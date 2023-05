Kommentar

Støre og større avstand til lillavelgerne

Privatiseringen av helsa vår har gått for langt, mente et samlet Ap-landsmøte. Spørsmålet er om regjeringspartiets sårt savnede lillavelgere lillavelgere«Lillavelgere» er en gruppe av velgere som kan tenke seg å stemme på enten Arbeiderpartiet eller Høyre. Velgergruppen regnes for å være pragmatisk, opptatt av styringsdyktighet og næringslivets kår. mener Støre & co går for langt mot venstre.

Karita Bekkemellem.

Mange husker henne sikkert som en offensiv Ap-statsråd og barne- og familieminister både i den første- og andre regjeringen til Jens Stoltenberg tidlig på 2000-tallet.

Så skrev hun boken «Mitt røde hjerte» i 2009.

Bekkemellem har for lengst skiftet hatt.

TOPP-POLITIKEREN: Tidligere Ap-statsråd Karita Bekkemellem i en myk sofa på Sundvolden Hotel sammen med Jens Stoltenberg i 2002 - like etter deres første tid i regjering sammen.

Nå er hun adm. direktør i NHO Geneo - en arbeidsgiverforening for private innen velferd.

Hatteskiftet kom veldig tydelig til uttrykk både i en kronikk i VG i helga og i NRKs Politisk kvarter mandag.

Der stilte hun som forutsigbar forsvarer av aktører som Aleris og Volvat og utbygging av det private helsetilbudet i Norge.

PÅVIRKEREN: Karita Bekkemellem ble først lobbyist og direktør i Legemiddelindustrien - før hun nå er direktør og påvirker i NHO Geneo - en arbeidsgiverforening for private virksomheter innen blant annet helse og barnehage.

Og: som aggressiv angriper av sine gamle Ap-kameraters ferske vedtak på landsmøtet sist helg.

Sykehus-siling

Der gikk Arbeiderpartiets høyeste organ landsmøtet - enstemmig inn for en godkjenningsordning for fremtidige privatfinansierte helsetjenester. Denne silingen skal foregå når private etableringer truer rekrutteringen av personell til den offentlige helsetjenesten.

I praksis blir konsekvensen av et slikt vedtak at et regionalt helseforetak som Helse Nord kan si nei til at et privat selskap etablerer seg - for å verne «beredskapen» innenfor et geografisk område.

Problemet er å få nok folk.

HELSEPOLITIKER: Cecilie Myrseth er Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson på Stortinget.

For det største regjeringspartiet handler det om å holde fast helsefagarbeidere, sykepleiere, leger og annet helsepersonell som private forsøker å lokke til seg.

Trygghet for helsehjelp til alle fremfor en videre utvikling av et todelt helsevesen er så viktig at vi er nødt til å få bedre kontroll med fremveksten av private klinikker, mener Aps helsetalsperson Cecilie Myrseth.

Hun kaller silingen en nødbrems.

– Tuktpolitikk

For direktør Karita Bekkemellem i NHO er sykehuspolitikken til Ap og Myrseth nå blitt så ekstrem at hun finner det vanskelig å ta den på alvor.

Hun kaller det tuktpolitikk mot helsearbeidernes yrkesfrihet og en overkjøring av kommunalt selvstyre.

Etter Ap sine angrep også på private barnehage-drivere og nylig kutt i kontantstøtten, er det stadig tydeligere at regjeringspartiet dreier enda mer mot venstre. Og adskillig lenger mot venstre enn da Karita Bekkemellem satt ved Kongens bord for rundt 20 år siden.

AP-KAMERATER: Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre og LO-leder og valgkomité-leder Peggy Hessen Følsvik klemte hverandre i røde omgivelser i Folkets Hus sist helg.

Leder i den liberale tankesmien Civita og tidligere Høyre-statsråd, Kristin Clemet, forklarer noe av den politiske utviklingen i Ap med at både LO med stadig mer synlige LO-leder Peggy Hessen Følsvik og - radikale AUF ser ut til å ha større innflytelse i partiet enn på svært lenge.

Info Lillavelgere «Lillavelgere» er en gruppe av velgere som kan tenke seg å stemme på enten Høyre eller Arbeiderpartiet.

Velgergruppen regnes for å være opptatt av blant annet styringsdyktighet og næringslivets kår.

Siden lillavelgerne ligger i «midten», mellom den røde og den blå blokken, kan stemmene deres være avgjørende for hvem som vinner valg og får flertall og de viktigste politiske posisjonene i kommuner, fylker og stat. Vis mer

Det er fristende å legge til at også fremveksten av partiets største partilag, Nidaros sosialdemokratiske forum - under Trond Giske - er et annet lodd på partiets venstre vektskål.

Dreiningen mot venstre

Det er slett ikke sikkert at denne dreiningen mot venstre er den velgermagnetismen som bringer oppslutningen om Arbeiderpartiet vesentlig oppover igjen på partibarometeret.

Mye vil dreie seg om å hente de såkalte lillavelgerne tilbake til Støre, Brenna, Vestre og Stensengs gjeng.

Mange av dem - de mest høyreorienterte sosialdemokratiske velgerne - har forlatt Arbeiderpartiet til fordel for Høyre, viser en fersk analyse fra Universitetet i Bergens medborgerpanel

Mange av dem har kanskje også privat helseforsikring gjennom jobbene sine, og er dus med navn som Volvat og Aleris.

Mange av dem synes sikkert også at Arbeiderpartiet bør slippe alle gode krefter til for å ta seg av både helsekøer, omsorgskøer og barnehagekøer, enten de er kommersielle- eller helst ideelle ytere av tjenester.

Så spørs det hvor mange av de lilla velgerne som finner veien tilbake til Arbeiderpartiet før kommune- og fylkestingvalget mandag 11. september.

Dit er det bare fire måneder.

