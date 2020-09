Kommentar

Russland og NATO møtes også i Kaukasus-krig

Av Ole Kristian Strøm

HER SMELLER DET: Dette bildet skal vise et armensk angrep mot pansrede kjøretøyer fra Aserbajdsjan søndag. Flere sivile og et titalls soldater skal være drept i kampene i Nagorno-Karabak regionen i Kaukasus. Foto: ARMENIA DEFENCE MINISTRY PRESS SERVICE / HANDOUT / ARMENIA DEFENCE MINISTRY PRESS S

Russlands president Vladimir Putin og hans tyrkiske kollega Recep Tayyip Erdogan støtter hver sin side i konflikten om den lille enklaven Nagorno-Karabakh.

Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Søndag våknet vi opp til overskrifter om krig i et område hårfint større enn det gamle Østfold, med snaut 150.000 innbyggere, mellom Svartehavet og Kaspihavet.

Risikoen for fullskala krig er utvilsomt der, det er kristne mot muslimer og det er altså også internasjonal storpolitikk med Russland og NATO-landet Tyrkia sterkt involvert.

Riktignok dreier ikke konflikten seg om religion, og det er først og fremst Aserbajdsjan vs. Armenia, men disse landene kommer til å se mye til hvilken støtte de får utenfra når de velger sine trekk videre.

Nagorno-Karabakh er et omstridt område som lå i det gamle Sovjetunionen. Ifølge folkeretten tilhører det Aserbajdsjan, men regionen har alltid hatt overveiende armensk befolkning.

På sovjettiden var det en blandet befolkning, men under krigen på 1990-tallet ble aserbajdsjanerne tvunget til å flykte fra sine hjem. Armenerne har i praksis overtatt kontrollen over området, aserbajdsjanerne har ikke kunnet vende tilbake, og det har vært en frosset konflikt i nærmere 30 år.

Riktignok har provokasjoner og skuddløsninger på begge sider foregått regelmessig, og senest i sommer døde 16 mennesker i kamp.

Men søndag morgen tok det altså av da Aserbajdsjan, ifølge Armenia, angrep byen Stepanakert med raketter. Armenia svarte med å skyte ned to aserbajdsjanske helikoptre.

De armenske separatistene, som har kontrollert enklaven siden 1994 og ønsker å innlemme regionen i Armenia, har erklært full millitær mobilisering og bedt befolkningen gjøre seg klar til krig. Myndighetene i Aserbajdsjan har erklært unntakstilstand over hele landet.

les også Nye kamper i natt: Frykter storkrig i Kaukasus

Som i alle kriger kommer det påstander fra begge sider. Armenias militære benekter opplysninger fra Baku om at 550 armenere er drept. Armenia på sin side hevder at de har tatt livet av 200 aserbajdsjanske militære. Motparten melder at det er seks.

Armenia får tradisjonelt støtte fra Moskva. Samtidig har president Vladimir Putin gått ut og bedt partene om å besinne seg og få en slutt på krigshandlingene.

Aserbajdsjans allierte, Tyrkia, har derimot lovt sine venner «full støtte».

– Det tyrkiske folk vil støtte våre aserbajdsjanske brødre med alle midler, som alltid, sa Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan.

For armenerne utløser dette sterke følelser som følge av det osmanske rikets folkemord på armenere i tiden 1915–1920. Historikerne er ikke enige om hvor mange mennesker som mistet livet, men det varierer mellom en halv og en og en halv million. Dette skjedde gjennom massakrer, deportasjoner og etnisk vold, og fant sted i overgangen fra det osmanske riket til det som i dag er Tyrkia, som ble grunnlagt i 1923. Den dag i dag benekter tyrkerne at det var et folkemord.

Presidenten i enklaven hevder at Tyrkia allerede har bidratt med både leiesoldater og krigsfly og mener at krigen har bredt seg ut over Nagorno-Karabakh-konflikten.

les også Erdogan og Putin dras inn i Armenia-konflikt

Aserbajdsjans president Ilham Alijev på sin side erklærte i en TV-tale full seier over de armenske styrkene. Han gjentok et kjent Josef Stalin-sitat fra den andre verdenskrig: «Vår sak er rettferdig. Vi skal vinne!»

Som andre konflikter i det gamle Sovjetunionen, var Stalin medvirkende også til denne: Det var han som på 1920-tallet bestemte at området skulle underlegges det aserbajdsjanske delen av Sovjetunionen, ikke den armenske.

Konflikten synes fastlåst. Nagorno-Karabakh tilhører altså folkerettslig Aserbajdsjan, men det er bare armenere som bor der nå. De uttrykte under en folkeavstemning i 1991 et klart ønske om uavhengighet fra Aserbajdsjan.

Takket være oljeinntektene har Aserbajdsjan over lengre tid bygd opp sin militære styrke. Baku har hele tiden sagt at Nagorno-Karabakh skal vinnes tilbake. Hundretusener av flyktninger fra enklaven befinner seg inne i Aserbajdsjan, og det har vært et stort press på Alijev-regimet om å ta tilbake området.

Armenia er et land med bare tre millioner innbyggere og har ikke de samme ressursene som Aserbajdsjan, men har til gjengjeld Russland i ryggen. Også Armenia har rustet opp med tanke på en mulig krig. Samtidig har det internasjonale samfunnet engasjerte seg minimalt i konflikten - i hvert fall før søndag.

Ledelsen i Armenia har beskyldt Aserbajdsjan for å hente inn leiesoldater fra Syria til å kjempe i Nagorno-Karabakh. Baku på sin side hevder at det er en provokasjon og kommer med beskyldninger om det samme mot Jerevan.

Russland har i og for seg et bra forhold til både Armenia og Aserbajdsjan, og det var Moskva som klarte å få til en våpenhvile mellom partene i 1994. Trolig selger de også våpen til begge parter. Men Russland betrakter det kristne Armenia som sin historiske allierte i Kaukasus. De har også en militærbase i Armenia, og i en krigssituasjon kommer de sikkert til å bistå sin allierte.

Håpet om å unngå en virkelig stor konflikt ligger i at Putin og Erdogan blir enige om at de har viktigere ting fore enn den lille enklaven i Aserbajdsjan. Og Donald Trump fastslo søndag at «vi har mange gode relasjoner i området, så vi skal se om vi får stoppet dette».

Publisert: 29.09.20 kl. 08:41

Les også

Mer om Armenia Krig Aserbajdsjan