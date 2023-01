UTFORDRER KJERKOL: – Det blir ikke flere leger og helsearbeidere av mer penger, slik politikerne hevder. Løsningen ligger i å endre struktur, skriver Trygve Kase.

Regjeringer kommer og går, men helsevesenets problemer består

Det norske helsevesenet strever med gjennomføringen av oppdraget sitt.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

TRYGVE KASE, lege

Hovedårsaken til dette er politikernes manglende kunnskap og vilje til å ta grep. Vår sentrale politiske ledelse har ikke tatt inn over seg den fremskrevne epidemiologi (eldrebølge og flyktninger) og derfor glir vi sakte, men sikkert, mot en kjent kapasitetssvikt i helsevesenet. Litt større for hvert år.

Politikere har i mer enn 20 år hatt kunnskap om den myra vi nå står fast i.

Alle skriker: Fastleger, spesialister, sykepleiere, jordmødre. Man kan bare ramse opp.

Politikere har opplagt vært orienterte om fremskrivningen. Men de har lukket øynene og har bare latt det skure og gå, år etter år:

Gruppen eldre/pensjonister øker betydelig. De eldre er en gruppe med høy risiko for sammensatte sykdommer og skader. Gruppen krever avansert spesialisthelsetjeneste. Samtidig som det fødes færre barn, synker antall helsearbeidere pr. antall eldre. Færre legetimer blir det også med kortere og regulert arbeidstid.

Alt dette har vi hatt kunnskap om i 30 år.

Politikernes grep har vært å øke helsebudsjettet. Men det blir ikke flere spesialister og flere fastleger av mer penger. Det blir kun flere kontorarbeidere. Siste 50 år har spriket mellom antall kontoransatte og bedside-arbeidere økt for hvert år.

Vi har i 20–30 år bremset katastrofen ved å høste helsepersonell fra andre land. Nå kommer det ikke flere, mest fordi økonomien i disse landene er betydelig bedret.

Les også FHI: Coronabølgen er trolig over toppen Coronatoppen er trolig nådd, men det kan komme en ny bølge senere i vinter.

Fastlegekrisen: Nå tror igjen politikere på fortellingen at det blir flere leger av mer penger. Fastlegene vil riktignok, med rette, få kortere arbeidstid med «samme lønn». Det fører nødvendigvis til færre pasienter på hver fastlege-liste. Som igjen fører til ytterligere behov for fastleger. Så hvor finner man disse legene?

Med fastlegers økte lønn og bedrede sosiale forhold, vil flere leger trekkes ut av sykehusene. Både ferdige spesialister og mange av de yngste legene, som står i spesialiseringsløpet. Så hva betyr det?

Jo, det betyr at det blir brått økende mangel på spesialister i sykehusene. Stolleken har begynt!

Private klinikker: Det offentlige kjøper ca. én prosent (somatikk) av sitt behov i private sykehus. Den politiske venstresiden har i alle år bidratt til fortellingen om at private klinikker har sugerøret ned i statskassen og derfor, med alle midler, må bekjempes.

Som hardt arbeidende og motivert, ledende ortopedisk kirurg i offentlig sykehus, strevde jeg med å få gjennomført 5 operasjoner i uken. Jeg forlot det offentlige sykehuset til fordel for et privat sykehus, hvor jeg gjennomførte 25 operasjoner i uken (samme type operasjoner).

Vi har for tiden en helseminister som lurer oss med utsagnet at vi må beholde legene i de offentlige sykehus, slik at flere pasientene kan behandles. Med min eventuelle retur til det offentlige sykehuset, ville 20 pasienter i uken ikke fått behandling.

Les også Slik vil Støre og Kjerkol redde fastlegeordningen Statsminister Jonas Gahr Støre og helseminister Ingvild Kjerkol varsler store endringer i fastlegeordningen og friske…

Hvorfor er det ingen i vår samfunnsledelse som ser at velstrukturerte private klinikker kan bidra i helsedugnaden? Norge er snart det siste landet i Europa som ikke har integrert disse inn i sin verktøykasse.

Helsepolitikerne svarer at «vi bruker allerede de private». Når man i dag kun overfører ca. én prosent av pasientene til private sykehus, blir det et politisk kamuflerende utsagn.

Ingen i Norge vil ha en helprivat helsesektor. Ingen vil ha kopi av et amerikansk helsevesen. Men vi må se på norske helsearbeidere i private klinikker som en ressurs.

Det blir ikke flere leger og helsearbeidere av mer penger.

Løsningen ligger i å endre struktur. Vi må få slutt på stolleken i helsevesenet. Ved å integrere private sykehus i offentlig helsevesen, ville vi få økt kapasitet både i spesialisthelsetjenesten og fastlegearbeidet.