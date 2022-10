Leder

Xi med tydelig advarsel

President og partileder Xi Jinping (i midten) ved åpningen av Kommunistpartiets kongress søndag i Folkets store hall i Beiing.

Xi Jinping sier at Taiwan skal bli en del av Kina, om nødvendig ved bruk av makt.

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Kinas partisjef og president kom med et tydelig budskap i sin tale på kommunistpartiets kongress. Den fullstendige gjenforening at vårt land må og skal virkeliggjøres, sa han. Budskapet var også rettet mot det han kalte utenlandsk innblanding i Taiwan. Xi gjorde det klart at Kina aldri vil si fra retten til å bruke makt.

Sikkerhetspersonell på Tiananmen-plassen i sentrum av Beijing, der partikongressen finner sted i Folkets store sal. Sikkerhetstiltakene er omfattende i forbindelse med møtet.

Alt ligger til rette for at Xi Jinping denne uken blir gjenvalgt som Kinas ubestridte leder. Han har befestet sin makt, fjernet mulige rivaler og er blitt den mektigste kommunistleder siden Mao Zedong. Xi er generalsekretær i kommunistpartiet, president i Folkerepublikken og leder for landets militære kommisjon. All makt er samlet i hans hender.

Det er forventet at Xi vil bli gjenvalgt for en tredje periode som partisjef denne uken, noe som er et brudd på tradisjonen de siste tårene med maksimalt to femårsperioder. Da gjenstår det bare en formalitet for at Xis presidenttid blir forlenget neste år.

Xis første tiår ved makten har vært kjennetegnet av økonomisk vekst, militær opprustning og en særdeles offensiv handel- og utenrikspolitikk. Han har gjennomført ekstremt inngripende og omfattende tiltak mot covid-19, som han beskriver som “en folkekrig” mot viruset.

Xi Jingping under åpningsseremonien på Kommunistpartiets kongress. Alt ligger til rette for at han fortsetter som Kinas ubestridte leder for en ny periode.

Det har vært en svært mørk epoke for etniske minoriteter og demokratiforkjempere. Menneskerettighetene er blitt ofret av et regime som prioriterer særdeles streng kontroll. Xis regime slår hardt ned på selv de minste tegn til dissens. Ingen overgår Kinas i digital overvåkning av egne borgere.

Undertrykkelsen har rammet uigurene, den muslimske minoriteten i Xinjiang, svært hardt. I Hongkong er den store demokratibevegelsen blitt knust ved bruk av nye strenge sikkerhetslover og forfølgelse av modige aktivister. De militære truslene mot Taiwan har tiltatt kraftig i senere tid med omfattende kinesiske marineøvelser og uforsonlig retorikk.

Xi uttrykte håp om at gjenforening med Taiwan kan skje på fredelig vis. Problemet for Beijing er at et overveldende flertall i Taiwan ikke ønsker å bli underlagt Kina. De har sett hva Kinas “ett land-to systemer”-politikk innebærer i praksis i tilfellet Hongkong. Men det kinesiske kommunistparti bryr seg ikke om hva folk gir uttrykk for i frie valg, noe de selv aldri har praktisert.

Xi vil gjøre Kina til en verdensledende makt. Hans tale til partikongressen var en påminnelse om at verden står overfor et autoritært og mer selvhevdende Kina. Kinas vekst utgjør en voksende utfordring for vestlige demokratier, inkludert våre verdier, vår handel og vår sikkerhetspolitikk.