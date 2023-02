Kommentar

Det syke muskeljaget

Hvis stadig flere unge gutter veier og måler selvbildet i muskelmasse, blir konsekvensen av kroppspresset et alvorlig samfunnsproblem.

Det skjer nesten hver gang jeg er innom treningssenteret, i en eller annen grad.

I garderoben blir jeg et ufrivillig øre- eller øyenvitne til samtaler om fettprosent, muskelvolum, proteinshaker eller pulverinntak.

Foran speilet strammes og flekses det, uavhengig av hvor mange utenforstående som også er i rommet, med detaljerte kommentarer og vurderinger av hverandre innad i en ungdomsgjeng.

Noen har åpenbart holdt på lenge, andre har kilovis å bygge dersom de tror at størst mulig muskler er veien til lykke og sosial status.

Slike observasjoner kan selvsagt være tilfeldige, men det er mye som tyder på at vi står overfor en trend der «gutter og kropp» blir et stadig mer betent tema.

Fiksering på vekt og utseende er alt annet enn en ren jentegreie.

Forsker Kethe Svantorp-Tveiten, som har samlet kunnskap om 2500 videregående-elever i Oslo og tidligere Akershus, beskriver en massiv underrapportering av hva som forekommer.

En av årsakene til at det er store mørketall om et problematisk forhold til egen kropp hos gutter, er trolig at undersøkelser ikke fanger godt nok opp en sykelig trang til å bygge muskler.

Selvsagt er det mange som trener på en fornuftig måte, og det er for all del mye positivt ved å bruke kroppen i stedet for å se på en skjerm.

Men hvor mange brytes til slutt ned av et manisk ønske om å bygge seg opp?

Hvis målet ikke er å bli veltrent på en sunn måte, men å bli verdsatt fordi du har sixpack eller bulende biceps, er risikoen stor for at kroppsdrømmen utløser et mareritt.

Jaget kan få bumerangeffekt både fysisk og psykisk.

Hvis en tenåring ikke får umiddelbare resultater, kan en utålmodig sjel fort få lyst til å tilføre treningen kunstige stimuli. Da er det lett å bli påvirket dersom kompiser eller eldre på treningssenteret forteller fristende historier om hva som angivelig funker.

Det finnes tilskudd som ikke trenger å være farlige i seg, men det er noe med å åpne døren for en unaturlig vei til å bygge kropp. Bør en ung gutt pushe en slik grense? Hva bør foreldre si ja til?

Det er mye vi ikke vet om årsaker og virkninger rundt trender, og tenårene har vært utfordrende i alle generasjoner.

Men ingen har opplevd en så kynisk «input» som det dagens digitale oppvekst innebærer.

Trolig er sosiale medier en av de aller viktigste driverne for muskelgaloppen.

NRK hadde tidligere i vinter en skremmende reportasje om hvordan algoritmene i apper som Tiktok påvirker og styrer unge tenåringer inn i de oppblåste musklers univers.

VG har også gått i dybden om den farlige jakten på drømmekroppen.

Flere tusen norske barn og unge har lagt igjen kommentarer til videoer av muskelmenn, der de presenteres for en fysikk milevis fra en normal tenåringskropp.

Dersom det prentes inn at dette er idealet - at det er gjennom å se ut som videoforbildene at du blir populær - snakker vi om noe som ligner på hjernevasking.

Det er kjempeskummelt i en sårbar alder, ikke minst fordi vi vet så altfor lite om forekomst og konsekvenser av muskelmanien.

En annen dimensjon handler om hva som vil skje om den organiserte idretten taper terreng til trening på egen hånd.

Mye forandret seg under pandemien, og det er ingen selvfølge at de tradisjonelle idrettsaktivitetene beholder posisjonen.

Om du bruker fritiden på å se muskelmenn på Tiktok og innretter livet ditt etter å bygge kropp, kan det være et problem at treningssentre ikke har den samme voksenoppfølgingen og sosiale rettesnoren som du har i idrettslagene.

For oss voksne er det vanskelig å ha oversikt, og det kan virke mot sin hensikt å krisemaksimere unødig.

Men at vi som samfunn må øke bevisstheten om temaet «gutter og kropp», fremstår dessverre tvingende nødvendig.

Alternativet er psykiske og fysiske lidelser utløst av et muskeljag de færreste har godt av.

Det er ikke lett å navigere i en alder som former hvem du er og hvordan du vil være.

Da er muskelmenn på Tiktok langt unna de sunneste forbildene du kan ha.