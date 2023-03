Her kommer firebarnsmorens råd til overskudd og glede i familien!

SANNA SARROMAA, finne, feminist, forfatter og firebarnsmor

Som lærer har jeg ofte tenkt at det ikke er rart søkingen til lærerutdanningen faller når lærernes fagorganisasjon Utdanningsforbundet har gjort det til sin fanesak å bruke hver anledning til å fortelle hvor tungt og krevende – og dårlig betalt – yrket er.

All denne offentlige sutringen i mediene påvirker jo rekrutteringen. Ingen ønsker å utdanne seg til en strevsom og dårlig betalt jobb.

Det samme tenker jeg om det å være forelder. Der også er det mye misvisende markedsføring ute og går.

Spesielt i det siste har det vært mange oppslag og artikler om mødre og fedre som forteller hvor anstrengende det er å være forelder, og hvor vanskelig det kan være å kombinere med andre viktige ting – som arbeid, hobbyer eller bare avslapning.

Slike elendighetsbeskrivelser av foreldreskapet bidrar jo ikke akkurat til at folk får lyst til å skaffe seg barn.

I E24 kunne vi nylig lese om en ung bankmann på 32 år som «dras mellom småbarn og jobb». I Aftenposten hadde en mor og lege et lengre leserinnlegg om «Trebarnslivet anno 2023».

Essensen var hvor utrolig slitsomt det var med foreldreskap i «tsunamien av post-covid-infeksjoner kombinert med underbemannede barnehager, økende arbeidspress, strøm- og matvarepriser i taket og et overbelastet helsevesen (for å nevne noe).»

I Stavanger Aftenblad møtte vi trebarnsmoren Cecilie som var redd for at foreldrerollen ville slite henne ut. Å bli utmattet var Cecilies største bekymring.

Akkurat som Utdanningsforbundets klagesanger over læreryrket fungerer som en brems mot bedre søking til lærerutdannelse, blir foreldrenes vitnesbyrd om det utmattende foreldreskapet den beste prevensjonen ute i befolkningen.

Da E24s bankmann fortalte om sine dager – om ungenes dansetrening halv fem på mandager og tilhørende stress og mas, og enhjørninger som plutselig skulle males på ansiktet – lurte jeg ikke lenger på hvorfor foreldrerollen kan slite ut folk.

Ikke bare foreldrene, men også barna! Det er vel ingen som noensinne har ment at barnehagebarn trenger, eller har godt av, organiserte hobbyer etter barnehagen.

Tvert imot. Å dra en toåring til dansetrening etter endt barnehagedag høres ekstremt ut.

Jeg har vært mamma i snart 18 år. Jeg er en geriatrisk firebarnsmor og dessuten utdannet pedagog, så jeg har lyst til å gi noen velmenende og moderlige råd til disse unge foreldrene som ser ut til å gjøre foreldreskapet til en slags konkurranse seg imellom.

Jeg er verken lærer eller mor mot min vilje. Jeg er begge deler fordi de gir meg en større glede enn slit. Med disse hverdagstipsene, life hacks, har jeg jeg minimert strevet knyttet til morskapet.

Lag så mange barn at du ikke rekker å følge opp alle! Ett eller to barn er ikke nok. Ett- og tobarnsforeldre går altfor dypt inn i foreldreskapet. De forhandler for eksempel med treåringen, og gir barna sine valg når de er altfor unge til å ta de valgene – og bruker mye tid på legging. Det har ikke flerbarnsforeldre tid til. De jobber på en fabrikk med samlebånd. Det er «lean in» over hele fjøla. Det er ingen tid til dilldall.



Barnehage er i seg selv hobby nok for et barnehagebarn. Det er bare hyperambisiøse foreldre som begynner med trening for barna før barna har begynt på skolen. Du kan gjerne være hyperambisiøs på vegne av ditt barn, men da har du ikke lov til å bli utmattet og utslitt. Da må du bare stå i det heseblesende løpet ditt.



Hørt om småbarnsforeldre som bruker flere timer på legging? Den beste gaven du kan gi til ungen din (og ikke minst deg selv!) er å lære hen å sovne uten ditt bidrag. Putt barnet i sengen, slukk lyset og si «god natt». Du skal ikke være der til barnet sovner. Begynn med dette med en gang barnet er født, så er du aldri ute å kjøre. De foreldrene som skjønner dette, har cirka en time mer til seg selv hver kveld enn foreldre som har rotet det til. Den ene timen kan du bruke til å slappe av og hente deg inn etter en strevsom dag.



Lydbok er den beste oppfinnelsen siden hjulet. Er man trøtt og sliten, så kan godnatthistorien like gjerne komme fra mobilen. Den beste investeringen i mitt foreldreskap har vært et kontinuerlig familieabonnement på finske Storytel. Alle mine barn på 2, 15, 15 og 17 er glad i lydbøker. Ulempen er at de stort sett ikke orker å lese selv, men fordelen er at de elsker gode historier.



Barn trenger ikke å delta i organiserte aktiviteter før de er gamle nok til å velge dem selv – og gå til dem selv. Jo mer kjøring og logistikk du slipper, jo mer tid har du til å hente deg inn. Og ikke glem: Barn selv har heller ikke godt av en gjennomorganisert fritid.



Totalforbud mot håndball og fotball. Det er altfor mye mas og opplegg og dugnad – dette fortalte også en mor nylig om i en større hovedstadsavis. Velg hobbyer der du kan betale deg ut av dugnad – tennis, for eksempel. Tre av mine fire barn drev med tennis i mange år. Det kostet inn i granskogen mye penger, men det var verdt det. Ingen dugnader noensinne.



Hvis barna absolutt skal drive med en idrett (og det må de jo ikke!), så velg en idrett der aktiviteten er lagt til et sted i nærheten av der dere bor. I dag har jeg kun ett barn som driver med idrett. Hun trener curling flere ganger i uken – i curlinghallen ved siden av oss.



Husk at du ikke behøver å se på treningene, ja, ikke engang på kampene. Husker du 80-tallet? Da var foreldrene aldri med på noe som helst. Vi ordnet oss selv. Min datter har nå spilt curling i fem år. Jeg har aldri vært med på en eneste trening, men jeg har sett tre kamper – alle i Italia. Da hun plutselig skulle representere Norge, ble jeg litt interessert i curling (lærte meg reglene på Wikipedia, for eksempel).



De fleste foreldremøter på skolen er helt unødvendige. Det meste som kommer opp der, er bla-bla. Dessuten kommer det alltid et referat – les det! Ved ikke å møte opp, slipper du også verv som du ikke vil ha. Du kan vurdere å gjøre et unntak og møte opp på høsten i 1. klasse og på høsten i 8. klasse, men ellers kan du bare ta utgangspunkt i referatet.