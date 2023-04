Leder

Uholdbart å la Sverige vente

GÅR FORAN: Finlands statsminister Sanna Marin på pressekonferanse med Sveriges statsminister Ulf Kristersson i februar. Nå går Finland inn i Nato, mens Sverige må vente.

Om få dager blir Finland Nato-medlem. Sverige må vente. I Tyrkia og Ungarn er innenrikspolitikk åpenbart blitt viktigere enn dagens spente sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa.

Det er uholdbart og uforsvarlig å la Sverige vente ytterligere.

Mandag sa det ungarske parlamentet ja til Finland. Torsdag fulgte den tyrkiske nasjonalforsamlingen etter. Da har alle de 30 landene i Nato godkjent den finske medlemskapssøknaden.

Det som nå gjenstår er at generalsekretær Jens Stoltenberg sender Finland en offisiell invitasjon til å bli med i alliansen.

Utenriksminister Pekka Haavisto vil da undertegne dokumentet som blir overlevert til USA for deponering i Washington, D.C. Når dette skjer blir Finland det 31. medlem av forsvarsalliansen.

VELKOMST: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan tok ønsket 17. mars Finlands president Sauli Niinistö velkommen til Ankara, og til Nato.

Dette betyr at også Finland må godkjenne Sveriges medlemskapssøknad. Det vil utvilsomt skje så raskt som mulig i Helsingfors. Finland ønsket å gå inn i Nato samtidig med Sverige.

Det er Ungarn og Tyrkia som har forpurret den planen. De har så langt ikke ratifisert den svenske søknaden, av ulike årsaker.

Ungarn anklager Sverige for “konstant å undergrave” forholdet mellom de to land og ha en fiendtlig holdning. Den ungarske regjeringstalsmannen har anklaget Sverige for å ha kritisert og skadet Ungarns interesser.

Årsaken skal være at Sverige, som mange andre land, med rette har kritisert Ungarn for at landets rettssikkerhet er blitt svekket.

Statsminister Viktor Orban er i stadig konflikt med Brussel og denne våren har Sverige formannskapet i EU. Kanskje kan Orban tro at han kan få innrømmelser fra EU ved å legge press på Sverige.

Tyrkia bruker samme metode. I Ankara stiller president Recep Tayyip Erdogan krav som han vet at rettsstaten Sverige ikke kan innfri, blant annet når det gjelder utlevering av et stort antall kurdere og tyrkere i eksil. Erdogan kaller dem for terrorister.

HOLDER IGJEN: Ungarns statsminister Viktor Orban har foreløpig ikke åpnet Nato-døren for Sverige. I stedet blir Sverige skarpt kritisert i Ungarn.

Det er svært gledelig at døren nå står åpen for Finland, men vi beklager dypt at Sverige fortsatt må vente. Nato blir sterkere med Finland og Sverige som medlemmer.

Norden blir sikrere når alle våre naboer blir med i det kollektive forsvar.

Alle allierte bør nå fortelle Ungarn og Tyrkia at de i lengden ikke kan gå imot ønskene fra alle andre Nato-land.

På Natos toppmøte i juli må også Sverige ha fått en plass ved bordet.

