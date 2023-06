TRIVES PÅ BYGDA: Henrik Devik, Mathias Lothe og Vegard Sem.

Vi må slutte å sutre på bygda!

Tiden er inne for å slutte med sutringa i distriktene. Vi bor ikke i distriktet på dugnad, vi bor her fordi vi mener det er bedre, hyggeligere og morsommere enn å bo i byen.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

VEGARD SEM, Ungdomskandidat for Skaun og Trøndelag Høyre

MATHIAS LOTHE, Ungdomskandidat for Nærøysund Høyre

HENRIK DEVIK, Ungdomskandidat for Namsos Høyre

Hovedmålet i norsk distriktspolitikk er å få flere til å flytte til distriktene.

Dette gjør vi gjennom å gjøre distriktene attraktive for folk.

Vi vet ikke med dere, men for at noe eller noen skal være attraktive, må det være et slags innsalg.

Dette innsalget er det venstresiden, anført av Senterpartiet, som har stått for i Norge.

Innsalget har bestått av rovdyr, nedleggelser og endeløse kamper om kommuneoppsplitting.

Les også Ungdomen flyttar ikkje heim: Draumen om å snu flyttestraumen Kva skal til for at ungdomen flyttar heim til bygda, spør regjeringa. For ungdomen flyttar ikkje heim.

Dette har ført til enorme pengebeløp, som så langt ikke har bidratt til stort mer enn applausen på Senterpartiets landsmøte.

Tvert imot har det bare helt bensin på det allerede brennende utflyttings-bålet i distriktene.

Fordi barnefamilien som sliter med å få endene til å møtes, vil ikke flytte til distriktene bare vi skyter litt flere ulv, eller leverer litt større jordbruksoppgjør. De bryr seg ikke.

Hadde vi derimot fortalt dem om hvor gode oppvekstsvilkår det er, om solide lokalmiljø som tar vare på hverandre, eller om at du kan få en enebolig med terrasse, hage og 4 soverom til 2 millioner, da hadde de kanskje vurdert det.

Hvor tenker du at det er best å bo? På bygda I byen I utlandet

Vi bor ikke i distriktene fordi vi har et stort ønske om å være en del av beregningsgrunnlaget for tilskudd til våre kommuner.

Vi bor ikke her på dugnad. Vi bor her fordi vi mener det er bedre, hyggeligere og morsommere enn å bo i byen.

Dette er det ingen som får høre om ettersom all oppmerksomhet går til å svartmale situasjonen i distriktene.

Det trengs vel en ny tiltakspakke, tenker du sikkert. Noen ekstra milliarder, så ordner dette seg. Nei.

Det vi virkelig trenger er en distriktssatsing som ikke koster en eneste krone. Den går ut på at vi som faktisk bor her slutter med sutringa og begynner å fortelle om hvorfor vi faktisk bor her.

Som kandidater i distriktskommuner for Høyre til årets kommune- og fylkestingsvalg, er det nettopp dette vi skal gjøre.

Folk skal flytte til Buvika, Rørvik eller Otterøya fordi vi forteller dem hvorfor de burde det.

Les også Slik sender du leserinnlegg til VGs unge meninger-redaksjon Kronikk, leserinnlegg eller video? Slik sender du meningen din og leserinnlegg til VGs «unge meninger»

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post