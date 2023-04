VANLIG OPPFØRSEL PÅ BYEN? – Da kjæresten min spurte hva gutta drev med, var det greie svar fra de andre, men en mulig alfahann tråkket kjapt i gang grisepraten. Kjæresten min sa at dette ikke var unikt. For noen menn oppfører seg sånn, skriver kronikkforfatteren.

«Vet du ikke hvem jeg er?»

Det er vår fordømte plikt som mannfolk å si tydelig ifra når vi ser antydning til Andrew Tate-takter ute på byen.

Jeg vil dele en historie fra virkeligheten. Ikke fordi den er unik, men snarere fordi den nok ikke er unik.

Fordi den belyser noe som skjer ofte, er det desto større grunn til å løfte problematikken på agendaen. Igjen.

Kanskje kan denne teksten føre til at noen flere står opp, og ikke bare tenker at dette skjer jo hele tiden så hvorfor er dette en big deal.

Hvorfor skal akkurat jeg blande meg? Jo, nå skal du høre.

Kjæresten min og jeg dro en tur på pub etter en hyggelig konsert. Det viktige er om det kan komme noe godt ut av en bedriten opplevelse på byen. Ikke hvor det var, når det var eller hvem det var.

Noe som angår flere enn oss. I en tid hadde vi hygget oss med et par duggfriske.

Kvelden var ung. Vi hadde fått plass ved et bord og blitt kjent med hyggelige folk. Praten gikk om løst og fast.

Etter en stund kom en kameratgjeng og satte seg. Null stress. Det er bare hyggelig å bli kjent med nye folk. Plutselig ender man en kveld på byen med nye venner.

Det skjedde ikke den kvelden.

KRONIKKFORFATTER: Kristian Norheim

Med et øre til samtalen jeg var i og et øre til samtalen kjæresten min prøvde å få i gang, gikk det fort utfor. Da kjæresten min spurte hva gutta drev med, var det greie svar fra de andre, men en mulig alfahann tråkket kjapt i gang grisepraten.

Han rakk å nevne han jobbet med noe finans før han hoppet over til analsex og porno, og toppet det hele med å lure på om han kanskje hadde sett kjæresten min på OnlyFans? De andre lo ikke.

Jeg tenkte; er det nå jeg skal si ifra eller blir det feil å blande seg? Etter en stund gikk han, men kom raskt tilbake. Ville nå ha plass ved siden av kjæresten min. Det ble nei, hun hadde fått nok for i kveld. Ba ham finne seg en annen plass.

Der var han uenig. Det var da jeg tenkte: én omgang, ikke to.

Jeg hevet stemmen. Ba han høre på oppfordringen. Sa han hadde oppført seg som en kødd og ikke var velkommen til å sitte her. Jeg fikk oppmerksomheten.

Han lurte på om ikke det var jeg som skulle gå. Jeg svarte at det er ikke jeg som har oppført meg ufint. At det kan godt være at han er en fin fyr, men hadde i kveld oppført seg som en liten dritt mot damene, så nå kunne han gå hjem.

Da kom det: «Vet du ikke hvem jeg er?»

Jeg svarte at det visste jeg ikke. Han parerte: Og hvem er du da? Deretter ba han meg bli med utenfor så vi kunne gjøre opp. God gammeldags slåsskamp der altså. Som jeg takket nei til. Han inviterte et par ganger til, før han forsvant.

HEI, KARER! – God, gammeldags folkeskikk tilsier at vi oppfører oss mot damene ute på byen, skriver kronikkforfatteren.

Det kunne blitt avslutningen på historien. Da vi litt senere satte kurs hjemover snakket vi om det som skjedde. Kjæresten min sa at dette ikke var unikt.

For menn oppfører seg sånn. Noen menn. At de som gjør det tror de har rett til å si hva de vil. Damer må da tåle såpass, liksom. Og at det er vanskelig å parere der og da. Og hvordan parere? Le det bort? Bli forbanna? Gå? Late som ingenting?

Man blir så satt ut og vet ikke hvordan man skal respondere. Det verste er likevel når sånne etter å ha blitt oppfordret til å vise hensyn, ikke gjør det.

I min verden gir det ingen rett til å bedrive griseprat og ufin oppførsel fordi du har greit med penger, slik denne karen har, etter det jeg har funnet ut.

Det ene følger ikke av det andre. God, gammeldags folkeskikk tilsier at vi oppfører oss. Når vi er på byen. Mot damene.

Og ja, det går andre veien også. Men, denne gangen er det en mann til mann.

For moralen i historien er: Jeg angrer ikke et sekund på at jeg blandet meg. Det jeg angrer på er at jeg ikke gjorde det tidligere.

Vi menn må være i stand til å heise flagget og si nok er nok, og det selv om vi kjenner den som driter seg ut. Spesielt da.

Kompiser bør si ifra når kompiser sykler og sjangler. Det ligger under porteføljen til det å være kompis. Vi som ikke er kompiser, men helt fremmede, har lov, og kanskje en moralsk plikt, til å blande oss.

REN GIFT: – Machoinfluenceren Andrew Tate (bildet) har gjort det til en sport å snakke nedsettende om kvinner, og trakassering til en paradegren. Budskapet hans er ren gift, skriver Kristian Norheim.

Det er for trist at det skal være sånn. Kan vi enes om det? Og enes om å oppføre oss som ekte menn på byen? Huske at det er mottageren som avgjør når grensen er passert.

Når du får en henstilling om at grensen er passert, bare si: «Ok, der dreit jeg meg ut. Sorry. Jeg trekker meg tilbake.»

Jeg velger å tro det beste om folk inntil det motsatte er bevist. Det innebærer også at jeg tror at mange har evne til å erkjenne at oppførselen vi ser i serier som «Exit» er både kleint og moro på skjermen, mens det i virkeligheten bare er kleint, ikke moro.

Machoinfluenceren Andrew Tate har gjort det til en sport å snakke nedsettende om kvinner, og trakassering til en paradegren. Budskapet hans er ren gift.

Det er vår fordømte plikt som mannfolk å flekse verbale muskler når vi ser antydning til Tate-takter på byen.

For ekte mannfolk heiser flagg. Ekte kompiser sier ifra. Det er alltid plass til flere som hever stemmen og sier nok er nok. Og har man dummet seg ut er det lov å reflektere og erkjenne.

Det er alltid plass til et «sorry» og litt flatlegging. Angrende syndere er de beste synderne.