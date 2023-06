Kommentar

Siste nytt fra protestfronten

PARTILEDER: Industri- og næringspartiet og partileder Owe Ingemann Waltherzøe i ferd med etablere seg blant de norske partiene som kan bryte sperregrensen.

Som en politisk jojo fyker det lille Industri- og næringspartiet (INP) inn og ut av Stortinget på meningsmålingene. Partiet forsøker å markedsføre seg som et slags sentrumsparti, men henter klart flest stemmer fra fløypartiene.

«INP er et sentrumsorientert, distriktvennlig (sic!) parti med et fornuftig breddepolitisk partiprogram for hele Norge», lyder egenreklamen på de teksttunge hjemmesidene til partiet.

Men i det politiske sentrum er de ikke. INP vil si opp EØS-avtalen, de vil trekke Norge ut av Parisavtalen («klimaet har alltid variert») og de vil ha mer velferd og mer pensjon, men mindre skatt og lavere moms.

Partiet fremstår som en slags legering av Frp, Senterpartiet og (deler av) Rødt – og det er da også fra disse tre partiene de henter flest velgere ifølge VGs partibarometer for juni, laget av Respons Analyse.

Åtte prosent av Frp-velgerne ved stortingsvalget i 2021 sier de nå vil stemme på INP, mens fire prosent av Sp-velgerne ville ha foretrukket nykomlingen dersom det var stortingsvalg i morgen.

5,2 prosent av Rødt-velgerne svarer det samme.

INP er på målingen inne med to stortingsmandater – ett i Hordaland og ett i Rogaland. Partiet står sterkest på Sør- og Vestlandet, og appellerer først og fremst til menn, skal vi tro bakgrunnstallene.

Også i mars var INP inne med to mandater, men var langt unna i de to påfølgende målingene. I mai fikk partiet en oppslutning på 0,5 prosent på VGs måling.

Men denne gangen oppnår INP 3,3 prosent, og er større enn KrF og ikke langt bak MDG.

Det kan bety at maimålingen var et unntak fra regelen, og at INP er i ferd med å etablere seg som et parti som kan snuse på sperregrensen sperregrensenhttps://snl.no/sperregrense i 2024.

Også i kommunevalgmålingen er det fremganger å spore for ferskingpartiet, som i år stiller lister i 138 kommuner og fylker. 2,9 prosent sier de vil stemme på dem.

På Aftenpostens siste Oslo-måling havnet INP, temmelig overraskende, på vippen i bystyret. Om det blir en realitet, kan byrådsmakten til høsten avgjøres av Inger Thorbjørnsen, INPs ubeskrevne lederskikkelse i hovedstaden.

Valget blir trolig svært jevnt, og Høyre er allerede ute og omfavner INP. «Absolutt et parti vi kan samarbeide med», sier Høyres ordførerkandidat Anne Lindboe.

Partiets smule vekst kan åpenbart tolkes som en protest mot et partisystem som etter deres syn ikke gjenspeiler bevegelser ute blant (noen) folk. INPs miks av sterk petroleumsbegeistring, vindkraftmotstand, nasjonalisme og kritikk av det grønne skiftet høres utvilsomt kjent ut for alle som ferdes i sosiale medier.

Partiet er et typisk protestparti, slik også det nå nesten utraderte Bompengepartiet (nå Folkets parti) var det, men den «breddepolitiske» plattformen tyder på at INP har ambisjoner utover enkeltsakene.

Ved å insistere på en riktignok ganske vag «sentrumsposisjon», forsøker partiet å appellere til velgere som ikke først og fremst er drevet av ideologi, men av en mer generell motstand mot politikerne og systemet.

Og treffer slik sett iallfall en flik av tidsånden, slik den manifesterer seg i diverse grupper på Facebook. Blant partiets talsmenn finnes da også noen av de aller mest høyrøstede og skråsikre Facebook-agitatorene i Norge.

Det begynner å bli trangt i den norske partifloraen, om enn ikke like overbefolket som i Danmark. Vanligvis har oppsplittingen i mindre partier skjedd på venstresiden, men nå er opphopningen størst til høyre i landskapet.

Hvorvidt INP skal regnes som et høyreorientert parti, kommer an på hvilken definisjon man foretrekker. Men det klart største velgertilsiget kommer fra Frp.

En hypotese kan være at det er nasjonalkonservative Frp-ere som dras mot INP. Velgere som mener Frp, ikke minst da de satt i regjering, har slått over i en for liberalistisk retning.

Det samme kan muligens gjelde Sp-velgerne som er skuffet over at Trygve Slagsvold Vedums breiale elitekritikk og dristige lovnader før og under den sprelske valgkampen i 2021 slettes ikke er fulgt opp fra regjeringskontorene.

At INP også henter velgere fra ytre venstrepartiet Rødt er heller ikke særlig overraskende. Rødt har slått seg opp på en ganske frisk-populistisk retorikk på en rekke politikkfelter, og enkeltpolitikere i partiet har et syn på olje og gass som nok vekker gehør blant potensielle INP-velgere.

Rødt har også en mer nasjonalt orientert profil enn andre partier på venstresiden (ikke minst de nyslåtte EU-tilhengerne i MDG).

Rødt har også evnet å mobilisere velgere og medlemmer som tidligere ikke har funnet «sitt parti» blant de etablerte, slik også Trond Giske gjennom sitt Nidaros Sosialdemokratisk Forum har klart.

Og alle er de i mot vindmøller.