Leder

Dette er smålig

BUDSJETTKAMERATER: Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) fikk støtte for sitt budsjett av Audun Lysbakkens SV. Men tollfrihet til Ukraina stemte de i første omgang ned.

Av hensyn til norske bønder vil ikke regjeringen fjerne toll på varer fra det krigsherjede Ukraina. Men dette må de få til!

Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for VGs holdning. VGs politiske redaktør svarer for lederen.

Det var i sommer ukrainske myndigheter i et brev til Norge ba oss om å fjerne toll på ukrainske produkter og få i gang handelen med landet.

Og en nesten samlet opposisjon på Stortinget er tilhenger av forslaget.

Det skulle bare mangle at vi gir dem denne håndsrekningen. Det som er igjen av produksjon i det krigsherjede landet er viktig for å holde hjulene i gang.

Men hva gjorde den norske regjeringen?

De sa nei. Senterpartiet skjemmes tydeligvis ikke for hvor langt de er villig til å gå for å beskytte norsk landbruk. Og av mindre forståelige grunner fikk de støtte av SV, slik at forslaget falt.

STORT JORDBRUKSLAND: Ukraina produserer blant annet store mengder hvete og solsikkeolje. Bildet viser gårdsarbeidere som tar en pause under innhøstingen av solsikker i september.

På tirsdag skal det opp igjen i Stortinget.

Denne gangen må solidaritetspartiet SV klare å stemme for. Noe annet vil være pinlig.

Ikke fordi tollfrihet vil være saliggjørende for det hardt rammede landet.

Norge importerte varer for rundt 700 millioner kroner fra Ukraina i fjor. Av dette var varer for bare 40 millioner kroner tollbelagt. Det dreier seg mest om landbruksvarer og enkelte tekstilvarer.

Det er den store Ukraina-pakken hvor det blir gitt milliarder, som er det aller viktigste grepet.

Men det er likevel et riktig signal å si ja til Ukraina på toll.

Den andre hjelpen må nødvendigvis gis gjennom ulike byråkratiske kanaler. Tollfrihet derimot, hjelper næringsdrivende direkte.

EU har fjernet all toll på varer eksportert fra Ukraina i ett år, noe som kan forlenges. Også USA, Storbritannia og Canada og flere andre land har gitt tollfrihet på flere varer.

Mens i et av verdens rikeste land, hvor en slik tollfrihet ikke vil ha noen negativ betydning for økonomien, klarte vi altså ikke å få det til.

Ifølge det Internasjonale pengefondet vil Ukrainas verdiskapning gå ned med 35 prosent i år. Mens prisene går opp med 20 prosent.

Men det er altså lettere for Senterpartiet å gi milliarder i støtte over statskassen enn at bøndene skal måtte konkurrere mot jordbruksprodukter til en verdi av noen titalls millioner.

Det er kanskje ikke så overraskende. Men at SV gikk inn for å beholde tollen, det er mer merkelig.

Det kan være at de føler seg bundet av budsjettavtalen de har med regjeringen. I tilfelle bør de true med å kjøre over Arbeiderpartiet og Senterpartiet slik at de snur.

For regjeringen må endre syn. Bare da slipper de den pinligheten det vil være å bli overkjørt av opposisjonen.

For løsningen kan ikke bli at verdens rikeste land ikke stiller opp solidarisk her. Det vil rett og slett være for flaut.