å få nærmere avklaringer om både hva som er rapporteringspliktig, når reglene om utenlandske medlemmer av organisasjoner gjelder, hvilke bindinger nemnda mener er greit mellom partier og organisasjoner på venstresiden, blir det stille.

Brevet er pr. dags dato ikke engang besvart.

Partiloven har som kjent bestemmelser om bindinger. Men, jeg har ikke registrert at VG har vært særlig opptatt av å problematisere bindingene mellom LO og co. og Ap, der det er et bytteforhold mellom penger og daglig innflytelse.

Det handler om møte-, tale-, forslags- og stemmerett i partiets organer, og verv som følge av representasjon. Så kommer pengene den andre veien.

Økningen av fagforeningsfradraget, som koster alle landets skattebetalere 675 millioner kroner i året mer enn i 2021, er et eksempel på en slik sak. Hva som ellers blir sagt og lovet i dette samrøret bak lukkede dører vet vi ingenting om.

Jeg synes derfor det er påfallende at VG på lederplass henger seg på venstresiden som selvsagt misliker at bidragene utjevner noe av den økonomiske forskjellen mellom rødgrønt samrøre og ikke-sosialistiske partier.

Jeg bare nevner at Ap har fått mer enn over 100 millioner mer enn Frp i bidrag de siste årene. Dette fra organisasjoner de åpenbart har sterke bindinger til, og som representerer en samrøre som har en stor demokratisk utfordring.

Hva er grunnlaget for VG og andre for å kritisere oss når disse forholdene samlet sett ikke blir avklart på to år? Når Frp til alt overmål får avklart at gavene er i tråd med loven, og selv ber om disse øvrige avklaringene, er det symptomatisk at for eksempel VG ikke stiller ett eneste spørsmål.

Det er også symptomatisk at Partilovnemnda holder seg unna å svare på hvordan de kan sitte å se på at det er denne typen sterke bindinger mellom LO & Ap.

Jeg understreker at mellom Frp og Aksjon for borgerlig valgseier – eller andre av våre bidragsytere – er det ingen bindinger. Ingen gjenytelser.

Inntil utredningen er på plass ønsker vi alle bidrag til Frp og vår vedtatte politikk, og som i er i tråd med partilovens bestemmelser, velkommen.

For øvrig: Fagforbundet kjøper annonser som direkte støtter Ap & co., men dette har tidligere ikke blitt rapportert som en gave. På denne problemstillingen er det også merkelig taust fra våre kritikere, herunder VG.

