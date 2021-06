ULYKKER TIL SJØS: – Nullvisjonen mot drukning er en tydelig forpliktelse som vi i Redningsselskapet lever for, skriver Rikke Lind, her sammen med kronprinsparet, som besøkte et fartøy fra Redningsselskapet denne uken. Foto: Terje Pedersen

Hvert drukningsdødsfall er ett for mye

Stortinget vedtok i 2019 en nullvisjon mot drukning. Den er viktig og nødvendig – men den forplikter. Om vi skal klare å nå den visjonen, i en ny tid med nye utfordringer, så er nye, moderne grep og tett samarbeid mellom alle beredskapsaktører en nøkkel til å redde liv.

RIKKE LIND, generalsekretær, Redningsselskapet

I sommer skal nordmenn feriere i eget land igjen, med båt, kajakk, bading og opplevelser langs hele kysten. Det er fantastisk. Men vi vil også oppleve drukningsulykker, i år som hvert år. Året nullvisjonen ble vedtatt, druknet totalt 86 personer. Dette er historisk lave tall, men hvert eneste dødsfall er ett for mye.

Norge har lyktes med å forbedre sikkerheten, beredskapen og redningsarbeidet ute på havet. Det redder flere hundre liv i året. I dag drukner de fleste fra land og nært land. Mens det klassiske redningsarbeidet er minst like viktig nå som før, kreves det modernisering, utvikling og bedre samhandling på tvers av aktører, etater og sektorer for å redde flere liv. Det er innenfor rekkevidde å nå nullvisjonen.

Redningsselskapet er tett forbundet med de 52 redningsskøytene våre, som har gjort heltedåder siden vi ble stiftet for 130 år siden. Vi har tatt omfattende skritt for å redde flere liv og løse krevende situasjoner i en ny tid. Det handler om forebygging. Opplæringsarbeidet, kursing og trening har økt i stadig større omfang.

Det handler om å tenke nytt og bredt i alt vi vi gjør. Vi møter sommeren med rekordhøy beredskap og 90 små og store fartøy og kapasiteter på 52 redningsstasjoner langs hele kysten. Blant annet har vi denne sommeren investert i et trettitalls «Rescuerunnere», som er spesialbygde vannscootere til søk og redning. Nå disponerer flere stasjoner til sammen syv nyutviklede støttefartøyet som både kan slepe, lense, og ta seg raskt frem i skjærgården

Vi har systematisk tatt i bruk nye digitale verktøy – for å redde liv på bred front. Redningsselskapet har også utvidet en rekke funksjoner i appen «RS Safe Trx» i forkant av årets båtsesong. Her kan du ved et enkelt tastetrykk gi redningsskøyta eksakt informasjon om hvor du befinner deg hvis du trenger assistanse eller hjelp. Du kan også søke råd og kontakt med båter rundt deg gjennom funksjonen «Sjøvenn», og ta direkte kontakt med Redningsselskapets servicetelefon 02016 som også i år bemannes med spisskompetanse på feilsøking av motorproblemer over telefon.

Ofte er vi først til stede ved en hendelse. Ofte løser vi oppdragene sammen med redningshelikoptre, forsvarets og politiets båter, eller i samarbeid med mannskaper og med materiell fra brann- og redningsvesenet. Den store utfordringen er at samarbeidet mange steder i for stor grad er overlatt til tilfeldighetene.

I 2018 inngikk Redningsselskapet en historisk samarbeidsavtale som sikrer politiet tilgang til å bruke alle våre 90 fartøyer og strategiske kapasiteter. Avtalen med politiet bidrar til raskere responstid og en bedre utnyttelse av samfunnets samlede ressurser. Slikt samarbeid trenger vi mer av fremover.

I mange kommuner jobber vi godt og tett samarbeid med flere nødetater, både når det gjelder forebygging, hjerte- og lungeredning, redningsteknisk kompetanse, dykking og båter med brannslukkingskapasitet. Men jevnt over mangler det forpliktende avtaler mellom beredskapsaktørene for å sikre krav om samarbeid, øving og bruk av hverandres ressurser.

Nullvisjonen mot drukning er en tydelig forpliktelse som vi i Redningsselskapet lever for. Vi har gjort mye for å omstille til en ny tid, og mange kommuner har vært flinke. Politikere kan og bør gjøre mer for å redusere risikoen for drukning. Norge mangler verken folk, kompetanse eller utstyr. Problemet er at folk, kompetanse og utstyr er spredt på for mange aktører.

Foran årets båtsommer oppfordrer vi myndigheter både lokalt og nasjonalt til å intensivere det forebyggende arbeidet med sjøsikkerhet og beredskap – gjennom styrket samhandling på alle nivå. Skal vi nå vår ambisiøse målsetning om null drukningsulykker er tett og forpliktende samarbeid på tvers aktører og sektorer en nøkkel til å redde liv. Målet må være på at oppgavene blir løst – og liv reddes. Avtalen vår med politiet sikrer at mer av kompetansen og materiellet som finnes der ute kommer samfunnet til gode. Det trenger Redningsselskapet nå med hele Beredskaps-Norge.