Avkriminalisering er en ansvarsfraskrivelse

Det å sette grenser, er å ta ansvar for de som vokser opp. En legalisering er det motsatte.

INGVILD HALDERAKER, Oslo KrF

EDVARD KUNZENDORF, politisk nestleder i KrFU

Å bruke ulovlige rusmidler går ikke bare utover en selv, det påvirker hele samfunnet.

Milan Aran i Høyre skriver i et innlegg i VG at «realiteten er at unge kommer til å ruse seg uansett», og konkluderer derfor med at vi like godt kan avkriminalisere. Denne tankegangen om at unge gjør det uansett, er å gi opp ungdommer.

Når en fersk undersøkelse viser at 17 prosent av guttene på Vg3 har brukt kokain det siste året, må det tas mer på alvor enn å si at vi kan like godt legalisere det for alle. Man trenger mer forebyggende tiltak for å hindre at unge begynner å ruse seg.

Vi er enige i at tungt rusavhengige ikke skal straffes, men sikres god helsehjelp.

Problemet til Høyre og Unge Venstre er at de vil avkriminalisere og dels legalisere bruken for ALLE.

Friske 18-åringer som prøver kokain for første gang må møtes med en reaksjon – ikke med «det er ikke noe å gjøre med det, ungdommen gjør det uansett». Nå har ikke politiet reell mulighet til å bekrefte at en ungdom faktisk bruker ulovlige rusmidler.

Foreldre er fortvilede og må se at unge ikke får den hjelpen de fortjener.

Et tydelig eksempel er at de rådgivende enhetene for russaker nå står tomme i Oslo. Når Unge Venstre og Høyre ikke vil at politiet skal kunne bevise ulovlig rusbruk, får heller ikke politiet sørget for at ungdommene møter her og får hjelp. Dette er et sjansespill med unges liv og en ansvarsfraskrivelse.

I rusdebatten snakkes det ofte om at såkalte tvangsmidler, som spyttprøvetesting, må være forholdsmessig opp mot det man skal bekjempe.

Vi er helt enig i at dette må ligge til grunn.

Problemet oppstår når Unge Venstre og deres allierte i ruslobbyen snakker om rus som noe som kun går utover en selv.

Dette ble godt illustrert da lederen i RIO, Kenneth Arctander Johansen deltok på NRK-programmet «Ueinig». Der blir han spurt om han vil revurdere sitt avkriminaliseringsstandpunkt om det viser seg at dette vil føre til økt rusbruk. På det svarer han at hans «prinsipielle overbevisning er at man ikke skal straffe folk for ting de gjør mot seg selv».

Om man mener at narkotikabruk kun er noe man «gjør mot seg selv», er det ikke mange tvangsmidler som vil være forholdsmessig. Det er imidlertid ikke tilfellet.

Ulovlig rusbruk går utover familier, ødelegger barns oppvekst, går utover jobb og tar liv. Dette illustreres også av en helt fersk rapport fra Oslo universitetssykehus som viser en dobling i funn av kokain i blodprøver fra bilførere mistenkt for kjøring i påvirket tilstand. Poenget er ikke å skape stigma, men tanken om at ulovlig rusbruk ikke skal straffes fordi det bare er noen man «gjør mot seg selv» kan ikke feste seg.

Det å sette grenser, er å ta ansvar for de som vokser opp. En legalisering er det motsatte.

Vi ser at nettopp det at narkotika er ulovlig, er svært viktig for at unge holder seg unna. Cann2021-undersøkelsen, en landsomfattende undersøkelse gjennomført med 3490 elever, viser dessuten en av de aller viktigste årsakene til at ungdom ikke bruker cannabis, er grunnet ønsket om å ikke bli tatt av politiet.

Det burde ikke overraske noen. Det er logisk, og ligger i straffens preventive effekt.

KrF er den eneste stemmen i Oslo bystyre som tar til ordet mot en lokal rusreform. For fortvilte foreldre som er skeptisk til økningen i kokainbruk, er dette kanskje året de skal tenke nytt, å gi stemmen sin til KrF.

Både Høyre og Venstre har gjort det tydelig at de ønsker en avkriminalisering. Om man ønsker en hovedstad som tar ansvar for våre unge trengs KrF.