Line Dybdahl Brandstad (t.v.) og Martha Solberg mener opptakssystemet for høyere utdanning bør endres.

Kravene er blitt uoppnåelige

Vi mener det er på høy tid at Norge lar seg inspirere av resten av verden, og at vi satser på et modernisert og mer rettferdig studieinntak.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til VG her

Unmute video Play video Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Unmute video Neste side (3) Forrige side (1)

Neste side (4) Forrige side (2)

MARTHA SOLBERG (17), Unge Høyre

LINE DYBDAHL BRANDSTAD (17), Unge Høyre

En viktig årsak til skyhøye snitt, er jaget etter tilleggspoeng. Mange bruker flere år på å samle alderspoeng. Det er lite effektivt for samfunnet at vi har et system der vi må stå flere år i kø for å komme inn på drømmestudiet.

Unge blir ikke nødvendigvis bedre studenter av å vente et par år.

Noen studier har nå ordinære inntakskrav på over 70 grunnet alderspoeng, folkehøgskolepoeng, og årevis med opptjening.

Kravene er med andre ord nærmest umulig å leve opp til før du har brukt flere år på poengjakt.

Alder burde ikke være en fordel og alderspoengene bør fjernes.

Et annet problem er at dagens inntakssystem kun baserer seg på studiepoengene dine.

Et menneske er veldig mye mer enn noen tall på et ark, eksempelvis er ikke den beste legen nødvendigvis den med flest studiepoeng.

God kompetanse er viktig, derfor er karakterer og skoleresultater nødvendig for å sikre et høyt faglig nivå hos studentene.

Likevel er det ikke nødvendigvis karakterene dine som avgjør om du blir en god samtalepartner for en med psykiske problemer, eller om du har god dømmekraft som dommer i rettssalen.

Opptaket bør derfor baseres på ulike kvaliteter, ikke bare på studiepoengene dine. Dette kan gjøres ved bruk av opptaksprøver eller motivasjonsbrev.

Det er få land i Europa som kun bruker vitnemålet fra videregående ved inntak til høyere utdanning.

Hvis vi ser til Danmark, har studenter muligheten til å søke i to kvoter. En

karakterbasert, og en som inkluderer motivasjonsbrev. Storbritannia har som standard at motivasjonsbrev, i tillegg til blant annet anbefalingsbrev, er med i søknadsprosessen.

Vi mener det er på høy tid at Norge lar seg inspirere av resten av verden, og at vi satser på et modernisert og mer rettferdig studieinntak.

Endringen vil også gi norske studiesteder en mulighet til å hevde seg internasjonalt. Det kan i tillegg være med på å forhindre studentflukt til utlandet, som vi har sett blant annet på medisinstudiene, hvor nesten halvparten av norske studenter gjennomfører utdannelsen utenfor Norge.

Dette fordi inntakskravene er betydelig lettere å oppnå der enn her hjemme.



Vi går i 2. klasse på videregående skole, og om ett år er det vår tur til å søke på studier. Stadig flere utdanningsalternativer blir nesten uoppnåelige for oss elever.

Alderspoengene bør fjernes og vi bør la studiestedene bestemme inntakskrav selv.

Norge bør være med i utviklingen slik at det skal være mulig for studenter å følge drømmen, uten å måtte rømme til utlandet eller bruke ti år på komme i gang med utdannelsen.