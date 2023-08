STRATEGISK SPILL? – En kan banne på at et samlet AUF kommer til å bruke «vrakingen» av fraværsgrensen i skolevalgkampen, for å forsøke å tekke landets elever. Og det samtidig som Arbeiderpartiets partileder og statsminister står i partilederdebatter på VGTV og mener fraværsgrensen skal bestå, skriver Ola Svenneby. Bildet er fra AUFs valgvake under skolevalget i 2021.

Hva vil Arbeiderpartiet med fraværsgrensen?

Nå er det klin umulig å forstå.

OLA SVENNEBY, leder i Unge Høyre

Landets statsminister og kunnskapsminister startet valgkampen med å spre usannheter om Høyres skolepolitikk. De hevdet begge at Høyre går til valg på å innføre karakterer i barneskolen, selv om det ikke stemmer.

I stedet for å erkjenne egen usannhet, valgte Tonje Brenna å besvare kritikken med at «hun kun ønsket klarhet i Høyres skolepolitikk». Hvis klarhet i skolepolitikken er Brennas mål, kan hun starte med å redegjøre for hva partiet hennes mener om fraværsgrensen.

Med dels stor motstand ble fraværsgrensen vedtatt av Høyre, Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet i 2016, etter at sistnevnte snudde i siste sekund. Trolig etter internt press. For å få gyldig karakter kunne norske elever fra høsten 2016 kun ha 10 prosent fravær i hvert fag. Rektor kunne gi unntak for fravær opp til 15 prosent.

UNGE HØYRE-LEDER: Ola Svenneby.

Selv om grensen på langt nær er perfekt, og det ble gjort enkelte endringer, ble den raskt en suksess. Fraværet falt på få år med 27 prosent og flere elver fullførte skolen. I sin rapport om konsekvensene av fraværsgrensen slo FAFO fast at den hadde vært en suksess.

Likevel forble motstanden stor. Særlig Elevorganisasjonen kjempet innbitt mot grensen, sammen med flere partier og ungdomspartier. Deriblant Arbeiderpartiets eget ungdomsparti, AUF. Lenge sto likevel Arbeiderpartiet på sitt.

Under Arbeiderpartiets landsmøte 5. mai 2023 ser det ut til at partiet snudde i saken. I VG kunne vi lese at AUF fikk en «stor seier» fordi «Arbeiderpartiet vil vrake fraværsgrensen». AUF-leder Astrid Hoem møtte i Dagsnytt 18 for å feire, og vrakingen ble feiret i både sosiale og tradisjonelle medier.

Enhver som åpnet avisen, kunne ikke være i tvil. Grensen skulle bort. Og det var AUFs fortjeneste.

Men ungdomspartiets hjemmealenefest skulle ikke vare lenge.

Én uke etter vedtaket rykket statsminister Jonas Gahr Støre ut og erklærte at de skulle ha et «regelverk for nærvær». Samme dag skrev kunnskapsminister at «fraværsgrensen har tjent elvene godt» og «vi må stille krav til oppmøte». Men hun vil gjøre endringer for at grensen ikke skal være like rigid og byråkratisk.

På én uke gikk statsministerens parti fra å ville vrake fraværsgrensen, til å ville innføre et regelverk for nærvær. Før de landet på å støtte dagens grense – men vil fremme noen endringer.

Det var ikke akkurat det AUFs feiring ga inntrykk av.

De eventuelle forslagene til endringer er det heller ingen som har sett noe til. Kommer regjeringen på gode alternativer, enten til innretningen eller i form av en annen grense, tror jeg alle er åpne for det. Selv de av oss som er tilhengere av fraværsgrensen.

Og dersom enkelte endringer er hva Arbeiderpartiet ønsker, er saken grei. Å ville gjøre enkelte endringer i grensen er et legitimt standpunkt. AUF kan unnskyldes med at de ble overivrige da de solgte inn at grensen vrakes – selv om den i realiteten bare skal flikkes på.

Men så langt har verken regjeringen, AUF eller Arbeiderpartiet lagt et eneste konkret forslag på bordet. De har heller ikke bidratt med klarhet i hva de faktisk mener. Snarere tvert imot. Partiet fortsetter å bidra til forvirring.

Det er egentlig vanskelig å lese Arbeiderpartiet på en annen måte enn at fraværsgrensen brukes i et strategisk spill. Hvor målet er å melke velgere i begge leirer. En kan banne på at et samlet AUF kommer til å bruke «vrakingen» av fraværsgrensen i skolevalgkampen, for å forsøke å tekke landets elever.

Og det samtidig som Arbeiderpartiets partileder og statsminister står i partilederdebatter på VGTV og mener fraværsgrensen skal bestå. Muligens fordi å vrake grensen er populært blant unge, men å beholde den er populært blant eldre.

Det bør de faktisk ikke få lov til.

Skolevalgkampen begynner om én uke. Og jeg tror det er flere enn motdebattanter fra Unge Høyre som genuint lurer på hva partiet mener om fraværsgrensen. For ikke å si skolepolitikken generelt.

Inn i valgkampen bør partiet gjøre de avklaringene som trengs for at det i det hele tatt skal være mulig å diskutere med dem.

Akkurat nå er det vanskelig. Fordi det er klin umulig å forstå hva de vil.

Utover å tekkes landets velgere.