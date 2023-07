Kommentar

En pappa på visning skulle alle hatt

Som mange andre førstegangskjøpere i tjueårene er jeg «voksen» nok til å kjøpe leilighet, men samtidig helt hjelpeløs uten en forelder på visning.

Jeg er 28 år og lukter på mitt første boligkjøp.

Det siste året har jeg vært på flere visninger, men det var først nå nylig at jeg opplevde å gå inn i en leilighet og kjenne momentant at her ville jeg bo. Så jeg meldte meg på ny visning, slik at jeg rakk å sette meg litt mer inn i salgsoppgaven og komme med eventuelle spørsmål.

Og ikke minst, ta med pappa.

Jeg er takknemlig for å ha en forelder som stiller opp og blir med på visning. Det er ingen selvfølge. Samtidig er jeg veldig stolt av å klare meg selv. Derfor plager det meg litt at jeg føler pappa må være med for å «kvalitetssikre» hva jeg kanskje skal bruke pengene mine på.

Den stoltheten forduftet relativt kjapt.

I det vi gikk inn i bakgården sa han til meg: «Amanda, nå må du rett og slett bare tåle meg».

Min kjære far vet nemlig at selv om han ikke bryr seg om hvordan han fremstår, så gjør jeg det.

Det jeg ikke forsto der og da, var at dette var et varsko.

I det vi går inn i leiligheten har faren min nemlig bestemt seg for å bytte personlighet.

Plutselig er han blitt en krysning av Robert Stoltenbergs karakter, vaktmester Roy Narvestad fra Borettslaget, og en breial versjon av Reodor Felgen, som bare gjør sin greie uten å spørre. Han er med andre ord ikke som de andre på visningen.

NARVESTAD: Vaktmesteren i Tertitten Borettslag i NRK-serien «Borettslaget» fra 2002, Roy Narvestad, er en av Robert Stoltenbergs mest kjente karakterer.

Mens de andre kikker forsiktig i skapene, slår «Narvestad» lett i veggen for å høre om det er hult.

Mens de andre spør om hva strømprisene pleier å være på, har «Narvestad» allerede plantet hodet ned i sluket i dusjen.

Mens de andre åpner vinduet og kikker ut på nabolaget, står «Narvestad» med armen langt inne i veggen mellom badet og kjøkkenet for å finne rør.

Hadde jeg vært 14 år så hadde jeg vært veldig flau. Men nå er jeg egentlig takknemlig for at «Narvestad» gjør det jeg aldri hadde kommet på selv.

«Narvestad» er skeptisk. Rørene i veggen er ikke «rør-i-rør», og de er laget av plast. Megleren sier det ikke nødvendigvis er noe å bekymre seg for, men at badet ikke er godkjent etter den nye standarden, noe som er vanlig i gamle bygårder.

Få timer senere har «Narvestad» vært i kontakt med en barndomsvenn som er byggingeniør.

Han bekrefter at det «Narvestad» fant inne i veggen aldri har vært en standard i seg selv. Det er ikke nødvendigvis noe galt med badet, men hvis det skjer noe, så har jeg fort et kjempeproblem som kan koste meg dyrt.

Ifølge en SIFO-rapport fra 2020 om hvordan vi lærer om personlig økonomi, lærer vi mest av egne erfaringer – og da gjerne tabber vi gjør.

– Folk forteller at de prøver og feiler, og mange havner i betalingsproblemer. Dette kunne vært unngått med bedre kunnskapskanaler, sier forsker Nan Zou Bakkeli til Oslo Met.

Jeg hadde ikke hatt råd til å lære dette ved å feile.

Man kan selvfølgelig lese seg opp og gjøre sin egen research, men det er vanskelig å vite hvor man skal begynne og hva man bør kunne.

Nylig skrev NRK en sak om at unge etterlyser mer undervisning om personlig økonomi. De unge vet åpenbart at det er viktig, selv om de ikke kan så mye om det.

BOLIGJAKT: Ifølge en SIFO-rapport fra 2020 lærer nordmenn mest om personlig økonomi via egne erfaringer.

Hvis man allerede på skolen lærte hvordan man leser et prospekt, hva man bør være obs på, og hvordan man sjekker selv at ting er som de skal, ville mange ha sluppet å måtte feile for å lære da?

Det hjelper ikke å stikke armen inn i veggen, hvis du ikke vet hva du ser etter.

For min del kunne jeg lett ofret noen timer algebra i niende klasse, for en gjennomgang i personlig økonomi.

Er det noe som er sikrere enn at vi møter på et problem i livet som kun kan løses med algebra, så er det at de fleste av oss skal skaffe oss en bolig på et tidspunkt.

Ikke alle har en «Narvestad».

Noen har kanskje mistet sin «Narvestad», og sitter igjen med arv å kjøpe bolig for, men ingen til å stikke hodet i sluket og banke i veggen.

Samtidig tror jeg ikke det er manko på middelaldrende menn og kvinner, som lett kunne satt av en time til å kverulere litt på vegne av en førstegangskjøper. Håper det blir en egen kategori på Finn-torget snart.

I mellomtiden skal jeg bruke sommerferien på et iherdig forsøk på å lese meg opp på alt jeg ikke kan.