Kommentar

Har Tinder ødelagt kjærligheten?

– Hvis du har vært på Tinder, vet du hvordan det føles å være et alternativ, skriver VGs kommentator Selma Moren i dag, i anledning valentinesdagen.

Hvordan skal du finne kjærligheten når det har blitt så lett å byttes ut?

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det er valentinsdagen, og jeg tenker på han fyren som hadde navnet mitt skrevet ned i en kladdebok, sammen en hel gjeng av andre jente-navn. Jentene han hadde vært på date med de siste månedene.

Ved siden av stod det stikkord, som: Søt, eller: Vil ikke møtes igjen.

Det var hans måte å holde oversikt over alle damene på, for å unngå å gå i surr. Som en handleliste over alle alternativene sine.

Hvis du har vært på Tinder, vet du hvordan det føles å være et alternativ. En gang fikk jeg beskjed fra en fyr at han trodde han kom til å bli forelsket i meg, men at han hadde møtt en annen som han tenkte han hadde enda bedre odds med.

Jeg fikk selvsagt melding ett år senere: Er du våken? På vei hjem fra byen.

Det egentlige problemet med apper som Tinder, er ikke at man ikke får det autentiske møtet på biblioteket, hvor begge mister bøkene ut over gulvet og skjønner at de elsker hverandre (for det skjer mest på film uansett).

Problemet er at vi slutter å oppdage hverandre i den virkelige verden. Rett og slett fordi det er avhengighetsskapende å alltid ha tilgang til bekreftelse og muligheter i lomma.

Kjærligheten er mange ting, men den er sjeldent helt enkel. Likevel får dating-apper oss til å føle at det skal være så lett. Lett å møte noen - og lett å bytte dem ut.

Dating-apper er utviklet på litt samme måten som et spill. Du får et «pling», og en belønning til hjernen (en match, noen som liker deg også) - men ikke hver gang du sveiper. Det ligner på mekanismene bak Candy Crush eller andre spill man får helt dilla på.

Fordi appen oppfattes som et spill av hjernen vår, er det nettopp et spill vi behandler den som. Det er sånn vi har fått begrep som ghosting inn i språket vårt - fordi det ikke føles som om det er ekte mennesker med ekte følelser på den andre siden av skjermen, er det lett å oppføre seg helt som man føler for.

Du må jo ikke se noen inn i øynene uansett.

Bare la være å laste ned de dritt-appene da, tenker du kanskje. Men det er her fella ligger, og det som oppriktig bekymrer meg. Tinder har på mange måter tatt over for unges dating-muligheter. Det blir Tinder eller ingenting.

For hvis du er singel uten dating-app, er det fort at det hyggelige mennesket du vil bli bedre kjent med, har 150 andre alternativer på iPhonen sin.

Eller kanskje til og med en hel liste.