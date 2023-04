TV-AKTUELL: Else Kåss Furuseth er for tiden aktuell med TV-programmet «Helsekost Furuseth».

Tusen takk, Else Kåss Furuseth!

For det første, takk for at du viser at det går an å gå ned i vekt, uten at det er et blodslit. Vi har sett nok TV-programmer med ekstremt restriktive dietter og absurde treningsmengder.

JONAS LINKAS, PhD Helsevitenskap UiT, Mastergrad Helsepsykologi UiO, og forsker ved OsloMet.

For det andre, takk for din åpenhet om emosjonell spising og overvekt.

Tilnærmingen i programmet virker fornuftig basert på helsepsykologien sier om endring av helsevaner.

Jeg har sett de to første episodene av Helsekost Furuseth på NRK.

Jeg vil også berømme Lamin Frank Coker, den personlige treneren (Wellness Coachen) til Else Kåss Furuseth. Ved å begynne rolig med treningen gir han Else en mestringsopplevelse.

I motsetning til andre trenere, som gir folk et aldri så lite helvete fra start av.

Det er veldig tungt for en person med fedme å gjøre gående utfall eller knebøy med egen kroppsvekt. Vekten som løftes er mye høyere enn hos normalvektige.

Enkelte slanke personlige trenere klarer tilsynelatende ikke å forestille seg, eller ha empati for det.

Kanskje en vektvest på 80 kg kunne gitt dem en aha-opplevelse. Bare det går fort når man er svært overvektig kan gi en like høy puls som oppnås ved løping hos en slank og trent person.

Å ikke ta hensyn til dette er både dumt og uprofesjonelt.

Det dreper all motivasjon og treningsglede.

Else har tidligere vært åpen om psykisk helse. Nå åpner hun også mer om overspising og emosjonell spising, sammen med de andre deltakerne i programmet.

Det er modig av dem. Dette er et vanlig fenomen, som er tabubelagt og skamfullt.

Det oppleves kanskje som mer uvanlig enn det er, siden det ikke snakkes om. Spising er en effektiv måte å regulere følelser på kort sikt. Det fører til aktivitet i belønningssenteret i hjernen.

Hjernen belønner spising av kaloritett mat, siden det var viktig for overlevelse i en tilværelse med varierende tilgang til mat.

Ikke bare emosjonell spising, men overvekt i seg selv er også skamfullt.

Vi sliter med å sette ord på det. I februar i år ble det foreslått av ordet «tjukk» i Roald Dahl sine verker skulle erstattes med «enorm».

Jeg har tidligere vært skeptisk til kroppspositivister, for at de kan oppmuntre til en ansvarsfraskrivelse for egen overvekt og helse. Jeg vil allikevel fremsnakke kroppspositivist Carina Carlsen sitt bidrag i serien.

Det er bra å være fornøyd med seg selv og den kroppen man har, før man starter prosessen med vektnedgang.

Med andre ord blir det feil å betinge sin egen lykke avhengig av hvordan kroppen ser ut.

Overvekt er uansett en utfordring for folkehelsa og helsa til den enkelte, og det er noe vi som samfunn og enkeltpersoner bør ta ansvar for.

Tilnærmingen i programmet ser ut til å være i tråd med psykologien for endring av helsevaner. Innenfor helsepsykologi og atferdsendring skilles det mellom en glipp og en sprekk. En glipp kan være at man spiser en sjokoladebit.

Det er ikke skadelig i seg selv, og forventes gjennom en vektnedgangsprosess. En sprekk derimot, innebærer at glippen eskalerer til å spise tre sjokoladeplater, 10 boller og 2 pizzaer den kvelden.

Kanskje fortsetter man spisingen neste dag også. Dette kalles også «What-the-hell-effekten» eller «Snowball-effekten».

Istedenfor å kreve at alt skal være perfekt, er det lurt å lære seg å håndtere glipper, inkludert medfølgende tanker og følelser.

Det handler om å lære av sine feil, og håndtere lignende situasjoner bedre neste gang. Det er også vanlig å måtte prøve å gå ned i vekt flere ganger, før man endelig lykkes. Man kan lære av det forrige forsøket også.

Det er mye forskning som viser at folk får til å gå ned i vekt, men det er vanskeligere å holde vekta nede. Else nevner også hun har gått ned flere ganger, men gått opp igjen hver gang.

Ved å tillate noen glipper i kosten og finne en treningsform man trives med, vil det være lettere å legge om til en livsstil man kan opprettholde resten av livet.

Overgangen fra vektnedgang til vektvedlikehold blir mindre sammenlignet med en vektnedgangsprosess hvor kostholdet er svært restriktivt, og treningen på et nivå man ikke ønsker eller kan holde på med resten av livet.

Et lite unntak som bør nevnes er at det kan være en fordel å gå ned litt raskere de første ukene av en slankekur, fordi det er veldig motiverende å se at det man gjør faktisk gir resultater.

Etter det bør vektnedgangen være rask nok til at den er målbar for å opprettholde motivasjonen. Og innimellom kan det også være bra å legge inn perioder hvor man vedlikeholder vekta. Da får man øvelse i det også.

Else nevner også at motivasjonen er høy i starten, men at den vil variere. Dette er en viktig erkjennelse.

Å gå ned i vekt handler mer om selvkontroll og etablering av gode vaner, slik at sunn spising og trening går automatisk. Da slipper man må bruke viljestyrke hver gang man skal spise eller trene.

Jeg gleder meg til å se resten av episodene i Helsekost Furuseth!