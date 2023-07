MANNLIGE TULLEBUKKER: – Når OneCall og Coop Extra skaper figurer (bildet) som fremstår som uintelligente tullinger, slår det bare tilbake på dem selv, skriver Dagfinn Nordbø.

Reklamens uutholdelige teithet

Gullstandarden i norsk reklame anno 2023 er å drite ut en middelaldrende norsk hvit mann.

Dette er en kronikk. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdning. Du kan sende inn kronikker og debattinnlegg til debatt@vg.no

DAGFINN NORDBØ, forfatter og satiriker

TV ble redningen for mange under pandemien. Man kan skru på knappen og bli dyttet full av mer eller mindre god underholdning – og siden de fleste kanalene folk har er reklamefinansierte, blir du også fôret med reklamefilmer av veldig varierende karat.

De store annonsørene er selvsagt viktige for kanalene, men det betyr ikke at de nødvendigvis har den smarteste reklamen med de beste ideene.

La meg ta to eksempler, OneCall og Coop Extra, som kjører sine filmer så ofte at de sannsynligvis finansierer halve staben i TV 2. Briefen til reklamebyrået fra disse oppdragsgiverne er uhyre enkel: «Fortell folket at vi er billige.»

OneCall selger mobilabonnementer, Coop Extra selger dagligvarer. Og hva gjør så reklamebyråene?

De tyr til det enkleste og simpleste trikset i boken, gullstandarden blant mange norske reklameteam i 2023 – å drite ut en middelaldrende norsk hvit mann.

KRONIKØR: Dagfinn Nordbø.

OneCall opererer med en fyr utstyrt med et fårete godtroende glis som ikke har grep om virkeligheten i det hele tatt. Han leier en lift for å spørre taktekkeren om han gir familierabatt, og spør karen ved bensinpumpen og kassereren i butikken om det samme.

Det er mulig at disse filmene med sin massive sendefrekvens klarer å prente inn i publikum at OneCall gir familierabatt, men hva slags inntrykk gir det av kundene? Dumme som brød alle sammen?

Muligens, og risikoen ved å drite ut «middelaldrende hvit mann» eksisterer jo heller ikke.

Du vil aldri komme til å se en melaninrik kvinnelig 18-åring i en slik debil reklamerolle. Da ville helvete brutt løs i alle medier. 18-årige melaninrike kvinner ser man dansende i bakgrunnen på hippe Coca-Cola-filmer, og det er synd, men that’s it.

Middelaldrende norske menn er derimot fair game, et eldre eksempel er samme utgave av arten som ikke skjønner hvordan man åpner en ketchupflaske.

Den samme idétørken herjer hos byrået til Coop Extra. Her er hovedpersonen en fyr som døgnet rundt er besatt av lave priser, og oppfører seg som en rablende tulling overalt, bortsett fra at han altså kjøper dagligvarene sine billig hos Coop Extra.

Etterlatt inntrykk: Våre kunder er noen helskrudde idioter, men de får i hvert fall rimelige dagligvarer.

Les også Hva SAS-filmen egentlig sier Det har blitt himmelsk rabalder etter SAS sin nye reklamefilm, «What is truly Scandinavian?

Jeg har en viss medfølelse med byråene som får disse «billig»-brifingene. Det gis lite eller ingenting å spille på i markedsføring når produktets kvalitet eller egenskaper ikke skal være i sentrum, bare prisen.

Men å ty til de mest dustete triksene, og kjøre tidsåndens melodi om å drite ut middelaldrende menn absolutt hele tiden, er rett og slett for svakt.

Jeg har vært i reklamebransjen i halvannet tiår og vet hva timeprisene er. De burde komme opp med noe bedre enn dette mølet.

Litt av problemet er nok også at reklamekjøperne er så uproffe og servile overfor de hippe byråfolkene med skrå pannelugg at de tenker at de er på audiens når de parkerer utenfor byråets prangende lokaler i byens dyreste strøk.

De tør rett og slett ikke si imot, og har ikke språk eller kompetanse til å gjøre det heller.

I mange år var norsk reklamebransje blant verdens beste på å bruke humor i reklame. De kom hjem fra kåringer i utlandet med koffertene smekkfulle av priser.

Les også Rapport fra den norske mannedammen Vi menn topper alle negative statistikker. Men likevel – det har aldri vært bedre å være mann enn nå.

Det hadde mye å gjøre med at de forsto humorens virkemidler. Å jobbe med humor og reklame i Norge var i mange år sånn cirka akkurat det samme: Den som kan humor, vet at folk må forstå referansene. Og referanse i humor og reklame har nøyaktig de samme kravene til seg: Gjenkjennelse.

Referansen må være troverdig, selv om overdrivelsene ellers kunne være så spinnville som helst.

Når OneCall og Coop Extra skaper figurer som fremstår som uintelligente tullinger, slår det bare tilbake på dem selv. Ikke en kjeft tror på de figurene, ingen tror på dramatiseringene, ingen tror på de oppkonstruerte situasjonene, og dermed er referansen tapt.

Jeg stiller da spørsmålet om reklamen da virker og gjør jobben sin.

Jeg skal vedde hatten min på at begge disse reklamekjøperne har svulstige og prangende vedtatte visjoner i sine påkostede og glansede årsrapporter, for eksempel «Visjonær» «Inkluderende» «Modig» «Nyskapende» og så videre.

Likevel velger de og andre å ty til massivt teite stereotypier når de skal selge produktene sine.

Det betyr selvsagt også at kundene deres blir sittende igjen med nøyaktig samme inntrykk: – Å de, ja. En gjeng med hvite, teite middelaldrende norske menn.

