Leder

Riktig å kutte i kontantstøtten

VIL KUTTE FIRE MÅNEDER: Barneminister Kjersti Toppe (til høyre) og kunnskapsminister Tonje Brenna foreslår å kutte i kontantstøtten.

Sp og Ap har inngått et nytt kompromiss og bryter sitt eget løfte. Men de er på riktig vei.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det er stort sett mor som får kontantstøtte. Og det får hun om hun har barn mellom ett og to år som ikke er i barnehage på fulltid.

Du kan få opp til 7500 kroner om barnet ikke er i barnehage i det hele tatt, mindre om barnet er i barnehage på deltid. Og du kan få pengene fra barnet er 13 måneder til det fyller 23 måneder.

Men nå vil regjeringen kutte i støtten.

I et utspill i VG sier kunnskapsminister Tonje Brenna og barneminister Kjersti Toppe at de vil sende ut et forslag på høring om å redusere støtten, slik at den bare gjelder til barnet er 19 måneder.

De vil altså barbere støtten med fire måneder. I Hurdal ble Ap og Sp enige om å gå enda lenger, og avvikle kontantstøtten for barn mellom 18 og 24 måneder.

En av grunnene til at kontantstøtte ble innført i 1998, var at det manglet barnehageplasser. Men nå har vi flere plasser.

Vi støtter derfor kuttet i ordningen, og mener regjeringen burde gå enda lenger.

For dem med lav lønn og flere små barn, kan staten ende opp med å oppfordre folk til å bli hjemmeværende. Det er også noen kommuner som har plusset på kontantstøtten selv, noe som kan forsterke det incentivet.

Arbeiderpartiet ønsket da også å kutte mer i støtten, mens regjeringspartner Sp er opptatt av å bevare kontantstøtten for de minste barna.

Så er det nok også et spørsmål om milliarder. Alle barn får ikke barnehageplass når de er ett år. Da trengs et alternativ. Ifølge Brenna vil det koste hele syv milliarder å innføre såkalt løpende opptak som gir alle ettåringer barnehageplass.

KrFs leder Olaug Bollestad som leder partiets landsmøte i helgen, protesterer. Hun sier hun er sjokkert, mener regjeringen er i utakt med folk flest og kaller dette et angrep på familienes valgfrihet.

Men det å være hjemme med barn er det ingen som kan nekte deg. Det er fortsatt opp til enhver familie. At staten skal betale for at folk skal være hjemme med barn, det er et annet spørsmål.

KRITISERER KUTTET: KrF-leder Olaug Bollestad vil ha en mer omfattende kontantstøtteordning.

Forskere ved OsloMet fant i 2020 ut at norske kvinner fra mer landlige områder og innvandrerkvinner fra urbane strøk er gruppene som mottar mest kontantstøtte. Og at om naboen gjør det, er det også økt sjanse for at du gjør det.

Tidligere har vi sett at en god del av mottagerne er kvinner med svak tilhørighet til arbeidsmarkedet.

Skattebetalernes penger kan brukes til annet enn tiltak som er en likestillingsbrems. Kontantstøtten er blitt kjent for å hindre inkludering og integrering og kan bidra til å skape trygdefeller.

Det frigjørende er noe helt annet. Også for barna i familien.

For det handler om å sørge for at familier kan forsørge seg selv. Å få en jobb og en inntekt å leve av, er det viktigste for å gi folk flest gode liv og valgfrihet.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post