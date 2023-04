Leder

På farlig kurs i Sudan

Folket i Sudan har kjempet for demokrati i en årrekke. De er blitt lovet frie valg og sivilt styre. I stedet opplever Sudan et blodig oppgjør mellom militære ledere om makt og privilegier.

De harde kampene mellom rivaliserende militære enheter i hovedstaden Khartoum og regionen Darfur har allerede krevd mange liv og såret langt flere. De siste dagene har det vært både luftangrep og voldsomme gatekamper.

De humanitære konsekvensene vil bli dramatiske hvis den væpnede konflikten blir langvarig. Verdens matvareprogram (WFP) og andre internasjonale hjelpeorganisasjoner har blitt tvunget til å stanse sitt livsnødvendige arbeid så lenge kampene pågår.

UNDER ANGREP: Et mål er truffet i Khartoum og røyken legger seg over hovedstaden 16. april.

Hovedpersonene i maktkampen er to generaler, hærsjefen Abdel Fattah al-Burhan og lederen for en paramilitær styrke Mohamed Hamdan Dagalo. De sto sammen om å ta makten i et kupp i 2021, men har siden blitt rivaler. Løfter om å lede overgangen til sivilt styre er ikke blitt innfridd.

Det er åpenbare grunner til at generalene ikke gir fra seg makten. al-Burhan og Hamdan har store forretningsinteresser og formuer. Dette er i stor grad en kamp om makt og privilegier. Det er også verdt å merke seg at Russland har forsøkt å vinne innpass i Sudan og at leiesoldater er utplassert i landet.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag utstedte i 1988 arrestordre på al-Bashir. De ville tiltale ham for folkemord på etniske folkegrupper i Darfur-regionen. Men a-Bashir er ikke blitt pågrepet. Og folket har ikke fått oppleve frie valg og demokrati.

I HOVEDROLLENE: Sudans hærsjef Abdel Fattah al-Burhan (t.v.) og leder for den paramilitære styrken Mohamed Hamdan Dagalo.

I 2019 vant unge demokratiforkjempere en stor seier da landets autoritære president, Omar al-Bashir, ble tvunget til å gå av etter 30 års brutalt styre. Det ble riktignok innsatt en overgangsregjering med sivile representanter etter al-Bashirs fall, men etter to år grep de militære igjen makten. De slo brutalt ned på nye demonstrasjoner i hovedstaden.

En gryende konflikt mellom hæren og den paramilitære styrken utartet i væpnet konflikt i hovedstaden Khartoum og Darfur 15. april. Minst 180 mennesker er blitt drept i kampene, og blant disse er det sivile og hjelpearbeidere. En krevende humanitær situasjon er brått blitt dramatisk forverret.

KAMP OM FLYPLASS: Eksplosjoner har rystet Khartoum de siste dagene. Her fra området nær flyplassen i hovedstaden.

Norge og en lang rekke andre land oppfordrer partene til å stanse kampene umiddelbart. Den afrikanske union (AU) innkalte til krisemøte i freds- og sikkerhetskomiteen. AU sier i en uttalelse at andre land ikke må blande seg inn i konflikten, fordi det bare vil komplisere situasjonen ytterligere. Dette blir en prøve på om AU klarer å stanse blodbadet i Sudan og faktisk bidra til en politisk løsning. Hvis ikke kan dette bli en langvarig borgerkrig med enorme lidelser for de sivile.

Det som har skjedd de siste dagene er dypt tragisk for folket i Sudan. Særlig de unge har kjempet energisk for fred og demokrati. Håpet er blitt knust, gang på gang. Enda en gang blir folkets interesser ofret i en militær maktkamp.

