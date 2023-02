Kommentar

Rystende tall om kvinnevold

En av ti norske kvinner har opplevd alvorlig partnervold. Og en av fem norske kvinner har vært utsatt for voldtekt. Omfanget er rett og slett sjokkerende.

De nye tallene om utbredelsen av alvorlig kvinnevold i Norge er ikke til å fatte.

De forteller at du og jeg mest sannsynlig har en datter, en søster, venninne, kjæreste, kone, mor eller kollega som er blitt voldtatt:

«Voldtekt Voldtekt I studien ligger definisjonen på voldtekt tett opp til den juridiske definisjonen: Voldtekt ved bruk av makt eller trusler om å skade inkluderte samleie, oralsex, analsex eller penetrering ved bruk av objekter. Respondentene ble spurt om de hadde blitt tvunget til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller alvorlige trusler, omtalt i denne rapporten som «voldtekt under makt og tvang» (på engelsk omtalt som forcible rape). Respondenter ble også spurt om seksuell omgang når man ikke var i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus eller fordi man sov (incapacitated rape; under kalt «sovevoldtekt»). I straffeloven sorterer disse to formene for voldtekt sammen (§291), og utgjør i kombinasjon det man tradisjonelt har betraktet som voldtekt.ved bruk av makt eller trusler om å skade inkluderte samleie, oralsex, analsex eller penetrering ved bruk av objekter. (...) Og Sovevoldekt definert som seksuell omgang når man ikke var i stand til å motsette seg handlingen på grunn av rus eller fordi man sov».

Og alle har vi antagelig en kvinne i omgangskretsen som er blitt, eller blir utsatt for alvorlig vold av sin intimpartner:

«Slått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, tatt kvelertak, banket opp, truet med våpen (...)».

11 prosent av norske kvinner har opplevd denne alvorlige partnervolden alvorlige partnervolden Mindre alvorlig fysisk partnervold ble målt ved spørsmål om respondentene noen gang i livet har opplevd at nåværende partner eller tidligere partner hadde kløpet, klort, lugget eller slått med flat hånd. Videre ble de spurt om alvorlig fysisk vold, som innebærer at partner har slått med knyttneve eller hard gjenstand, sparket, tatt kvelertak, banket dem opp, truet med våpen eller angrepet dem fysisk på andre måter. Respondentene ble også spurt om partner hadde tvunget dem til seksuell omgang ved bruk av fysisk makt eller alvorlige trusler (kalt voldtekt ved makt og tvang).og sjokkerende 22 prosent har blitt voldtatt, i løpet av livet.

Det viser den andre nasjonale omfangsstudien om vold og

seksuelle overgrep i den voksne befolkningen i Norge (den første ble gjennomført i 2014).

Studien er gjort av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) og finansiert av Justis- og beredskapsdepartementet.

Dramatisk økning

Omfanget av voldtekt er over det dobbelte, sammenlignet med 2014-studien.

For ni år siden var det i underkant av én av ti norske kvinner som hadde opplevd voldtekt i løpet av sin livstid. I 2014-studien ble det kun spurt om voldtekt ved makt eller tvang, sovevoldtekter var ikke en del av studien.

Men den dramatiske økningen vi nå ser kan ikke tilskrives dette alene. Økningen er enorm (rundt 50 prosent) også når det gjelder bare den ene typen voldtekt – voldtekt ved makt eller tvang.

VG har de siste ukene fortalt historien om Eline (27) som ble brutalt angrepet med kniv og kastet utfor en balkong av sin amerikanske eksmann, etter å ha brutt ut av et voldelig forhold med ham i flere år:

Forskerne bak studien forteller at det er en tydelig og statistisk signifikant økning i alle aldersgrupper med kvinner. Men særlig blant kvinner mellom 18 og 29 år. Her ser man en dobling – både når det gjelder voldtekt og alvorlig partnervold.

At økningen er reell reflekteres også i anmeldelsesstatistikken.

I syv av ti tilfeller er kvinner blitt voldtatt av en de kjenner.

De nye tallene er skjellsettende.

Ødeleggende

Det er kvinner jeg kjenner som er blitt slått av sine ektemenn og kjærester. Det er kvinner jeg kjenner som er blitt voldtatt. Det er ingen av disse som har gått til politiet. «Fordi det ikke nytter», eller fordi de vettskremte. Men alle lever med skader.

Noen på kroppen, de fleste på sjelen.

De bærer på traumer. Hvor en lukt, en lyd, et blikk, en høytid, kan oppfriske skaden. Og plassere dem i øyeblikkene de fryktet for sitt liv. Eller øyeblikket han forgrep seg på henne.

Den fullstendige tilliten – fullstendig knust.

Jeg kaller det den mest grusomme volden. Fordi den ikke er blind, men påføres av en intimpartner – eller en du kjenner, er glad i, eller liker.

Det er her viktig å nevne at også menn blir utsatt for alvorlig fysisk vold. I større grad enn kvinner blir, viser studien. Men dette er vold som i åtte av ti tilfeller blir påført menn av ukjente menn. Det motsatte av kvinner.

I tillegg blir voldsutsatte kvinner oftere gjenstand for gjentatt vold og seksuelle overgrep. Gjerne både i barndommen og voksenlivet.

All denne volden er ødeleggende: Flere får angst,

depresjon og posttraumatiske stressreaksjoner. Jo flere former for vold

en person er utsatt for, desto flere symptomer på psykisk uhelse.

Kvinnefiendtlig

Spørsmålet er om den enorme økningen og generelle forekomsten av kvinnevold her til lands gjenspeiler en stadig økende bevisstgjøring hos kvinnene? Slik at det er enklere for dem å identifisere hva de har opplevd.

Eller om norske menn slår og voldtar mer enn de tidligere har gjort. Forskerne er usikre på svaret.

Uansett årsak for de dramatiske tallene er en ting sikkert:

Den alvorlige kvinnevolden er langt mer utbredt enn man har trodd. Og den utgjør en langt større folkehelseproblem.

Hvordan er dette mulig – i et moderne og likestilt Norge?

Det finnes jo de som mener det norske samfunnet er blitt for kvinnevennlig. Men det fremstår jo snarere kvinnefiendtlig.

Studien viser nemlig at de aller fleste kvinner som blir utsatt for partnervold eller voldtekter ikke oppsøker politi, rettsvesen eller helsevesen. Flere har ikke tillit til institusjonene.

Og hva har det moderne norske samfunnet lært kvinnene – når alvorlig partnervold av kvinner ikke ansees som alvorlig nok til å si fra? Eller at de ikke ønsker å involvere politiet, redd for mulige negative psykososiale konsekvensene av å anmelde?

Tradisjonelt har det vært noe lettere å anmelde partnervold, sammenlignet med voldtekt. Men nå er også disse anmeldelsene på vei ned. Det samme er antall domfellelser og oppklaringer i familievoldssaker.

Det er høyst urovekkende.

Er det slik at kvinner som blir slått, i likhet med kvinner som blir voldtatt, har oppdaget at det ikke nytter å melde fra? Fordi de færreste sakene havner i retten. Og enda færre i fellende dom?

Funnene i den nasjonale kartleggingen er fullstendig nedslående. De er vanskelige å forstå – enda vanskeligere å akseptere.

Det som dog er på tide å innse er at vi som samfunn har mislyktes i å beskytte kvinnene - fra menn som slår og voldtar.