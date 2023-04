STØTTER EKS-KOLLEGA: – Hele tiden frem til min avgang for ti år siden gjaldt regelen om, at normalisert bruk av enten nynorsk eller bokmål skulle gjelde for programledere og reportere i NRKs nyhetssendinger. Men det skled ut etter hvert, skriver kronikkforfatter Steinfeld.

Den norske dialektromantikken

Hans Petter Sjølis omtale av Christian Borchs nye bok var et mislykket forsøk på «skråblikk».

HANS-WILHELM STEINFELD, cand.philol.

16. april omtalte VGs Hans Petter Sjøli Christian Borchs siste bok «Bak kulissene».

Der skriver Borch: «Lokaldialekter forstyrrer og distraherer den generelle forståelsen av det som blir formidlet; de er som sand på skøytebanen og hindrer fri flyt.»

Trønderen Hans Petter Sjøli er VGs debattansvarlige, og siterer slik Christian Borchs utfall mot den trønderske dialektbruken til NRKs USA-korrespondent Lars Os under overskriften med «Sølvrevens språksurr.»

VGs debattsjef mener det er «noe gammelmannsvammelt» over utspillet fra Borch.

Selv er jeg blitt 72 år. Jeg var nyhetsredaktør i NRK Fjernsynet mellom 1996 og 1999. Sjølis tekst viser et behov for å minne om sentrale sider ved Kringkastingens samfunnsoppdrag:

NRK skal være en liberal og samlende kulturinstitusjon for hele Norge. Jeg begynte der før Borch, og logget inn 37 år som ansatt i Dagsrevyen.

Hele den tiden frem til min avgang for ti år siden gjaldt regelen om, at normalisert bruk av enten nynorsk eller bokmål skulle gjelde for programledere og reportere i NRKs nyhetssendinger.

Men det skled ut etter hvert.

FÅR STØTTE: Dialektrefser Christian Borch.

En av mine etterfølgere, den blide Jon Gelius åpnet for dialektbruk da den flinke og trivelige Ingerid Stenvold kom over til Dagsrevyen fra TV- sporten i NRK.

Er dette helt greit? I BBC kunne og kan en britisk ungdom se langt etter jobb dersom ikke vedkommende holder seg strengt til Standard English. Det samme gjelder nyhetssendingene til tyske ARD og DDF.

Ser vi et øyeblikk bort fra innholdet i russisk nyhetsformidling for tiden, gjelder språknormeringen også både de nasjonale nyhetssendingene Vremja og Vesti. Det samme gjelder Danmarks radio og Sveriges Television, kringkastere jeg jobbet tett med gjennom 18 år som NRKs korrespondent i Moskva over fire perioder.

På grunn av topografien er Norge et av de mest dialektsplittede land i Europa. I NRK var det alltid et krav, om at ingenting skulle ta seere og lytteres oppmerksomhet bort fra selve nyhetsbudskapet. Det kunne gjelde valg av slips, fargekombinasjoner med for eksempel varianter av gult med ditto alpeluer under standups (Morten Jentoft) eller notorisk halvt igjen-knappede skjorter (Fritz Nilsen) og det gjaldt naturligvis språkføringen.

NRK holdt seg med egne språkkonsulenter.

Egentlig handler ikke dette språk-fokuserte ordskiftet bare om geografiske dialekter, men også om sosiolekter, sosialt betingede varianter av språket. «I Norge har vi tre å-lyder,» doserte førsteamanuensis Hugo Wolter ved Universitetet i Bergen når han underviste i propedeutiske kurs = fonetikk og språkvitenskap i min studietid.

«Vi har bokmålsvarianten av å-lyden som i ordet språk på østlandsk; så har vi å-lyden som i sprog på riksmål og endelig har vi den å-lyden som begynner i Uranienborg terrasse og som ender i Holmenkollen, «s p r å a g!» -doserte språkforskeren. Så der bor jeg på 23. året i Holmenkollen med min bergensdialekt. I Bergen har ikke jeg bodd fast siden 1973 ...

DIALEKTAL: Er Lars Os et uttrykk for norsk dialektromantikk, spør Hans-Wilhelm Steinfeld.

I min NRK-tid var vi fem gode arbeidskamerater og journalister i Dagsrevyen fra Bergen: Jarl Munch fra Fana, Geir Helljesen fra Eidsvågsnesset, jeg fra Jernbanebakken, Dan Børge Akerø fra Strømgaten og min klassekamerat på Nygaard skole i sentrum, samt Ole Torp fra selveste Paradis, en bydel i Bergen.

Ingen behøvde å tro på klassekamp for å innse, at når vi snakket vår variant av bergensk der Dan og jeg representerte gategutt-språket i Marken, så var det en klasseforskjell på språkføringen.

Men vi prøvde etter evne å unngå mer outrert bergensk på luften i NRK. For å bli forstått utenfor de syv fjell!

Den dialektromantikken som har spredd seg lenge i Norge kaller jeg geo-sentrisme eller lokal-sjåvinisme, kjent fra munnhellet «Leve Toten – drit i Norge!» Ikke minst hensynet til landsmenn som ikke opprinnelig har norsk som morsmål – min kone er en slik – vil det kunne kalles progressivt å slåss for normalisert bruk av våre to hovedmål i norsk, bokmål og nynorsk.

Hvis det er «gammelmannsvammelt» å mene slikt, så kunne jeg ha kalt uttrykkets opphavsmann i denne debatten i VG, hovedfagshistorikeren Hans Petter Sjøli for historieløs!

Men det gjør jeg ikke, jeg har for stor respekt for ham til dèt, men vil nok mene at hans omtale av Christian Borch var et mislykket forsøk på «skråblikk».