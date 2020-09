Kommentar

Biden best i kaosdebatt

Av Per Olav Ødegård

NATTENS VINNER: Demokratenes presidentkandidat Joe Biden kom best ut av den første valgdebatten som fant sted i Cleveland, Ohio, i natt. Foto: SCOTT OLSON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Joe Biden vant den første presidentdebatten. Biden evnet i gode perioder å snakke direkte til seerne, mens Donald Trump var mest opptatt av å avspore og avbryte debatten.

Det er ingen overdrivelse å si at USA aldri tidligere har vært vitne til en lignende debatt mellom to presidentkandidater. Det var den verste noensinne. Skjellsordene haglet. Det var munnhuggeri og karakteristikker som ikke hører hjemme i en sivilisert politisk debatt. Både Trump og Biden gikk langt over streken, ved flere anledninger.

Vi vet hvordan Trump omtaler sine politiske motstandere. Men Biden var langt hardere i sine karakteristikker av Trump enn tidligere. I den politiske gjørmebrytingen var det ingen vinner. De ble begge skitne.

Men i den grad den 90 minutter lange debatten handlet om politikk vant Biden klart på poeng.

Biden var best i rundene om coronaviruset, helsepolitikk og klima. Trump var innledningsvis bedre når det handlet om lov og orden, men det var avslørende at han ikke evnet å ta klart avstand fra voldelige grupper på ytterste høyre fløy. Runden om økonomisk politikk endte uavgjort. Debatten om utnevnelser til Høyesterett handlet om å repeterte kjente synspunkter.

Det mest bemerkelsesverdige skjedde under det siste punkt på dagsorden, som var avviklingen av valget og respekt for valgresultatet. Biden sa at han vil respektere utfallet, enten han vinner eller taper. Han var klar og tydelig på et område der Trump sprer konspirasjonsteorier om poststemmer og kommer med påstander om omfattende valgfusk.

– Dette kommer ikke til å ende godt, sa Trump. Det er et illevarslende utsagn fra en president.

Når ikke Trump kranglet med debattleder Chris Wallace forsøkte han konstant å å avbryte Biden. Det virket som en strategi for å få Biden ut av balanse. I blant virket det. Biden ble provosert. Men i motsetning til Trump klarte Biden i sin beste perioder å overse motkandidaten og i stedet rette blikket mot kamera. Han snakket til velgerne om de store kriser USA opplever med pandemien, den økonomiske nedturen og den dype splittelsen som preger politikk og samfunn.

Debatten ble et uttrykk for nettopp dette. Fra første stund var ordskiftet preget av kaos, konspirasjon og konflikt. På mange måter dominerte Trump den første debatten, men ikke på en fordelaktig måte. Kanskje styrket han sin egen base, men det er vanskelig å se at han overbeviste usikre velgere.

Fem til ti prosent av amerikanerne som så på sendingen har ikke bestemt seg for hvem de skal stemme på. De kan ikke ha blitt mye klokere etter nattens debatt.

Det største problemet for Trump er at velgerne med egne øyne kunne se at Biden ikke ligner den karikatur han har tegnet av den tidligere visepresidenten. Biden klarte seg bra. For ham er det godt nok. Det er Biden som leder på meningsmålingene. Trump trengte en klar seier i natt. Det fikk han ikke.

Publisert: 30.09.20 kl. 07:03 Oppdatert: 30.09.20 kl. 07:35